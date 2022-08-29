Суд проведет прения сторон по делу Ивана Сафронова 30 августа
Мосгорсуд назначил прения сторон по делу Сафронова о госизмене на 30 августа
© РИА Новости / пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкСоветник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник проведет прения сторон по делу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова о госизмене, в этот день обвинение может запросить ему наказание, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Катчев.
"Прения назначены на завтра", - рассказал собеседник агентства.
Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Кроме того, по данным защиты, в окончательном обвинении следствие вменило Сафронову еще один эпизод: передачу политологу Демури Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии, которую тот уже переслал представителям Цюрихского университета и разведке ФРГ.
Воронин сам является фигурантом уголовного дела о госизмене. Он был свидетелем обвинения по делу Ивана Сафронова, однако в суде дал показания, которые говорят о невиновности советника главы "Роскосмоса", сообщала защита.
По данным Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинительное заключение в отношении Сафронова, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова". Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов на возмездной основе "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации".
Бывший журналист не согласен ни с одним из пунктов обвинения и считает свое преследование незаконным. Сейчас его дело рассматривается по существу в Мосгорсуде в закрытом от публики режиме.