https://ria.ru/20220829/skoraya-1812793059.html

В стационарах в Москве появится цифровой сервис оценки состояния пациентов

В стационарах в Москве появится цифровой сервис оценки состояния пациентов - РИА Новости, 29.08.2022

В стационарах в Москве появится цифровой сервис оценки состояния пациентов

Цифровая система оценки состояния пациентов будет внедрена во всех московских скоропомощных стационарных комплексах, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T08:26

2022-08-29T08:26

2022-08-29T08:26

общество

анастасия ракова

москва

нии скорой помощи имени н. в. склифосовского

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Цифровая система оценки состояния пациентов будет внедрена во всех московских скоропомощных стационарных комплексах, сообщается на сайте мэра столицы."Мы будем использовать сервис во всех шести скоропомощных стационарных комплексах, которые станут центрами оказания экстренной и неотложной помощи в соответствии с лучшими мировыми стандартами ... Шесть стационарных скоропомощных комплексов начнут работу на территории НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, а также больниц имени С.П. Боткина, В.В. Вересаева, О.М. Филатова, В.М. Буянова и больницы № 1 имени Н.И. Пирогова", - приводятся слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.Отмечается, что цифровой сервис уже внедрен во всех 30 московских стационарах. Он определяет степень тяжести состояния пациента не более чем за пять минут. Система интегрирована в единую цифровую платформу здравоохранения, поэтому все данные попадают в электронную историю болезни пациента."С помощью внедрения цифровой системы мы повышаем надежность диагностики - сервис лишний раз обращает внимание на возможные риски, а также максимально четко позволяет определить тех, кому жизненно важно в первую очередь оказать помощь", - добавляются слова Раковой.

https://radiosputnik.ria.ru/20220825/struktura-1812074336.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, анастасия ракова , москва, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского