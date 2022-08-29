Рейтинг@Mail.ru
Власти Подмосковья продлили ограничения на пребывание в лесах - РИА Новости, 29.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220829/podmoskove-1812944818.html
Власти Подмосковья продлили ограничения на пребывание в лесах
Власти Подмосковья продлили ограничения на пребывание в лесах - РИА Новости, 29.08.2022
Власти Подмосковья продлили ограничения на пребывание в лесах
Власти Московской области продлили ограничения на пребывания граждан и въезд транспортных средств в леса на период с 29 августа по 1 сентября, сообщили в... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T16:36
2022-08-29T16:36
туризм
туризм
московская область (подмосковье)
природные пожары в россии
россия
новости - туризм
туристы
леса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151039/96/1510399628_0:78:1501:922_1920x0_80_0_0_300d97fac3b325292d15cb80e6dfeaa2.jpg
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Власти Московской области продлили ограничения на пребывания граждан и въезд транспортных средств в леса на период с 29 августа по 1 сентября, сообщили в пресс-службе регионального комитета лесного хозяйства.По словам зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова, только за прошедшие выходные в лесах региона произошло 28 возгораний общей площадью 41,17 гектара."Улучшение пожароопасной обстановки в лесах и снижение класса пожарной опасности прогнозируется не раньше 1 сентября", – добавил он.В филиалах лесничеств ГКУ МО "Мособллес" продолжается усиленное патрулирование, в том числе совместно с сотрудниками МВД России по Московской области.
https://ria.ru/20220823/kolomna-1811637684.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151039/96/1510399628_84:0:1415:998_1920x0_80_0_0_84ea29286e3115cb69c0443f46df163a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, московская область (подмосковье), природные пожары в россии, россия, новости - туризм, туристы, леса
Туризм, Туризм, Московская область (Подмосковье), Природные пожары в России, Россия, Новости - Туризм, туристы, Леса
16:36 29.08.2022
 
Власти Подмосковья продлили ограничения на пребывание в лесах

Власти региона продлили ограничения на пребывание в лесах Подмосковья до 1 сентября

© РИА Новости / Евгения НовоженинаОсобо охраняемый водный объект создан на севере Подмосковья
Особо охраняемый водный объект создан на севере Подмосковья - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Власти Московской области продлили ограничения на пребывания граждан и въезд транспортных средств в леса на период с 29 августа по 1 сентября, сообщили в пресс-службе регионального комитета лесного хозяйства.
По словам зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова, только за прошедшие выходные в лесах региона произошло 28 возгораний общей площадью 41,17 гектара.
"Улучшение пожароопасной обстановки в лесах и снижение класса пожарной опасности прогнозируется не раньше 1 сентября", – добавил он.
В филиалах лесничеств ГКУ МО "Мособллес" продолжается усиленное патрулирование, в том числе совместно с сотрудниками МВД России по Московской области.
В Коломне появится зона отдыха на берегу реки Коломенка - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 17:38Новости Подмосковья
В подмосковной Коломне благоустроят зону отдыха
 
ТуризмТуризмМосковская область (Подмосковье)Природные пожары в РоссииРоссияНовости - ТуризмтуристыЛеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала