https://ria.ru/20220829/priamure-1812786755.html
Орлов: акция "Покупайте Амурское" охватила все муниципалитеты Приамурья
Орлов: акция "Покупайте Амурское" охватила все муниципалитеты Приамурья - РИА Новости, 29.08.2022
Орлов: акция "Покупайте Амурское" охватила все муниципалитеты Приамурья
Акция "Покупайте Амурское" охватила все муниципалитеты Приамурья, сообщает губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T06:24
2022-08-29T06:24
2022-08-29T06:24
экономика
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 авг - РИА Новости. Акция "Покупайте Амурское" охватила все муниципалитеты Приамурья, сообщает губернатор Василий Орлов.Региональная антикризисная акция "Покупайте Амурское" стартовала в апреле. На прилавках магазинов товары местного производства стали отмечать специальным зелёным ценником. Правительство области договорилось с торговыми сетями и производителями об установлении предельной стоимости на отдельные группы продовольственных товаров. Отмечается, что к акции еженедельно подключаются новые торговые объекты.По мнению губернатора, бренд "Сделано в Амурской области" должен быть узнаваем за пределами региона. "У нас большое количество продукции идет на экспорт в российские регионы и за границу", - уточнил глава области.Как рассказала министр экономического развития и внешних связей региона Оксана Кукшенева, неизменной до конца сентября на прилавках магазинов останется стоимость 31 местной товарной позиции. В их числе – отдельные виды яиц, круп, кондитерских изделий, соевого масла, а также мясной и молочной продукции.В июле правительство региона информировало, что принято решение о продлении акции до конца года."Покупайте Амурское" по результатам всероссийского мониторинга Экспертного института социальных исследований вошла в Топ-5 лучших региональных антикризисных практик.
https://ria.ru/20220824/selkhozpredpriyatiya-1811807950.html
амурская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, амурская область
Экономика, Амурская область
Орлов: акция "Покупайте Амурское" охватила все муниципалитеты Приамурья
Губернатор Орлов: акция "Покупайте Амурское" охватила все муниципалитеты Приамурья
БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 авг - РИА Новости. Акция "Покупайте Амурское" охватила все муниципалитеты Приамурья, сообщает губернатор Василий Орлов.
Региональная антикризисная акция "Покупайте Амурское" стартовала в апреле. На прилавках магазинов товары местного производства стали отмечать специальным зелёным ценником. Правительство области договорилось с торговыми сетями и производителями об установлении предельной стоимости на отдельные группы продовольственных товаров. Отмечается, что к акции еженедельно подключаются новые торговые объекты.
"К акции "Покупайте Амурское" присоединились все муниципалитеты области. Зеленые ценники на товары можно увидеть в 465 магазинах. Акция востребована, поэтому её нужно не только продолжать, но и придавать ей новые формы. Например, проработать с местными предприятиями возможность нанесения логотипа акции непосредственно на упаковку", - цитирует Орлова его пресс-служба.
По мнению губернатора, бренд "Сделано в Амурской области" должен быть узнаваем за пределами региона. "У нас большое количество продукции идет на экспорт в российские регионы и за границу", - уточнил глава области.
Как рассказала министр экономического развития и внешних связей региона Оксана Кукшенева, неизменной до конца сентября на прилавках магазинов останется стоимость 31 местной товарной позиции. В их числе – отдельные виды яиц, круп, кондитерских изделий, соевого масла, а также мясной и молочной продукции.
В июле правительство региона информировало, что принято решение о продлении акции до конца года.
"Покупайте Амурское" по результатам всероссийского мониторинга Экспертного института социальных исследований вошла в Топ-5 лучших региональных антикризисных практик.