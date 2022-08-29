https://ria.ru/20220829/rosaviatsiya-1812811208.html
Программу субсидирования авиаперевозок расширили на 49 маршрутов
Программу субсидирования авиаперевозок расширили на 49 маршрутов - РИА Новости, 29.08.2022
Программу субсидирования авиаперевозок расширили на 49 маршрутов
Программа субсидирования региональных авиаперевозок расширена на 49 маршрутов (всего их теперь 448) из-за перераспределения средств в связи с закрытием южных... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T11:17
2022-08-29T11:17
2022-08-29T11:18
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Программа субсидирования региональных авиаперевозок расширена на 49 маршрутов (всего их теперь 448) из-за перераспределения средств в связи с закрытием южных аэропортов, сообщается на сайте Росавиации."Новый перечень маршрутов расширен до 448 направлений, увеличены частоты и количество планируемых к выполнению рейсов согласно заявкам авиакомпаний, принявших участие в конкурсном отборе. В перечень включены 49 новых направлений", – отмечает ведомство.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля. Временно приостановлена работа воздушных гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
https://ria.ru/20220826/aeroport-1812222835.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туристы, самолеты, авиакомпании
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), туристы, Самолеты, авиакомпании
11:17 29.08.2022 (обновлено: 11:18 29.08.2022)
Программу субсидирования авиаперевозок расширили на 49 маршрутов
Росавиация: программу субсидирования авиаперевозок расширили на 49 маршрутов