https://ria.ru/20220829/roskadastr-1812808078.html

Мишустин назначил нового главу Роскадастра

Мишустин назначил нового главу Роскадастра - РИА Новости, 29.08.2022

Мишустин назначил нового главу Роскадастра

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил главой Роскадастра Владислава Жданова, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T10:03

2022-08-29T10:03

2022-08-29T10:10

политика

роскадастр

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин назначил главой Роскадастра Владислава Жданова, сообщила пресс-служба правительства.С 2015 по 2018 годы Жданов занимал должность вице-президента АК "Алроса", позже работал в "РЖД" в качестве советника генерального директора. В декабре 2021 года был назначен директором ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Росреестра".В правительстве напомнили, что закон о создании публично-правовой компании "Роскадастр" был принят в конце 2021 года. "Она будет заниматься внесением в Единый государственный реестр объектов недвижимости (ЕГРН) сведений о границах, геодезических и картографических работах, созданием государственных топографических карт и топографических планов. Компания также станет оператором информационных систем Росреестра. Фактически речь идёт о создании системы "одного окна" для всех пользователей пространственно-картографических данных. Это позволит сократить сроки оказания услуг Росреестра, повысить эффективность использования земельных ресурсов", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20211230/stroitelstvo-1766055024.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, роскадастр, россия, михаил мишустин