https://ria.ru/20220829/podmoskove-1812849557.html

Воробьев: локализация лесных пожаров в Подмосковье происходит своевременно

Воробьев: локализация лесных пожаров в Подмосковье происходит своевременно - РИА Новости, 29.08.2022

Воробьев: локализация лесных пожаров в Подмосковье происходит своевременно

Локализация лесных пожаров на территории Московской области происходит своевременно, сообщил на заседании правительства региона в понедельник губернатор... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T12:28

2022-08-29T12:28

2022-08-29T12:28

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

природные пожары в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799303935_1:0:1144:643_1920x0_80_0_0_3765369cc8cc790a785a1f7860744319.jpg

КРАСНОГОРСК, 29 авг – РИА Новости. Локализация лесных пожаров на территории Московской области происходит своевременно, сообщил на заседании правительства региона в понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Московская область – большая территория и на юге и юго-Востоке пожарные работают и работают сегодня. Локализация слава богу происходит своевременно", - сказал Воробьев.Он добавил, что главы муниципалитетов должны сохранять максимальную бдительность и оказывать помощь максимально-доступными средствами.

https://ria.ru/20220826/podmoskove-1812297989.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев, природные пожары в россии