https://ria.ru/20220829/podmoskove-1812944818.html
Власти Подмосковья продлили ограничения на пребывание в лесах
Власти Подмосковья продлили ограничения на пребывание в лесах - РИА Новости, 29.08.2022
Власти Подмосковья продлили ограничения на пребывание в лесах
Власти Московской области продлили ограничения на пребывания граждан и въезд транспортных средств в леса на период с 29 августа по 1 сентября, сообщили в... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T16:36
2022-08-29T16:36
2022-08-29T16:36
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леса
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Власти Московской области продлили ограничения на пребывания граждан и въезд транспортных средств в леса на период с 29 августа по 1 сентября, сообщили в пресс-службе регионального комитета лесного хозяйства.По словам зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова, только за прошедшие выходные в лесах региона произошло 28 возгораний общей площадью 41,17 гектара."Улучшение пожароопасной обстановки в лесах и снижение класса пожарной опасности прогнозируется не раньше 1 сентября", – добавил он.В филиалах лесничеств ГКУ МО "Мособллес" продолжается усиленное патрулирование, в том числе совместно с сотрудниками МВД России по Московской области.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Власти Подмосковья продлили ограничения на пребывание в лесах
Власти региона продлили ограничения на пребывание в лесах Подмосковья до 1 сентября