https://ria.ru/20220829/pozhary-1812809957.html
Площадь сгоревших в Рязанской области лесов превысила 20 тысяч гектаров
Площадь сгоревших в Рязанской области лесов превысила 20 тысяч гектаров - РИА Новости, 29.08.2022
Площадь сгоревших в Рязанской области лесов превысила 20 тысяч гектаров
Площадь сгоревших в Рязанской области лесов выросла за выходные дни еще почти на 550 гектаров, достигнув 20,12 тысячи гектаров, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T10:13
2022-08-29T10:13
2022-08-29T10:13
происшествия
павел малков
рязанская область
московская область (подмосковье)
москва
природные пожары в россии
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Площадь сгоревших в Рязанской области лесов выросла за выходные дни еще почти на 550 гектаров, достигнув 20,12 тысячи гектаров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На 06.00 мск, воскресенья площадь, пройденная лесными пожарами в Рязанской области, составляла 19,57 тысячи гектаров. На 06.30 понедельника - 20,12 тысячи гектаров", - сказал собеседник агентства.Лесные пожары бушуют в Рязанской области не первую неделю, дым от них идет в соседние регионы, включая Московскую область и Москву. В области действует режим чрезвычайной ситуации. Как заявил накануне врио губернатора Павел Малков, сейчас пожары больше не перешагивают за отведенные границы и постепенно "сдают позиции".
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происшествия, павел малков, рязанская область, московская область (подмосковье), москва, природные пожары в россии
Происшествия, Павел Малков, Рязанская область, Московская область (Подмосковье), Москва, Природные пожары в России
Площадь сгоревших в Рязанской области лесов превысила 20 тысяч гектаров
Площадь сгоревших в Рязанской области лесов выросла за выходные дни почти на 550 гектаров