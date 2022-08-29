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Орлов: акция "Покупайте Амурское" охватила все муниципалитеты Приамурья - РИА Новости, 29.08.2022
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Орлов: акция "Покупайте Амурское" охватила все муниципалитеты Приамурья
Орлов: акция "Покупайте Амурское" охватила все муниципалитеты Приамурья - РИА Новости, 29.08.2022
Орлов: акция "Покупайте Амурское" охватила все муниципалитеты Приамурья
Акция "Покупайте Амурское" охватила все муниципалитеты Приамурья, сообщает губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T06:24
2022-08-29T06:24
экономика
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 авг - РИА Новости. Акция "Покупайте Амурское" охватила все муниципалитеты Приамурья, сообщает губернатор Василий Орлов.Региональная антикризисная акция "Покупайте Амурское" стартовала в апреле. На прилавках магазинов товары местного производства стали отмечать специальным зелёным ценником. Правительство области договорилось с торговыми сетями и производителями об установлении предельной стоимости на отдельные группы продовольственных товаров. Отмечается, что к акции еженедельно подключаются новые торговые объекты.По мнению губернатора, бренд "Сделано в Амурской области" должен быть узнаваем за пределами региона. "У нас большое количество продукции идет на экспорт в российские регионы и за границу", - уточнил глава области.Как рассказала министр экономического развития и внешних связей региона Оксана Кукшенева, неизменной до конца сентября на прилавках магазинов останется стоимость 31 местной товарной позиции. В их числе – отдельные виды яиц, круп, кондитерских изделий, соевого масла, а также мясной и молочной продукции.В июле правительство региона информировало, что принято решение о продлении акции до конца года."Покупайте Амурское" по результатам всероссийского мониторинга Экспертного института социальных исследований вошла в Топ-5 лучших региональных антикризисных практик.
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экономика, амурская область
Экономика, Амурская область
06:24 29.08.2022
 
Орлов: акция "Покупайте Амурское" охватила все муниципалитеты Приамурья

Губернатор Орлов: акция "Покупайте Амурское" охватила все муниципалитеты Приамурья

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 авг - РИА Новости. Акция "Покупайте Амурское" охватила все муниципалитеты Приамурья, сообщает губернатор Василий Орлов.
Региональная антикризисная акция "Покупайте Амурское" стартовала в апреле. На прилавках магазинов товары местного производства стали отмечать специальным зелёным ценником. Правительство области договорилось с торговыми сетями и производителями об установлении предельной стоимости на отдельные группы продовольственных товаров. Отмечается, что к акции еженедельно подключаются новые торговые объекты.
"К акции "Покупайте Амурское" присоединились все муниципалитеты области. Зеленые ценники на товары можно увидеть в 465 магазинах. Акция востребована, поэтому её нужно не только продолжать, но и придавать ей новые формы. Например, проработать с местными предприятиями возможность нанесения логотипа акции непосредственно на упаковку", - цитирует Орлова его пресс-служба.
По мнению губернатора, бренд "Сделано в Амурской области" должен быть узнаваем за пределами региона. "У нас большое количество продукции идет на экспорт в российские регионы и за границу", - уточнил глава области.
Как рассказала министр экономического развития и внешних связей региона Оксана Кукшенева, неизменной до конца сентября на прилавках магазинов останется стоимость 31 местной товарной позиции. В их числе – отдельные виды яиц, круп, кондитерских изделий, соевого масла, а также мясной и молочной продукции.
В июле правительство региона информировало, что принято решение о продлении акции до конца года.
"Покупайте Амурское" по результатам всероссийского мониторинга Экспертного института социальных исследований вошла в Топ-5 лучших региональных антикризисных практик.
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