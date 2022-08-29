https://ria.ru/20220829/rozysk-1812824958.html

В Омской области полиция объявила в розыск подозреваемого в педофилии

В Омской области полиция объявила в розыск подозреваемого в педофилии - РИА Новости, 29.08.2022

В Омской области полиция объявила в розыск подозреваемого в педофилии

Полиция объявила в розыск подозреваемого в изнасиловании ребенка в Омской области – это худощавый приземистый лысый мужчина, следует из распространенной... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T11:13

2022-08-29T11:13

2022-08-29T11:13

происшествия

омская область

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ОМСК, 29 авг - РИА Новости. Полиция объявила в розыск подозреваемого в изнасиловании ребенка в Омской области – это худощавый приземистый лысый мужчина, следует из распространенной ориентировки, подлинность которой РИА Новости подтвердили в пресс-службе областного УМВД.Информация получила огласку благодаря распространению ориентировки о розыске мужчины в родительских чатах поселка Новоомский. Местные жители начали делиться фото документа, в котором была информация о розыске неизвестного, который изнасиловал несовершеннолетию.Судя по ориентировке, инцидент произошел в воскресенье - информация о случившемся поступила в полицию вечером, в 18.03 (15.03 мск).После этого полиция объявила розыск худощавого 46-летнего мужчину, одетого в черную куртку из плащевой ткани на замке, прошитой квадратами. По всей видимости, это строительная одежда. Рост мужчины - 160 сантиметров, на губе слева есть ссадина, он стрижен налысо.В пресс-службе областного УМВД подтвердили факт возбуждения уголовного дела в поселке Новоомском в связи с изнасилованием несовершеннолетней и корректность информации в ориентировке. От более детального комментария в пресс-службе пока отказались.

https://rsport.ria.ru/20220728/arest-1805613508.html

https://ria.ru/20220519/iznasilovanie-1789570621.html

омская область

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, омская область