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Рязанские власти сообщили о серьезном продвижении в тушении пожаров - РИА Новости, 29.08.2022
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Рязанские власти сообщили о серьезном продвижении в тушении пожаров
Рязанские власти сообщили о серьезном продвижении в тушении пожаров - РИА Новости, 29.08.2022
Рязанские власти сообщили о серьезном продвижении в тушении пожаров
Пожарные серьезно продвинулись в тушении возгораний в Рязанской области, практически ликвидирован огонь на северной кромке, сообщил врио губернатора Павел... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T12:00
2022-08-29T12:18
происшествия
природные пожары в россии
рязанская область
павел малков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Пожарные серьезно продвинулись в тушении возгораний в Рязанской области, практически ликвидирован огонь на северной кромке, сообщил врио губернатора Павел Малков."Серьезно продвинулись в тушении возгораний. Практически ликвидирован огонь на северной кромке основного пожара, где была наиболее сложная ситуация. Уже почти не активны южная и западная кромки", - написал Малков в своем Telegram-канале в понедельник."Продолжается работа на восточной кромке, ведется плановый отжиг для профилактики распространения огня. Увеличение площади, пройденной огнем, происходит за счет планового отжига", - добавил врио губернатора.
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происшествия, природные пожары в россии, рязанская область, павел малков
Происшествия, Природные пожары в России, Рязанская область, Павел Малков
12:00 29.08.2022 (обновлено: 12:18 29.08.2022)
 
Рязанские власти сообщили о серьезном продвижении в тушении пожаров

Врио рязанского губернатора Малков: пожарные почти ликвидировали огонь на северной кромке

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время тушения пожара в Рязанской области
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара в Рязанской области. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Пожарные серьезно продвинулись в тушении возгораний в Рязанской области, практически ликвидирован огонь на северной кромке, сообщил врио губернатора Павел Малков.
"Серьезно продвинулись в тушении возгораний. Практически ликвидирован огонь на северной кромке основного пожара, где была наиболее сложная ситуация. Уже почти не активны южная и западная кромки", - написал Малков в своем Telegram-канале в понедельник.
"Продолжается работа на восточной кромке, ведется плановый отжиг для профилактики распространения огня. Увеличение площади, пройденной огнем, происходит за счет планового отжига", - добавил врио губернатора.
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ПроисшествияПриродные пожары в РоссииРязанская областьПавел Малков
 
 
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