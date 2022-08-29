https://ria.ru/20220829/pozhary-1812919843.html
Ситуация с пожарами в Рязанской области стабилизировалась
Ситуация с пожарами в Рязанской области стабилизировалась - РИА Новости, 29.08.2022
Ситуация с пожарами в Рязанской области стабилизировалась
Ситуация с природными пожарами в Рязанской области стабилизировалась, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T15:22
2022-08-29T15:22
2022-08-29T17:31
происшествия
рязанская область
природные пожары в россии
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812953235_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_128e38292d6de4236e2b81955cb9a019.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Ситуация с природными пожарами в Рязанской области стабилизировалась, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС."Увеличение площади, пройденной огнем, происходит за счет планового отжига, который проводится для профилактики возможного распространения огня", — пояснил собеседник агентства.За выходные пожар в Рязанской области прошел почти 550 гектаров, общая площадь составила 20,12 тысячи гектаров.Для локализации очагов спасатели проложили более 140 километров минерализованных полос шириной от шести до 40 метров.Авиация МЧС совершила более трех тысяч вылетов, сбросив почти 24 тысячи тонн воды.В Рязанской области продолжает действовать режим ЧС, но жителям эвакуированных населенных пунктов уже разрешили вернуться в свои дома.Запах гари, появившийся в Москве из-за рязанских пожаров, может исчезнуть уже в понедельник вечером, рассказали РИА Новости в Центре погоды "Фобос". Этому поможет усиление и смена направления ветра.
https://ria.ru/20220829/pozhary-1812809957.html
https://ria.ru/20220828/pozhary-1812709821.html
рязанская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812953235_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a015831faaee8670479a082c20deb5e6.jpg
Кадры леса после пожаров в Рязанской области
Кадры леса после пожаров в Рязанской области
2022-08-29T15:22
true
PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязанская область, природные пожары в россии, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Рязанская область, Природные пожары в России, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:22 29.08.2022 (обновлено: 17:31 29.08.2022)
Ситуация с пожарами в Рязанской области стабилизировалась
МЧС заявило о стабилизации ситуации с природными пожарами в Рязанской области
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Ситуация с природными пожарами в Рязанской области стабилизировалась, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
"Увеличение площади, пройденной огнем, происходит за счет планового отжига, который проводится для профилактики возможного распространения огня", — пояснил собеседник агентства.
За выходные пожар в Рязанской области прошел почти 550 гектаров, общая площадь составила 20,12 тысячи гектаров.
Для локализации очагов спасатели проложили более 140 километров минерализованных полос шириной от шести до 40 метров.
Авиация МЧС совершила более трех тысяч вылетов, сбросив почти 24 тысячи тонн воды.
В Рязанской области продолжает действовать режим ЧС, но жителям эвакуированных населенных пунктов уже разрешили вернуться в свои дома.
Запах гари, появившийся в Москве
из-за рязанских пожаров, может исчезнуть уже в понедельник вечером, рассказали РИА Новости в Центре погоды "Фобос". Этому поможет усиление и смена направления ветра.