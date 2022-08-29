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В России за сутки потушили 70 природных пожаров - РИА Новости, 29.08.2022
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В России за сутки потушили 70 природных пожаров
В России за сутки потушили 70 природных пожаров - РИА Новости, 29.08.2022
В России за сутки потушили 70 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 70 природных пожаров на площади 1 271 гектара, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T02:53
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происшествия
россия
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 70 природных пожаров на площади 1 271 гектара, сообщает Авиалесоохрана."По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 28.08.2022 в России ликвидировано 70 лесных пожаров на площади 1 271 гектара", - говорится в сообщении.К полуночи 29 августа в России действовало 99 лесных пожаров на площади 55 530 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республики Коми - там действуют 28 пожаров на площади 17 177 гектаров.
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
02:53 29.08.2022
 
В России за сутки потушили 70 природных пожаров

Лесопожарные службы за сутки потушили 70 природных пожаров на площади 1 271 гектара

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 70 природных пожаров на площади 1 271 гектара, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 28.08.2022 в России ликвидировано 70 лесных пожаров на площади 1 271 гектара", - говорится в сообщении.
Спецтехника противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
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К полуночи 29 августа в России действовало 99 лесных пожаров на площади 55 530 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республики Коми - там действуют 28 пожаров на площади 17 177 гектаров.
 
ПроисшествияРоссия
 
 
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