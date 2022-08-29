https://ria.ru/20220829/prizyv-1812960683.html

Почти тысяча казаков пополнила ряды воинских частей России

Почти тысяча казаков пополнила ряды воинских частей России - РИА Новости, 29.08.2022

Почти тысяча казаков пополнила ряды воинских частей России

В весенний призыв 999 казаков были призваны на службу в воинские части Минобороны РФ, Федеральной службы охраны войск и национальной гвардии, сообщила... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T17:22

2022-08-29T17:22

2022-08-29T17:22

российское казачество

российское казачество

россия

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812959940_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_3989744e65ba22f4e113e23f6691e77b.jpg

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. В весенний призыв 999 казаков были призваны на службу в воинские части Минобороны РФ, Федеральной службы охраны войск и национальной гвардии, сообщила пресс-служба Всероссийского казачьего общества.Из них в казачьи части были направлены 742 казака, остальные 257 были распределены в части Вооруженных сил России.Наибольшее число казаков было призвано Всевеликим войском Донским (327), Кубанским (319), Центральным (221), Волжским (75), Терским (32) войсковыми казачьими обществами.Войсковые казачьи общества не входят в структуру ВС РФ. Вместе с тем некоторые части, которые находятся на территориях дислокации реестровых войсковых казачьих обществ, подлежат комплектованию казаками. Атаманы казачьих обществ всех уровней принимают участие в работе призывных комиссий.Многие новобранцы являются выпускниками казачьих классов, казачьих кадетских корпусов, представителями молодежных казачьих объединений.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российское казачество, россия, вооруженные силы рф