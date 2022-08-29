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Число пострадавших при обстреле Энергодара выросло до девяти человек - РИА Новости, 29.08.2022
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Число пострадавших при обстреле Энергодара выросло до девяти человек
Число пострадавших при обстреле Энергодара выросло до девяти человек - РИА Новости, 29.08.2022
Число пострадавших при обстреле Энергодара выросло до девяти человек
Число пострадавших при обстреле Энергодара со стороны ВСУ выросло до девяти, за жизнь двух из них борются медики, сообщил глава администрации Запорожской... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T01:18
2022-08-29T08:36
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Энергодара со стороны ВСУ выросло до девяти, за жизнь двух из них борются медики, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.Ранее власти Энергодара сообщили РИА Новости, что над территорией Запорожской АЭС сбит украинский дрон-камикадзе, позже ВСУ открыли огонь по жилым кварталам Энергодара из американских гаубиц М777.Двое из пострадавших, по его словам, находятся в тяжелом состоянии в реанимации. "У мужчины сложная травма ноги, у женщины ранение груди, пневмоторакс. За их жизнь борются медики", — добавил глава администрации.Кроме того, повреждена теплоцентраль. Около 40 припаркованных автомобилей получили повреждения осколками, еще примерно 25 сгорели, выбиты оконные рамы и стекла во многих квартирах."Только что в администрации Запорожской области завершилось оперативное совещание по вопросам ликвидации последствий ударов вооруженных формирований Украины по жилым домам в поселке Куйбышево и городе Энергодар", — сообщил глава Запорожья.Под руководством глав местных администраций начата работа специальных комиссий по оценке и ликвидации последствий. Пострадавшим будет оказана помощь и поддержка, заверил Балицкий.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220827/energodar-1812485954.html
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в мире, запорожская аэс, запорожская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС, Запорожская область, Украина
01:18 29.08.2022 (обновлено: 08:36 29.08.2022)
 
Число пострадавших при обстреле Энергодара выросло до девяти человек

Число пострадавших при обстреле Энергодара со стороны ВСУ выросло до девяти человек

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобиль, поврежденный в результате обстрела Энергодара
Автомобиль, поврежденный в результате обстрела Энергодара - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобиль, поврежденный в результате обстрела Энергодара. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Энергодара со стороны ВСУ выросло до девяти, за жизнь двух из них борются медики, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
Ранее власти Энергодара сообщили РИА Новости, что над территорией Запорожской АЭС сбит украинский дрон-камикадзе, позже ВСУ открыли огонь по жилым кварталам Энергодара из американских гаубиц М777.

"Сегодня, около 22:00, по жилому массиву пятого микрорайона Энергодара нанесены артиллерийские удары украинскими вооруженными формированиями. Киевские нацисты совершили три целенаправленных попадания в жилые дома, в одном из дворов которых находится детский сад", — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Двое из пострадавших, по его словам, находятся в тяжелом состоянии в реанимации. "У мужчины сложная травма ноги, у женщины ранение груди, пневмоторакс. За их жизнь борются медики", — добавил глава администрации.
Кроме того, повреждена теплоцентраль. Около 40 припаркованных автомобилей получили повреждения осколками, еще примерно 25 сгорели, выбиты оконные рамы и стекла во многих квартирах.
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"Только что в администрации Запорожской области завершилось оперативное совещание по вопросам ликвидации последствий ударов вооруженных формирований Украины по жилым домам в поселке Куйбышево и городе Энергодар", — сообщил глава Запорожья.
Под руководством глав местных администраций начата работа специальных комиссий по оценке и ликвидации последствий. Пострадавшим будет оказана помощь и поддержка, заверил Балицкий.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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