https://ria.ru/20220829/rozysk-1812824958.html
В Омской области полиция объявила в розыск подозреваемого в педофилии
В Омской области полиция объявила в розыск подозреваемого в педофилии - РИА Новости, 29.08.2022
В Омской области полиция объявила в розыск подозреваемого в педофилии
Полиция объявила в розыск подозреваемого в изнасиловании ребенка в Омской области – это худощавый приземистый лысый мужчина, следует из распространенной... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T11:13
2022-08-29T11:13
2022-08-29T11:13
происшествия
омская область
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ОМСК, 29 авг - РИА Новости. Полиция объявила в розыск подозреваемого в изнасиловании ребенка в Омской области – это худощавый приземистый лысый мужчина, следует из распространенной ориентировки, подлинность которой РИА Новости подтвердили в пресс-службе областного УМВД.Информация получила огласку благодаря распространению ориентировки о розыске мужчины в родительских чатах поселка Новоомский. Местные жители начали делиться фото документа, в котором была информация о розыске неизвестного, который изнасиловал несовершеннолетию.Судя по ориентировке, инцидент произошел в воскресенье - информация о случившемся поступила в полицию вечером, в 18.03 (15.03 мск).После этого полиция объявила розыск худощавого 46-летнего мужчину, одетого в черную куртку из плащевой ткани на замке, прошитой квадратами. По всей видимости, это строительная одежда. Рост мужчины - 160 сантиметров, на губе слева есть ссадина, он стрижен налысо.В пресс-службе областного УМВД подтвердили факт возбуждения уголовного дела в поселке Новоомском в связи с изнасилованием несовершеннолетней и корректность информации в ориентировке. От более детального комментария в пресс-службе пока отказались.
https://rsport.ria.ru/20220728/arest-1805613508.html
https://ria.ru/20220519/iznasilovanie-1789570621.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омская область
Происшествия, Омская область
В Омской области полиция объявила в розыск подозреваемого в педофилии
В Омской области полиция объявила в розыск подозреваемого в изнасиловании ребенка
ОМСК, 29 авг - РИА Новости. Полиция объявила в розыск подозреваемого в изнасиловании ребенка в Омской области – это худощавый приземистый лысый мужчина, следует из распространенной ориентировки, подлинность которой РИА Новости подтвердили в пресс-службе областного УМВД.
Информация получила огласку благодаря распространению ориентировки о розыске мужчины в родительских чатах поселка Новоомский. Местные жители начали делиться фото документа, в котором была информация о розыске неизвестного, который изнасиловал несовершеннолетию.
Судя по ориентировке, инцидент произошел в воскресенье - информация о случившемся поступила в полицию вечером, в 18.03 (15.03 мск).
"Поступило сообщение от фельдшера скорой помощи, что неустановленное лицо в поселке Новоомском совершил изнасилования [так в тексте]", - сообщается в ориентировке с уточнением, что преступление произошло "в отношении несовершеннолетней".
После этого полиция объявила розыск худощавого 46-летнего мужчину, одетого в черную куртку из плащевой ткани на замке, прошитой квадратами. По всей видимости, это строительная одежда. Рост мужчины - 160 сантиметров, на губе слева есть ссадина, он стрижен налысо.
В пресс-службе областного УМВД подтвердили факт возбуждения уголовного дела в поселке Новоомском в связи с изнасилованием несовершеннолетней и корректность информации в ориентировке. От более детального комментария в пресс-службе пока отказались.