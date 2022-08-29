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Воробьев: локализация лесных пожаров в Подмосковье происходит своевременно - РИА Новости, 29.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220829/podmoskove-1812849557.html
Воробьев: локализация лесных пожаров в Подмосковье происходит своевременно
Воробьев: локализация лесных пожаров в Подмосковье происходит своевременно - РИА Новости, 29.08.2022
Воробьев: локализация лесных пожаров в Подмосковье происходит своевременно
Локализация лесных пожаров на территории Московской области происходит своевременно, сообщил на заседании правительства региона в понедельник губернатор... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T12:28
2022-08-29T12:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
природные пожары в россии
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КРАСНОГОРСК, 29 авг – РИА Новости. Локализация лесных пожаров на территории Московской области происходит своевременно, сообщил на заседании правительства региона в понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Московская область – большая территория и на юге и юго-Востоке пожарные работают и работают сегодня. Локализация слава богу происходит своевременно", - сказал Воробьев.Он добавил, что главы муниципалитетов должны сохранять максимальную бдительность и оказывать помощь максимально-доступными средствами.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, природные пожары в россии
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Природные пожары в России
12:28 29.08.2022
 

Воробьев: локализация лесных пожаров в Подмосковье происходит своевременно

© Фото : Правительство Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Фото : Правительство Московской области
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КРАСНОГОРСК, 29 авг – РИА Новости. Локализация лесных пожаров на территории Московской области происходит своевременно, сообщил на заседании правительства региона в понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Московская область – большая территория и на юге и юго-Востоке пожарные работают и работают сегодня. Локализация слава богу происходит своевременно", - сказал Воробьев.
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Он добавил, что главы муниципалитетов должны сохранять максимальную бдительность и оказывать помощь максимально-доступными средствами.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевПриродные пожары в России
 
 
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