https://ria.ru/20220829/pozhar-1812841243.html
Рязанские власти сообщили о серьезном продвижении в тушении пожаров
Рязанские власти сообщили о серьезном продвижении в тушении пожаров - РИА Новости, 29.08.2022
Рязанские власти сообщили о серьезном продвижении в тушении пожаров
Пожарные серьезно продвинулись в тушении возгораний в Рязанской области, практически ликвидирован огонь на северной кромке, сообщил врио губернатора Павел... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T12:00
2022-08-29T12:00
2022-08-29T12:18
происшествия
природные пожары в россии
рязанская область
павел малков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Пожарные серьезно продвинулись в тушении возгораний в Рязанской области, практически ликвидирован огонь на северной кромке, сообщил врио губернатора Павел Малков."Серьезно продвинулись в тушении возгораний. Практически ликвидирован огонь на северной кромке основного пожара, где была наиболее сложная ситуация. Уже почти не активны южная и западная кромки", - написал Малков в своем Telegram-канале в понедельник."Продолжается работа на восточной кромке, ведется плановый отжиг для профилактики распространения огня. Увеличение площади, пройденной огнем, происходит за счет планового отжига", - добавил врио губернатора.
https://ria.ru/20220828/gar-1812762387.html
рязанская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, природные пожары в россии, рязанская область, павел малков
Происшествия, Природные пожары в России, Рязанская область, Павел Малков
12:00 29.08.2022 (обновлено: 12:18 29.08.2022)
Рязанские власти сообщили о серьезном продвижении в тушении пожаров
Врио рязанского губернатора Малков: пожарные почти ликвидировали огонь на северной кромке