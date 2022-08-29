https://ria.ru/20220829/shvetsiya-1812789419.html

В Швеции пожаловались на трудные переговоры с Турцией по членству в НАТО

В Швеции пожаловались на трудные переговоры с Турцией по членству в НАТО - РИА Новости, 29.08.2022

В Швеции пожаловались на трудные переговоры с Турцией по членству в НАТО

Переговоры Швеции с Турцией по процессу членства в НАТО стали трудными после того, как депутаты от Левой партии подняли флаг запрещенной в Турции Рабочей партии РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T07:35

2022-08-29T07:35

2022-08-29T07:35

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АНКАРА, 29 авг – РИА Новости. Переговоры Швеции с Турцией по процессу членства в НАТО стали трудными после того, как депутаты от Левой партии подняли флаг запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), заявила глава МИД страны Анн Линде.Встреча делегаций Турции, Швеции и Финляндии по членству в НАТО состоялась 26 августа в пригороде финской столицы Вантаа, обсуждения продолжатся на экспертном уровне осенью, сообщил ранее финский кабмин. В трехстороннем меморандуме, подписанном в Мадриде в июне 2022 года, Турция, Финляндия и Швеция договорились о создании постоянного совместного механизма для контроля за выполнением меморандума и расширения сотрудничества в области общей безопасности.Говоря о прошедшей встрече делегаций 26 августа, глава шведского внешнеполитического ведомства сказала, что "заседание должно было состояться в Швеции, затем оно было перенесено в Финляндию по ряду практических соображений"."Была рассмотрена работа, проделанная по реализации этого соглашения, которое связано с более тесным сотрудничеством в борьбе с терроризмом", - сказала она.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Вначале Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но затем - 29 июня - Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. После этого Турция сняла свои возражения по поводу вступления этих двух стран в НАТО.Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации заявок странами-членами Североатлантического альянса для вступления в НАТО. По данным на 25 августа, 23 страны из 30 уже одобрили вступление Швеции и Финляндии в альянс. Заявку не ратифицировали Испания, Греция, Португалия, Словакия, Турция, Чехия и Венгрия.

https://ria.ru/20220811/nato-1809013678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, турция, швеция, финляндия, нато