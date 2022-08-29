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Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 29.08.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, гроза, до плюс 28 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T08:28
2022-08-29T08:28
2022-08-29T08:28
общество
москва
погода
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, гроза, до плюс 28 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем в Москве облачную с прояснениями погоду, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Максимальная температура в столице плюс 26 - плюс 28 градусов, по области - плюс 24 - плюс 29. Ветер юго-восточный, южный 3-8 метров в секунду", - рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление немного понизится и составит 742 миллиметра ртутного столба.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
В Москве в понедельник ожидают кратковременный дождь с грозой и до 28 градусов тепла