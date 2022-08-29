https://ria.ru/20220829/pozhar-1812815359.html
Грузовик загорелся на юго-востоке МКАД
Грузовик загорелся на юго-востоке МКАД - РИА Новости, 29.08.2022
Грузовик загорелся на юго-востоке МКАД
Движение на юго-восточном участке МКАД ограничено после возгорания грузового автомобиля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T10:36
2022-08-29T10:36
2022-08-29T10:36
происшествия
москва
мкад
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Движение на юго-восточном участке МКАД ограничено после возгорания грузового автомобиля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На внешней стороне 17-го километра МКАД у развязки с улицей Капотня загорелся грузовой автомобиль. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего выясняются", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение свободно по трем полосам из шести.
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москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мкад
Происшествия, Москва, МКАД
Грузовик загорелся на юго-востоке МКАД
На юго-восточном участке МКАД ограничили движение из-за загоревшегося грузовика