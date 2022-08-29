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В стационарах в Москве появится цифровой сервис оценки состояния пациентов - РИА Новости, 29.08.2022
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В стационарах в Москве появится цифровой сервис оценки состояния пациентов
В стационарах в Москве появится цифровой сервис оценки состояния пациентов - РИА Новости, 29.08.2022
В стационарах в Москве появится цифровой сервис оценки состояния пациентов
Цифровая система оценки состояния пациентов будет внедрена во всех московских скоропомощных стационарных комплексах, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T08:26
2022-08-29T08:26
общество
анастасия ракова
москва
нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Цифровая система оценки состояния пациентов будет внедрена во всех московских скоропомощных стационарных комплексах, сообщается на сайте мэра столицы."Мы будем использовать сервис во всех шести скоропомощных стационарных комплексах, которые станут центрами оказания экстренной и неотложной помощи в соответствии с лучшими мировыми стандартами ... Шесть стационарных скоропомощных комплексов начнут работу на территории НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, а также больниц имени С.П. Боткина, В.В. Вересаева, О.М. Филатова, В.М. Буянова и больницы № 1 имени Н.И. Пирогова", - приводятся слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.Отмечается, что цифровой сервис уже внедрен во всех 30 московских стационарах. Он определяет степень тяжести состояния пациента не более чем за пять минут. Система интегрирована в единую цифровую платформу здравоохранения, поэтому все данные попадают в электронную историю болезни пациента."С помощью внедрения цифровой системы мы повышаем надежность диагностики - сервис лишний раз обращает внимание на возможные риски, а также максимально четко позволяет определить тех, кому жизненно важно в первую очередь оказать помощь", - добавляются слова Раковой.
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общество, анастасия ракова , москва, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
Общество, Анастасия Ракова , Москва, НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
08:26 29.08.2022
 
В стационарах в Москве появится цифровой сервис оценки состояния пациентов

В шести стационарах в Москве появится цифровой сервис оценки состояния пациентов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Цифровая система оценки состояния пациентов будет внедрена во всех московских скоропомощных стационарных комплексах, сообщается на сайте мэра столицы.
"Мы будем использовать сервис во всех шести скоропомощных стационарных комплексах, которые станут центрами оказания экстренной и неотложной помощи в соответствии с лучшими мировыми стандартами ... Шесть стационарных скоропомощных комплексов начнут работу на территории НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, а также больниц имени С.П. Боткина, В.В. Вересаева, О.М. Филатова, В.М. Буянова и больницы № 1 имени Н.И. Пирогова", - приводятся слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Отмечается, что цифровой сервис уже внедрен во всех 30 московских стационарах. Он определяет степень тяжести состояния пациента не более чем за пять минут. Система интегрирована в единую цифровую платформу здравоохранения, поэтому все данные попадают в электронную историю болезни пациента.
"С помощью внедрения цифровой системы мы повышаем надежность диагностики - сервис лишний раз обращает внимание на возможные риски, а также максимально четко позволяет определить тех, кому жизненно важно в первую очередь оказать помощь", - добавляются слова Раковой.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
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Скорую помощь и медицину катастроф могут объединить в одну структуру
 
ОбществоАнастасия РаковаМоскваНИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
 
 
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