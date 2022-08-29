https://ria.ru/20220829/sevastopol-1812888315.html

Глава Севастополя отметил активную работу жителей города с чат-ботом

Глава Севастополя отметил активную работу жителей города с чат-ботом - РИА Новости, 29.08.2022

Глава Севастополя отметил активную работу жителей города с чат-ботом

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил высокую активность жителей в специальном чат-боте о подозрительных сообщениях, добавив, что это позволило... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T13:59

2022-08-29T13:59

2022-08-29T13:59

безопасность

михаил развожаев

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил высокую активность жителей в специальном чат-боте о подозрительных сообщениях, добавив, что это позволило предпринять необходимые действия с правоохранителями.Специальный чат-бот в мессенджере Telegram запустили в Севастополе 25 августа. Он создан для сообщений от жителей о событиях или личностях, которые вызывают подозрение, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев."Чат-бот, который заработал, дает большое количество полезной информации, которая отрабатывается совместно с правоохранительными органами. За что хотел отдельно севастопольцев поблагодарить – за активность. Действительно, много вопросов мы совместно с коллегами за выходные отработали. Это дает дополнительную уверенность, что мы ничего не пропустим", - сказал Развожаев в ходе аппаратного совещания в понедельник.

https://ria.ru/20220828/sevastopol-1812749052.html

севастополь

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, михаил развожаев, севастополь