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Скейт-площадка появилась в парке в районе Солнцево на западе Москвы - РИА Новости, 30.08.2022
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Скейт-площадка появилась в парке в районе Солнцево на западе Москвы
Скейт-площадка появилась в парке в районе Солнцево на западе Москвы - РИА Новости, 30.08.2022
Скейт-площадка появилась в парке в районе Солнцево на западе Москвы
Скейт-площадка появилась в парке 60-летия Октября в районе Солнцево на западе Москвы, она подойдет для райдеров всех уровней подготовки, сообщили журналистам в... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-29T11:59
2022-08-30T13:49
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Скейт-площадка появилась в парке 60-летия Октября в районе Солнцево на западе Москвы, она подойдет для райдеров всех уровней подготовки, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что для удобства площадку разибли на различные зоны. Зона "Street" подходит для уличного стиля катания, в зоне "Air" можно отрабатывать трюки в воздухе. Всего на площадке установили 5 рамп, 2 разгонки, мультибокс, спайн и фигуры, имитирующие вертикальные стены. Покрытие элементов выполнено из ламинированной фанеры. Оно смягчает приземление и не разбухает от осадков."Рядом со скейт-площадкой обустроили мини-амфитеатр для зрителей, привели в порядок дорожки и газоны, создали живописную альпийскую горку, установили скамейки. Для комфортного катания и в вечерние часы установили 17 опор освещения", - дополняется в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы, Москва
11:59 29.08.2022 (обновлено: 13:49 30.08.2022)
 

Скейт-площадка появилась в парке в районе Солнцево на западе Москвы

© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыСкейт-площадка в парке 60-летия Октября в районе Солнцево на западе Москвы
Скейт-площадка в парке 60-летия Октября в районе Солнцево на западе Москвы - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Скейт-площадка появилась в парке 60-летия Октября в районе Солнцево на западе Москвы, она подойдет для райдеров всех уровней подготовки, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
"Скейт-площадка появилась в парке 60-летия Октября в районе Солнцево на западе столицы. Современный скейт-парк площадью в один гектар создали в рамках программы "Мой район". Он подойдет для райдеров всех уровней подготовки – от новичков до профессионалов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для удобства площадку разибли на различные зоны. Зона "Street" подходит для уличного стиля катания, в зоне "Air" можно отрабатывать трюки в воздухе. Всего на площадке установили 5 рамп, 2 разгонки, мультибокс, спайн и фигуры, имитирующие вертикальные стены. Покрытие элементов выполнено из ламинированной фанеры. Оно смягчает приземление и не разбухает от осадков.
"Рядом со скейт-площадкой обустроили мини-амфитеатр для зрителей, привели в порядок дорожки и газоны, создали живописную альпийскую горку, установили скамейки. Для комфортного катания и в вечерние часы установили 17 опор освещения", - дополняется в сообщении.
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