Адвокат Сафронова рассказал о показаниях свидетеля обвинения Воронина
Адвокат Сафронова заявил, что Воронин дал показания, оправдывающие его подзащитного
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖурналист, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов
Журналист, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Политолог Демури Воронин, свидетель обвинения по делу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, дал в суде показания, которые говорят о невиновности бывшего журналиста, утверждает адвокат Сафронова Иван Павлов*.
"Воронин дал в суде показания, которые оправдывают Ивана Сафронова", - рассказал РИА Новости Павлов в понедельник, не поясняя, что именно заявил свидетель.
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"Следствие считает, что Сафронов узнал гостайну от государственных чиновников. Мы чуть ли не с первого дня уголовного дела говорим и продолжаем утверждать, что эти "секретные сведения" на самом деле находились и находятся в открытом доступе, найти их не составляет никакого труда", - добавил адвокат.
Комментариями следствия РИА Новости не располагает.
Кроме того, по данным защиты, в окончательном обвинении следствие вменило Сафронову еще один эпизод: передачу политологу Демури Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии, которую тот уже переслал представителям Цюрихского университета и разведке ФРГ. Воронин сам является фигурантом уголовного дела о госизмене.
По данным Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинительное заключение в отношении Сафронова, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".
Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов на возмездной основе "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации".
Бывший журналист не согласен ни с одним из пунктов обвинения и считает свое преследование незаконным. Сейчас его дело рассматривается по существу в Мосгорсуде в закрытом от публики режиме.
* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента.