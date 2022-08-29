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Суд проведет прения сторон по делу Ивана Сафронова 30 августа - РИА Новости, 29.08.2022
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Суд проведет прения сторон по делу Ивана Сафронова 30 августа
Суд проведет прения сторон по делу Ивана Сафронова 30 августа - РИА Новости, 29.08.2022
Суд проведет прения сторон по делу Ивана Сафронова 30 августа
Мосгорсуд во вторник проведет прения сторон по делу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова о госизмене, в этот день обвинение может запросить ему... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T15:11
2022-08-29T15:11
происшествия
иван сафронов
россия
роскосмос
московский городской суд
москва
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник проведет прения сторон по делу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова о госизмене, в этот день обвинение может запросить ему наказание, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Катчев."Прения назначены на завтра", - рассказал собеседник агентства.Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Кроме того, по данным защиты, в окончательном обвинении следствие вменило Сафронову еще один эпизод: передачу политологу Демури Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии, которую тот уже переслал представителям Цюрихского университета и разведке ФРГ.Воронин сам является фигурантом уголовного дела о госизмене. Он был свидетелем обвинения по делу Ивана Сафронова, однако в суде дал показания, которые говорят о невиновности советника главы "Роскосмоса", сообщала защита.По данным Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинительное заключение в отношении Сафронова, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова". Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов на возмездной основе "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации".Бывший журналист не согласен ни с одним из пунктов обвинения и считает свое преследование незаконным. Сейчас его дело рассматривается по существу в Мосгорсуде в закрытом от публики режиме.
https://ria.ru/20220726/roskosmos-1805163619.html
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происшествия, иван сафронов, россия, роскосмос, московский городской суд, москва
Происшествия, Иван Сафронов, Россия, Роскосмос, Московский городской суд, Москва
15:11 29.08.2022
 
Суд проведет прения сторон по делу Ивана Сафронова 30 августа

Мосгорсуд назначил прения сторон по делу Сафронова о госизмене на 30 августа

© РИА Новости / пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкСоветник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / пресс-служба Мосгорсуда
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Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник проведет прения сторон по делу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова о госизмене, в этот день обвинение может запросить ему наказание, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Катчев.
"Прения назначены на завтра", - рассказал собеседник агентства.
Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.
Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Кроме того, по данным защиты, в окончательном обвинении следствие вменило Сафронову еще один эпизод: передачу политологу Демури Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии, которую тот уже переслал представителям Цюрихского университета и разведке ФРГ.
Иван Сафронов - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
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Борисов не увольнял советника главы "Роскосмоса" Сафронова
Воронин сам является фигурантом уголовного дела о госизмене. Он был свидетелем обвинения по делу Ивана Сафронова, однако в суде дал показания, которые говорят о невиновности советника главы "Роскосмоса", сообщала защита.
По данным Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинительное заключение в отношении Сафронова, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова". Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов на возмездной основе "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации".
Бывший журналист не согласен ни с одним из пунктов обвинения и считает свое преследование незаконным. Сейчас его дело рассматривается по существу в Мосгорсуде в закрытом от публики режиме.
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