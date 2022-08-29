https://ria.ru/20220829/pogoda-1812793417.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 29.08.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, гроза, до плюс 28 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T08:28

2022-08-29T08:28

2022-08-29T08:28

общество

москва

погода

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, гроза, до плюс 28 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем в Москве облачную с прояснениями погоду, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Максимальная температура в столице плюс 26 - плюс 28 градусов, по области - плюс 24 - плюс 29. Ветер юго-восточный, южный 3-8 метров в секунду", - рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление немного понизится и составит 742 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20220826/oteli-1812128164.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, погода