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Швеция надеется, что в восьмой пакет санкций войдут меры по газу - РИА Новости, 29.08.2022
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Швеция надеется, что в восьмой пакет санкций войдут меры по газу
Швеция надеется, что в восьмой пакет санкций войдут меры по газу - РИА Новости, 29.08.2022
Швеция надеется, что в восьмой пакет санкций войдут меры по газу
Швеция настаивает на восьмом пакете санкций против РФ, надеется, что в него войдут меры по газу, заявила глава МИД Швеции Анн Линде. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T12:33
2022-08-29T12:47
в мире
украина
швеция
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Швеция настаивает на восьмом пакете санкций против РФ, надеется, что в него войдут меры по газу, заявила глава МИД Швеции Анн Линде."Мы настаиваем на восьмом пакете санкций, включающем газ. Мы надеемся, что будут введены санкции в отношении газа", - заявила Линде в понедельник в ходе пресс-конференции, на которой присутствовали ее украинский коллега Дмитрий Кулеба и премьер Швеции Магдалена Андерссон.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220829/sanktsii-1812850658.html
украина
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в мире, украина, швеция, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Швеция, Санкции в отношении России
12:33 29.08.2022 (обновлено: 12:47 29.08.2022)
 
Швеция надеется, что в восьмой пакет санкций войдут меры по газу

Швеция надеется, что в восьмой пакет санкций против России войдут меры по газу

CC BY-SA 2.0 / Tage Olsin / Здание Министерства иностранных дел Швеции
Здание Министерства иностранных дел Швеции - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
CC BY-SA 2.0 / Tage Olsin /
Здание Министерства иностранных дел Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Швеция настаивает на восьмом пакете санкций против РФ, надеется, что в него войдут меры по газу, заявила глава МИД Швеции Анн Линде.
"Мы настаиваем на восьмом пакете санкций, включающем газ. Мы надеемся, что будут введены санкции в отношении газа", - заявила Линде в понедельник в ходе пресс-конференции, на которой присутствовали ее украинский коллега Дмитрий Кулеба и премьер Швеции Магдалена Андерссон.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 12:31
Сенатор предупредил о катастрофических последствиях новых санкций для ЕС
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
 
В миреУкраинаШвецияСанкции в отношении России
 
 
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