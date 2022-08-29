10:03 29.08.2022 (обновлено: 10:10 29.08.2022)
Мишустин назначил нового главу Роскадастра
Мишустин подписал указ о назначении Владислава Жданова новым главой Роскадастра
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин назначил главой Роскадастра Владислава Жданова, сообщила пресс-служба правительства.
"Руководителем публично-правовой компании "Роскадастр" стал Владислав Жданов. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении кабмина.
С 2015 по 2018 годы Жданов занимал должность вице-президента АК "Алроса", позже работал в "РЖД" в качестве советника генерального директора. В декабре 2021 года был назначен директором ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Росреестра".
В правительстве напомнили, что закон о создании публично-правовой компании "Роскадастр" был принят в конце 2021 года. "Она будет заниматься внесением в Единый государственный реестр объектов недвижимости (ЕГРН) сведений о границах, геодезических и картографических работах, созданием государственных топографических карт и топографических планов. Компания также станет оператором информационных систем Росреестра. Фактически речь идёт о создании системы "одного окна" для всех пользователей пространственно-картографических данных. Это позволит сократить сроки оказания услуг Росреестра, повысить эффективность использования земельных ресурсов", - отмечается в документе.
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