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В Омской области полиция объявила в розыск подозреваемого в педофилии - РИА Новости, 29.08.2022
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В Омской области полиция объявила в розыск подозреваемого в педофилии
В Омской области полиция объявила в розыск подозреваемого в педофилии - РИА Новости, 29.08.2022
В Омской области полиция объявила в розыск подозреваемого в педофилии
Полиция объявила в розыск подозреваемого в изнасиловании ребенка в Омской области – это худощавый приземистый лысый мужчина, следует из распространенной... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T11:13
2022-08-29T11:13
происшествия
омская область
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ОМСК, 29 авг - РИА Новости. Полиция объявила в розыск подозреваемого в изнасиловании ребенка в Омской области – это худощавый приземистый лысый мужчина, следует из распространенной ориентировки, подлинность которой РИА Новости подтвердили в пресс-службе областного УМВД.Информация получила огласку благодаря распространению ориентировки о розыске мужчины в родительских чатах поселка Новоомский. Местные жители начали делиться фото документа, в котором была информация о розыске неизвестного, который изнасиловал несовершеннолетию.Судя по ориентировке, инцидент произошел в воскресенье - информация о случившемся поступила в полицию вечером, в 18.03 (15.03 мск).После этого полиция объявила розыск худощавого 46-летнего мужчину, одетого в черную куртку из плащевой ткани на замке, прошитой квадратами. По всей видимости, это строительная одежда. Рост мужчины - 160 сантиметров, на губе слева есть ссадина, он стрижен налысо.В пресс-службе областного УМВД подтвердили факт возбуждения уголовного дела в поселке Новоомском в связи с изнасилованием несовершеннолетней и корректность информации в ориентировке. От более детального комментария в пресс-службе пока отказались.
https://rsport.ria.ru/20220728/arest-1805613508.html
https://ria.ru/20220519/iznasilovanie-1789570621.html
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происшествия, омская область
Происшествия, Омская область
11:13 29.08.2022
 
В Омской области полиция объявила в розыск подозреваемого в педофилии

В Омской области полиция объявила в розыск подозреваемого в изнасиловании ребенка

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 29 авг - РИА Новости. Полиция объявила в розыск подозреваемого в изнасиловании ребенка в Омской области – это худощавый приземистый лысый мужчина, следует из распространенной ориентировки, подлинность которой РИА Новости подтвердили в пресс-службе областного УМВД.
Информация получила огласку благодаря распространению ориентировки о розыске мужчины в родительских чатах поселка Новоомский. Местные жители начали делиться фото документа, в котором была информация о розыске неизвестного, который изнасиловал несовершеннолетию.
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Судя по ориентировке, инцидент произошел в воскресенье - информация о случившемся поступила в полицию вечером, в 18.03 (15.03 мск).
"Поступило сообщение от фельдшера скорой помощи, что неустановленное лицо в поселке Новоомском совершил изнасилования [так в тексте]", - сообщается в ориентировке с уточнением, что преступление произошло "в отношении несовершеннолетней".
После этого полиция объявила розыск худощавого 46-летнего мужчину, одетого в черную куртку из плащевой ткани на замке, прошитой квадратами. По всей видимости, это строительная одежда. Рост мужчины - 160 сантиметров, на губе слева есть ссадина, он стрижен налысо.
В пресс-службе областного УМВД подтвердили факт возбуждения уголовного дела в поселке Новоомском в связи с изнасилованием несовершеннолетней и корректность информации в ориентировке. От более детального комментария в пресс-службе пока отказались.
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