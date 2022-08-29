https://ria.ru/20220829/priamure-1812786755.html

Орлов: акция "Покупайте Амурское" охватила все муниципалитеты Приамурья

Орлов: акция "Покупайте Амурское" охватила все муниципалитеты Приамурья - РИА Новости, 29.08.2022

Орлов: акция "Покупайте Амурское" охватила все муниципалитеты Приамурья

Акция "Покупайте Амурское" охватила все муниципалитеты Приамурья, сообщает губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T06:24

2022-08-29T06:24

2022-08-29T06:24

экономика

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 авг - РИА Новости. Акция "Покупайте Амурское" охватила все муниципалитеты Приамурья, сообщает губернатор Василий Орлов.Региональная антикризисная акция "Покупайте Амурское" стартовала в апреле. На прилавках магазинов товары местного производства стали отмечать специальным зелёным ценником. Правительство области договорилось с торговыми сетями и производителями об установлении предельной стоимости на отдельные группы продовольственных товаров. Отмечается, что к акции еженедельно подключаются новые торговые объекты.По мнению губернатора, бренд "Сделано в Амурской области" должен быть узнаваем за пределами региона. "У нас большое количество продукции идет на экспорт в российские регионы и за границу", - уточнил глава области.Как рассказала министр экономического развития и внешних связей региона Оксана Кукшенева, неизменной до конца сентября на прилавках магазинов останется стоимость 31 местной товарной позиции. В их числе – отдельные виды яиц, круп, кондитерских изделий, соевого масла, а также мясной и молочной продукции.В июле правительство региона информировало, что принято решение о продлении акции до конца года."Покупайте Амурское" по результатам всероссийского мониторинга Экспертного института социальных исследований вошла в Топ-5 лучших региональных антикризисных практик.

https://ria.ru/20220824/selkhozpredpriyatiya-1811807950.html

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, амурская область