https://ria.ru/20220829/shvetsiya-1812851251.html
Швеция надеется, что в восьмой пакет санкций войдут меры по газу
Швеция надеется, что в восьмой пакет санкций войдут меры по газу - РИА Новости, 29.08.2022
Швеция надеется, что в восьмой пакет санкций войдут меры по газу
Швеция настаивает на восьмом пакете санкций против РФ, надеется, что в него войдут меры по газу, заявила глава МИД Швеции Анн Линде. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T12:33
2022-08-29T12:33
2022-08-29T12:47
в мире
украина
швеция
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Швеция настаивает на восьмом пакете санкций против РФ, надеется, что в него войдут меры по газу, заявила глава МИД Швеции Анн Линде."Мы настаиваем на восьмом пакете санкций, включающем газ. Мы надеемся, что будут введены санкции в отношении газа", - заявила Линде в понедельник в ходе пресс-конференции, на которой присутствовали ее украинский коллега Дмитрий Кулеба и премьер Швеции Магдалена Андерссон.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220829/sanktsii-1812850658.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, швеция, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Швеция, Санкции в отношении России
12:33 29.08.2022 (обновлено: 12:47 29.08.2022)
Швеция надеется, что в восьмой пакет санкций войдут меры по газу
Швеция надеется, что в восьмой пакет санкций против России войдут меры по газу