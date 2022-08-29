https://ria.ru/20220829/safronov-1812916505.html

Суд проведет прения сторон по делу Ивана Сафронова 30 августа

Суд проведет прения сторон по делу Ивана Сафронова 30 августа - РИА Новости, 29.08.2022

Суд проведет прения сторон по делу Ивана Сафронова 30 августа

Мосгорсуд во вторник проведет прения сторон по делу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова о госизмене, в этот день обвинение может запросить ему... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T15:11

2022-08-29T15:11

2022-08-29T15:11

происшествия

иван сафронов

россия

роскосмос

московский городской суд

москва

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник проведет прения сторон по делу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова о госизмене, в этот день обвинение может запросить ему наказание, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Катчев."Прения назначены на завтра", - рассказал собеседник агентства.Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Кроме того, по данным защиты, в окончательном обвинении следствие вменило Сафронову еще один эпизод: передачу политологу Демури Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии, которую тот уже переслал представителям Цюрихского университета и разведке ФРГ.Воронин сам является фигурантом уголовного дела о госизмене. Он был свидетелем обвинения по делу Ивана Сафронова, однако в суде дал показания, которые говорят о невиновности советника главы "Роскосмоса", сообщала защита.По данным Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинительное заключение в отношении Сафронова, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова". Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов на возмездной основе "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации".Бывший журналист не согласен ни с одним из пунктов обвинения и считает свое преследование незаконным. Сейчас его дело рассматривается по существу в Мосгорсуде в закрытом от публики режиме.

https://ria.ru/20220726/roskosmos-1805163619.html

https://ria.ru/20220629/talantov-1799104472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, иван сафронов, россия, роскосмос, московский городской суд, москва