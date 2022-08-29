https://ria.ru/20220829/sevastopol-1812888315.html
Глава Севастополя отметил активную работу жителей города с чат-ботом
Глава Севастополя отметил активную работу жителей города с чат-ботом - РИА Новости, 29.08.2022
Глава Севастополя отметил активную работу жителей города с чат-ботом
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил высокую активность жителей в специальном чат-боте о подозрительных сообщениях, добавив, что это позволило... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T13:59
2022-08-29T13:59
2022-08-29T13:59
безопасность
михаил развожаев
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил высокую активность жителей в специальном чат-боте о подозрительных сообщениях, добавив, что это позволило предпринять необходимые действия с правоохранителями.Специальный чат-бот в мессенджере Telegram запустили в Севастополе 25 августа. Он создан для сообщений от жителей о событиях или личностях, которые вызывают подозрение, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев."Чат-бот, который заработал, дает большое количество полезной информации, которая отрабатывается совместно с правоохранительными органами. За что хотел отдельно севастопольцев поблагодарить – за активность. Действительно, много вопросов мы совместно с коллегами за выходные отработали. Это дает дополнительную уверенность, что мы ничего не пропустим", - сказал Развожаев в ходе аппаратного совещания в понедельник.
https://ria.ru/20220828/sevastopol-1812749052.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, михаил развожаев, севастополь
Безопасность, Михаил Развожаев, Севастополь
Глава Севастополя отметил активную работу жителей города с чат-ботом
Глава Севастополя Развожаев отметил активную работу чат-бота для сообщений о подозрениях
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил высокую активность жителей в специальном чат-боте о подозрительных сообщениях, добавив, что это позволило предпринять необходимые действия с правоохранителями.
Специальный чат-бот в мессенджере Telegram запустили в Севастополе
25 августа. Он создан для сообщений от жителей о событиях или личностях, которые вызывают подозрение, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев
.
"Чат-бот, который заработал, дает большое количество полезной информации, которая отрабатывается совместно с правоохранительными органами. За что хотел отдельно севастопольцев поблагодарить – за активность. Действительно, много вопросов мы совместно с коллегами за выходные отработали. Это дает дополнительную уверенность, что мы ничего не пропустим", - сказал Развожаев в ходе аппаратного совещания в понедельник.