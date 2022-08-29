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Программу субсидирования авиаперевозок расширили на 49 маршрутов - РИА Новости, 29.08.2022
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Туризм
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Программу субсидирования авиаперевозок расширили на 49 маршрутов
Программу субсидирования авиаперевозок расширили на 49 маршрутов - РИА Новости, 29.08.2022
Программу субсидирования авиаперевозок расширили на 49 маршрутов
Программа субсидирования региональных авиаперевозок расширена на 49 маршрутов (всего их теперь 448) из-за перераспределения средств в связи с закрытием южных... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T11:17
2022-08-29T11:18
туризм
туризм
новости - туризм
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
туристы
самолеты
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Программа субсидирования региональных авиаперевозок расширена на 49 маршрутов (всего их теперь 448) из-за перераспределения средств в связи с закрытием южных аэропортов, сообщается на сайте Росавиации."Новый перечень маршрутов расширен до 448 направлений, увеличены частоты и количество планируемых к выполнению рейсов согласно заявкам авиакомпаний, принявших участие в конкурсном отборе. В перечень включены 49 новых направлений", – отмечает ведомство.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля. Временно приостановлена работа воздушных гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
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туризм, новости - туризм, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туристы, самолеты, авиакомпании
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), туристы, Самолеты, авиакомпании
11:17 29.08.2022 (обновлено: 11:18 29.08.2022)
 
Программу субсидирования авиаперевозок расширили на 49 маршрутов

Росавиация: программу субсидирования авиаперевозок расширили на 49 маршрутов

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Программа субсидирования региональных авиаперевозок расширена на 49 маршрутов (всего их теперь 448) из-за перераспределения средств в связи с закрытием южных аэропортов, сообщается на сайте Росавиации.
"Новый перечень маршрутов расширен до 448 направлений, увеличены частоты и количество планируемых к выполнению рейсов согласно заявкам авиакомпаний, принявших участие в конкурсном отборе. В перечень включены 49 новых направлений", – отмечает ведомство.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля. Временно приостановлена работа воздушных гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 09:03Туризм
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
 
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