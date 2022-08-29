https://ria.ru/20220829/safronov-1812839184.html

Адвокат Сафронова рассказал о показаниях свидетеля обвинения Воронина

Адвокат Сафронова рассказал о показаниях свидетеля обвинения Воронина - РИА Новости, 29.08.2022

Адвокат Сафронова рассказал о показаниях свидетеля обвинения Воронина

Политолог Демури Воронин, свидетель обвинения по делу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, дал в суде показания, которые говорят о невиновности бывшего РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T11:57

2022-08-29T11:57

2022-08-29T11:57

происшествия

иван сафронов

россия

сирия

германия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

роскосмос

нато

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Политолог Демури Воронин, свидетель обвинения по делу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, дал в суде показания, которые говорят о невиновности бывшего журналиста, утверждает адвокат Сафронова Иван Павлов*."Воронин дал в суде показания, которые оправдывают Ивана Сафронова", - рассказал РИА Новости Павлов в понедельник, не поясняя, что именно заявил свидетель.Ранее тот же Павлов заявлял со ссылкой на материалы уголовного дела, что Сафронов, по мнению ФСБ, передал Воронину некую информацию о деятельности Вооруженных сил РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и спецслужб Германии.Комментариями следствия РИА Новости не располагает.Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США.Кроме того, по данным защиты, в окончательном обвинении следствие вменило Сафронову еще один эпизод: передачу политологу Демури Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии, которую тот уже переслал представителям Цюрихского университета и разведке ФРГ. Воронин сам является фигурантом уголовного дела о госизмене.По данным Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинительное заключение в отношении Сафронова, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов на возмездной основе "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации".Бывший журналист не согласен ни с одним из пунктов обвинения и считает свое преследование незаконным. Сейчас его дело рассматривается по существу в Мосгорсуде в закрытом от публики режиме.* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента.

https://ria.ru/20220628/talantov-1798717551.html

https://ria.ru/20220518/sud-1789211865.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, иван сафронов, россия, сирия, германия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), роскосмос, нато