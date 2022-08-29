https://ria.ru/20220829/podmoskove-1812944818.html

Власти Подмосковья продлили ограничения на пребывание в лесах

Власти Подмосковья продлили ограничения на пребывание в лесах - РИА Новости, 29.08.2022

Власти Подмосковья продлили ограничения на пребывание в лесах

Власти Московской области продлили ограничения на пребывания граждан и въезд транспортных средств в леса на период с 29 августа по 1 сентября, сообщили в... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T16:36

2022-08-29T16:36

2022-08-29T16:36

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леса

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Власти Московской области продлили ограничения на пребывания граждан и въезд транспортных средств в леса на период с 29 августа по 1 сентября, сообщили в пресс-службе регионального комитета лесного хозяйства.По словам зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова, только за прошедшие выходные в лесах региона произошло 28 возгораний общей площадью 41,17 гектара."Улучшение пожароопасной обстановки в лесах и снижение класса пожарной опасности прогнозируется не раньше 1 сентября", – добавил он.В филиалах лесничеств ГКУ МО "Мособллес" продолжается усиленное патрулирование, в том числе совместно с сотрудниками МВД России по Московской области.

https://ria.ru/20220823/kolomna-1811637684.html

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Лана Баева

туризм, московская область (подмосковье), природные пожары в россии, россия, новости - туризм, туристы, леса