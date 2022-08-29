В Швеции пожаловались на трудные переговоры с Турцией по членству в НАТО
Глава МИД Швеции Линде заявила, что переговоры с Турцией по членству в НАТО стали трудными
© AP Photo / Burhan OzbiliciГлава шведского МИД Анн Линде и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Глава шведского МИД Анн Линде и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
АНКАРА, 29 авг – РИА Новости. Переговоры Швеции с Турцией по процессу членства в НАТО стали трудными после того, как депутаты от Левой партии подняли флаг запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), заявила глава МИД страны Анн Линде.
Встреча делегаций Турции, Швеции и Финляндии по членству в НАТО состоялась 26 августа в пригороде финской столицы Вантаа, обсуждения продолжатся на экспертном уровне осенью, сообщил ранее финский кабмин. В трехстороннем меморандуме, подписанном в Мадриде в июне 2022 года, Турция, Финляндия и Швеция договорились о создании постоянного совместного механизма для контроля за выполнением меморандума и расширения сотрудничества в области общей безопасности.
"Переговоры НАТО с Турцией стали еще более трудными после того, как депутаты от Левой партии подняли флаг РПК. Турецкие СМИ постоянно освещают это и подобные события. По шведским законам, мы говорим, что это свобода слова. Но мы думаем, что это очень неподходящая ситуация для правительства", - сказала Линде в интервью газете Aftonbladet, ее слова приводит турецкая газета Sabah.
Говоря о прошедшей встрече делегаций 26 августа, глава шведского внешнеполитического ведомства сказала, что "заседание должно было состояться в Швеции, затем оно было перенесено в Финляндию по ряду практических соображений".
"Была рассмотрена работа, проделанная по реализации этого соглашения, которое связано с более тесным сотрудничеством в борьбе с терроризмом", - сказала она.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Вначале Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но затем - 29 июня - Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. После этого Турция сняла свои возражения по поводу вступления этих двух стран в НАТО.
Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации заявок странами-членами Североатлантического альянса для вступления в НАТО. По данным на 25 августа, 23 страны из 30 уже одобрили вступление Швеции и Финляндии в альянс. Заявку не ратифицировали Испания, Греция, Португалия, Словакия, Турция, Чехия и Венгрия.