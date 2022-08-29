https://ria.ru/20220829/pozhar-1812815359.html

Грузовик загорелся на юго-востоке МКАД

Грузовик загорелся на юго-востоке МКАД - РИА Новости, 29.08.2022

Грузовик загорелся на юго-востоке МКАД

Движение на юго-восточном участке МКАД ограничено после возгорания грузового автомобиля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T10:36

2022-08-29T10:36

2022-08-29T10:36

происшествия

москва

мкад

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Движение на юго-восточном участке МКАД ограничено после возгорания грузового автомобиля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На внешней стороне 17-го километра МКАД у развязки с улицей Капотня загорелся грузовой автомобиль. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего выясняются", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение свободно по трем полосам из шести.

https://ria.ru/20220821/avtomobil-1811163490.html

москва

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, мкад