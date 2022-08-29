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Глава Севастополя отметил активную работу жителей города с чат-ботом - РИА Новости, 29.08.2022
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Глава Севастополя отметил активную работу жителей города с чат-ботом
Глава Севастополя отметил активную работу жителей города с чат-ботом - РИА Новости, 29.08.2022
Глава Севастополя отметил активную работу жителей города с чат-ботом
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил высокую активность жителей в специальном чат-боте о подозрительных сообщениях, добавив, что это позволило... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T13:59
2022-08-29T13:59
безопасность
михаил развожаев
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил высокую активность жителей в специальном чат-боте о подозрительных сообщениях, добавив, что это позволило предпринять необходимые действия с правоохранителями.Специальный чат-бот в мессенджере Telegram запустили в Севастополе 25 августа. Он создан для сообщений от жителей о событиях или личностях, которые вызывают подозрение, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев."Чат-бот, который заработал, дает большое количество полезной информации, которая отрабатывается совместно с правоохранительными органами. За что хотел отдельно севастопольцев поблагодарить – за активность. Действительно, много вопросов мы совместно с коллегами за выходные отработали. Это дает дополнительную уверенность, что мы ничего не пропустим", - сказал Развожаев в ходе аппаратного совещания в понедельник.
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безопасность, михаил развожаев, севастополь
Безопасность, Михаил Развожаев, Севастополь
13:59 29.08.2022
 
Глава Севастополя отметил активную работу жителей города с чат-ботом

Глава Севастополя Развожаев отметил активную работу чат-бота для сообщений о подозрениях

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил высокую активность жителей в специальном чат-боте о подозрительных сообщениях, добавив, что это позволило предпринять необходимые действия с правоохранителями.
Специальный чат-бот в мессенджере Telegram запустили в Севастополе 25 августа. Он создан для сообщений от жителей о событиях или личностях, которые вызывают подозрение, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Чат-бот, который заработал, дает большое количество полезной информации, которая отрабатывается совместно с правоохранительными органами. За что хотел отдельно севастопольцев поблагодарить – за активность. Действительно, много вопросов мы совместно с коллегами за выходные отработали. Это дает дополнительную уверенность, что мы ничего не пропустим", - сказал Развожаев в ходе аппаратного совещания в понедельник.
Вид на Севастополь - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
28 августа, 19:28
В Севастополе сработала система ПВО
 
БезопасностьМихаил РазвожаевСевастополь
 
 
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