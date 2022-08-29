https://ria.ru/20220829/shvetsiya-1812851251.html

Швеция надеется, что в восьмой пакет санкций войдут меры по газу

Швеция надеется, что в восьмой пакет санкций войдут меры по газу - РИА Новости, 29.08.2022

Швеция надеется, что в восьмой пакет санкций войдут меры по газу

Швеция настаивает на восьмом пакете санкций против РФ, надеется, что в него войдут меры по газу, заявила глава МИД Швеции Анн Линде. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T12:33

2022-08-29T12:33

2022-08-29T12:47

в мире

украина

швеция

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Швеция настаивает на восьмом пакете санкций против РФ, надеется, что в него войдут меры по газу, заявила глава МИД Швеции Анн Линде."Мы настаиваем на восьмом пакете санкций, включающем газ. Мы надеемся, что будут введены санкции в отношении газа", - заявила Линде в понедельник в ходе пресс-конференции, на которой присутствовали ее украинский коллега Дмитрий Кулеба и премьер Швеции Магдалена Андерссон.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220829/sanktsii-1812850658.html

украина

швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, швеция, санкции в отношении россии