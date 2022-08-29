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Скейт-площадка появилась в парке в районе Солнцево на западе Москвы

Скейт-площадка появилась в парке в районе Солнцево на западе Москвы - РИА Новости, 30.08.2022

Скейт-площадка появилась в парке в районе Солнцево на западе Москвы

Скейт-площадка появилась в парке 60-летия Октября в районе Солнцево на западе Москвы, она подойдет для райдеров всех уровней подготовки, сообщили журналистам в... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-29T11:59

2022-08-29T11:59

2022-08-30T13:49

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Скейт-площадка появилась в парке 60-летия Октября в районе Солнцево на западе Москвы, она подойдет для райдеров всех уровней подготовки, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что для удобства площадку разибли на различные зоны. Зона "Street" подходит для уличного стиля катания, в зоне "Air" можно отрабатывать трюки в воздухе. Всего на площадке установили 5 рамп, 2 разгонки, мультибокс, спайн и фигуры, имитирующие вертикальные стены. Покрытие элементов выполнено из ламинированной фанеры. Оно смягчает приземление и не разбухает от осадков."Рядом со скейт-площадкой обустроили мини-амфитеатр для зрителей, привели в порядок дорожки и газоны, создали живописную альпийскую горку, установили скамейки. Для комфортного катания и в вечерние часы установили 17 опор освещения", - дополняется в сообщении.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество, комплекс городского хозяйства москвы, москва