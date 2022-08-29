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Площадь сгоревших в Рязанской области лесов превысила 20 тысяч гектаров - РИА Новости, 29.08.2022
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Площадь сгоревших в Рязанской области лесов превысила 20 тысяч гектаров
Площадь сгоревших в Рязанской области лесов превысила 20 тысяч гектаров - РИА Новости, 29.08.2022
Площадь сгоревших в Рязанской области лесов превысила 20 тысяч гектаров
Площадь сгоревших в Рязанской области лесов выросла за выходные дни еще почти на 550 гектаров, достигнув 20,12 тысячи гектаров, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T10:13
2022-08-29T10:13
происшествия
павел малков
рязанская область
московская область (подмосковье)
москва
природные пожары в россии
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Площадь сгоревших в Рязанской области лесов выросла за выходные дни еще почти на 550 гектаров, достигнув 20,12 тысячи гектаров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На 06.00 мск, воскресенья площадь, пройденная лесными пожарами в Рязанской области, составляла 19,57 тысячи гектаров. На 06.30 понедельника - 20,12 тысячи гектаров", - сказал собеседник агентства.Лесные пожары бушуют в Рязанской области не первую неделю, дым от них идет в соседние регионы, включая Московскую область и Москву. В области действует режим чрезвычайной ситуации. Как заявил накануне врио губернатора Павел Малков, сейчас пожары больше не перешагивают за отведенные границы и постепенно "сдают позиции".
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рязанская область
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происшествия, павел малков, рязанская область, московская область (подмосковье), москва, природные пожары в россии
Происшествия, Павел Малков, Рязанская область, Московская область (Подмосковье), Москва, Природные пожары в России
10:13 29.08.2022
 
Площадь сгоревших в Рязанской области лесов превысила 20 тысяч гектаров

Площадь сгоревших в Рязанской области лесов выросла за выходные дни почти на 550 гектаров

© РИА Новости / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы / Перейти в фотобанкВертолет противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области
Вертолет противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы
Перейти в фотобанк
Вертолет противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Площадь сгоревших в Рязанской области лесов выросла за выходные дни еще почти на 550 гектаров, достигнув 20,12 тысячи гектаров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На 06.00 мск, воскресенья площадь, пройденная лесными пожарами в Рязанской области, составляла 19,57 тысячи гектаров. На 06.30 понедельника - 20,12 тысячи гектаров", - сказал собеседник агентства.
Лесные пожары бушуют в Рязанской области не первую неделю, дым от них идет в соседние регионы, включая Московскую область и Москву. В области действует режим чрезвычайной ситуации. Как заявил накануне врио губернатора Павел Малков, сейчас пожары больше не перешагивают за отведенные границы и постепенно "сдают позиции".
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
28 августа, 15:11
Пожары в Рязанской области не затронули торфяники
 
ПроисшествияПавел МалковРязанская областьМосковская область (Подмосковье)МоскваПриродные пожары в России
 
 
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