https://ria.ru/20220829/rosaviatsiya-1812811208.html

Программу субсидирования авиаперевозок расширили на 49 маршрутов

Программу субсидирования авиаперевозок расширили на 49 маршрутов - РИА Новости, 29.08.2022

Программу субсидирования авиаперевозок расширили на 49 маршрутов

Программа субсидирования региональных авиаперевозок расширена на 49 маршрутов (всего их теперь 448) из-за перераспределения средств в связи с закрытием южных... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T11:17

2022-08-29T11:17

2022-08-29T11:18

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Программа субсидирования региональных авиаперевозок расширена на 49 маршрутов (всего их теперь 448) из-за перераспределения средств в связи с закрытием южных аэропортов, сообщается на сайте Росавиации."Новый перечень маршрутов расширен до 448 направлений, увеличены частоты и количество планируемых к выполнению рейсов согласно заявкам авиакомпаний, принявших участие в конкурсном отборе. В перечень включены 49 новых направлений", – отмечает ведомство.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля. Временно приостановлена работа воздушных гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

https://ria.ru/20220826/aeroport-1812222835.html

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Лана Баева

туризм, новости - туризм, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туристы, самолеты, авиакомпании