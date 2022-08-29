Рейтинг@Mail.ru
Адвокат Сафронова рассказал о показаниях свидетеля обвинения Воронина - РИА Новости, 29.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220829/safronov-1812839184.html
Адвокат Сафронова рассказал о показаниях свидетеля обвинения Воронина
Адвокат Сафронова рассказал о показаниях свидетеля обвинения Воронина - РИА Новости, 29.08.2022
Адвокат Сафронова рассказал о показаниях свидетеля обвинения Воронина
Политолог Демури Воронин, свидетель обвинения по делу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, дал в суде показания, которые говорят о невиновности бывшего РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T11:57
2022-08-29T11:57
происшествия
иван сафронов
россия
сирия
германия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
роскосмос
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772082172_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b2c4e451665853b054ee1161f3827796.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Политолог Демури Воронин, свидетель обвинения по делу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, дал в суде показания, которые говорят о невиновности бывшего журналиста, утверждает адвокат Сафронова Иван Павлов*."Воронин дал в суде показания, которые оправдывают Ивана Сафронова", - рассказал РИА Новости Павлов в понедельник, не поясняя, что именно заявил свидетель.Ранее тот же Павлов заявлял со ссылкой на материалы уголовного дела, что Сафронов, по мнению ФСБ, передал Воронину некую информацию о деятельности Вооруженных сил РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и спецслужб Германии.Комментариями следствия РИА Новости не располагает.Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США.Кроме того, по данным защиты, в окончательном обвинении следствие вменило Сафронову еще один эпизод: передачу политологу Демури Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии, которую тот уже переслал представителям Цюрихского университета и разведке ФРГ. Воронин сам является фигурантом уголовного дела о госизмене.По данным Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинительное заключение в отношении Сафронова, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов на возмездной основе "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации".Бывший журналист не согласен ни с одним из пунктов обвинения и считает свое преследование незаконным. Сейчас его дело рассматривается по существу в Мосгорсуде в закрытом от публики режиме.* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента.
https://ria.ru/20220628/talantov-1798717551.html
https://ria.ru/20220518/sud-1789211865.html
россия
сирия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772082172_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d0670620a8c1020d7ba12226b990c0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иван сафронов, россия, сирия, германия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), роскосмос, нато
Происшествия, Иван Сафронов, Россия, Сирия, Германия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Роскосмос, НАТО
11:57 29.08.2022
 
Адвокат Сафронова рассказал о показаниях свидетеля обвинения Воронина

Адвокат Сафронова заявил, что Воронин дал показания, оправдывающие его подзащитного

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖурналист, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов
Журналист, советник главы Роскосмоса Иван Сафронов - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Журналист, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Политолог Демури Воронин, свидетель обвинения по делу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, дал в суде показания, которые говорят о невиновности бывшего журналиста, утверждает адвокат Сафронова Иван Павлов*.
"Воронин дал в суде показания, которые оправдывают Ивана Сафронова", - рассказал РИА Новости Павлов в понедельник, не поясняя, что именно заявил свидетель.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 14:42
СК возбудил дело на адвоката Ивана Сафронова Талантова
Ранее тот же Павлов заявлял со ссылкой на материалы уголовного дела, что Сафронов, по мнению ФСБ, передал Воронину некую информацию о деятельности Вооруженных сил РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и спецслужб Германии.
"Следствие считает, что Сафронов узнал гостайну от государственных чиновников. Мы чуть ли не с первого дня уголовного дела говорим и продолжаем утверждать, что эти "секретные сведения" на самом деле находились и находятся в открытом доступе, найти их не составляет никакого труда", - добавил адвокат.
Комментариями следствия РИА Новости не располагает.
Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.
Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США.
Кроме того, по данным защиты, в окончательном обвинении следствие вменило Сафронову еще один эпизод: передачу политологу Демури Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии, которую тот уже переслал представителям Цюрихского университета и разведке ФРГ. Воронин сам является фигурантом уголовного дела о госизмене.
По данным Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинительное заключение в отношении Сафронова, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".
Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов на возмездной основе "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации".
Бывший журналист не согласен ни с одним из пунктов обвинения и считает свое преследование незаконным. Сейчас его дело рассматривается по существу в Мосгорсуде в закрытом от публики режиме.
* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента.
Журналист, советник главы Роскосмоса Иван Сафронов - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 12:55
В Кремле ответили на вопрос о процессе над Сафроновым
 
ПроисшествияИван СафроновРоссияСирияГерманияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоскосмосНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала