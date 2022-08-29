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Ситуация с пожарами в Рязанской области стабилизировалась - РИА Новости, 29.08.2022
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Ситуация с пожарами в Рязанской области стабилизировалась
Ситуация с пожарами в Рязанской области стабилизировалась - РИА Новости, 29.08.2022
Ситуация с пожарами в Рязанской области стабилизировалась
Ситуация с природными пожарами в Рязанской области стабилизировалась, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T15:22
2022-08-29T17:31
происшествия
рязанская область
природные пожары в россии
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Ситуация с природными пожарами в Рязанской области стабилизировалась, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС."Увеличение площади, пройденной огнем, происходит за счет планового отжига, который проводится для профилактики возможного распространения огня", — пояснил собеседник агентства.За выходные пожар в Рязанской области прошел почти 550 гектаров, общая площадь составила 20,12 тысячи гектаров.Для локализации очагов спасатели проложили более 140 километров минерализованных полос шириной от шести до 40 метров.Авиация МЧС совершила более трех тысяч вылетов, сбросив почти 24 тысячи тонн воды.В Рязанской области продолжает действовать режим ЧС, но жителям эвакуированных населенных пунктов уже разрешили вернуться в свои дома.Запах гари, появившийся в Москве из-за рязанских пожаров, может исчезнуть уже в понедельник вечером, рассказали РИА Новости в Центре погоды "Фобос". Этому поможет усиление и смена направления ветра.
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Кадры леса после пожаров в Рязанской области
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происшествия, рязанская область, природные пожары в россии, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Рязанская область, Природные пожары в России, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:22 29.08.2022 (обновлено: 17:31 29.08.2022)
 
Ситуация с пожарами в Рязанской области стабилизировалась

МЧС заявило о стабилизации ситуации с природными пожарами в Рязанской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Ситуация с природными пожарами в Рязанской области стабилизировалась, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
"Увеличение площади, пройденной огнем, происходит за счет планового отжига, который проводится для профилактики возможного распространения огня", — пояснил собеседник агентства.
За выходные пожар в Рязанской области прошел почти 550 гектаров, общая площадь составила 20,12 тысячи гектаров.
Для локализации очагов спасатели проложили более 140 километров минерализованных полос шириной от шести до 40 метров.
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В Рязанской области продолжает действовать режим ЧС, но жителям эвакуированных населенных пунктов уже разрешили вернуться в свои дома.
Запах гари, появившийся в Москве из-за рязанских пожаров, может исчезнуть уже в понедельник вечером, рассказали РИА Новости в Центре погоды "Фобос". Этому поможет усиление и смена направления ветра.
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ПроисшествияРязанская областьПриродные пожары в РоссииРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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