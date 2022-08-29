https://ria.ru/20220829/pozhar-1812841243.html

Рязанские власти сообщили о серьезном продвижении в тушении пожаров

Рязанские власти сообщили о серьезном продвижении в тушении пожаров - РИА Новости, 29.08.2022

Рязанские власти сообщили о серьезном продвижении в тушении пожаров

Пожарные серьезно продвинулись в тушении возгораний в Рязанской области, практически ликвидирован огонь на северной кромке, сообщил врио губернатора Павел... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T12:00

2022-08-29T12:00

2022-08-29T12:18

происшествия

природные пожары в россии

рязанская область

павел малков

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Пожарные серьезно продвинулись в тушении возгораний в Рязанской области, практически ликвидирован огонь на северной кромке, сообщил врио губернатора Павел Малков."Серьезно продвинулись в тушении возгораний. Практически ликвидирован огонь на северной кромке основного пожара, где была наиболее сложная ситуация. Уже почти не активны южная и западная кромки", - написал Малков в своем Telegram-канале в понедельник."Продолжается работа на восточной кромке, ведется плановый отжиг для профилактики распространения огня. Увеличение площади, пройденной огнем, происходит за счет планового отжига", - добавил врио губернатора.

https://ria.ru/20220828/gar-1812762387.html

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, природные пожары в россии, рязанская область, павел малков