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Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 29.08.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 29.08.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, гроза, до плюс 28 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T08:28
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общество
москва
погода
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, гроза, до плюс 28 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем в Москве облачную с прояснениями погоду, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Максимальная температура в столице плюс 26 - плюс 28 градусов, по области - плюс 24 - плюс 29. Ветер юго-восточный, южный 3-8 метров в секунду", - рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление немного понизится и составит 742 миллиметра ртутного столба.
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общество, москва, погода
Общество, Москва, Погода
08:28 29.08.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

В Москве в понедельник ожидают кратковременный дождь с грозой и до 28 градусов тепла

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина идет по лужам на улице Волхонка в Москве
Мужчина идет по лужам на улице Волхонка в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Мужчина идет по лужам на улице Волхонка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, гроза, до плюс 28 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем в Москве облачную с прояснениями погоду, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Максимальная температура в столице плюс 26 - плюс 28 градусов, по области - плюс 24 - плюс 29. Ветер юго-восточный, южный 3-8 метров в секунду", - рассказал Синенков.
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По словам синоптика, атмосферное давление немного понизится и составит 742 миллиметра ртутного столба.
 
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