https://ria.ru/20220829/podmoskove-1812849557.html
Воробьев: локализация лесных пожаров в Подмосковье происходит своевременно
Воробьев: локализация лесных пожаров в Подмосковье происходит своевременно - РИА Новости, 29.08.2022
Воробьев: локализация лесных пожаров в Подмосковье происходит своевременно
Локализация лесных пожаров на территории Московской области происходит своевременно, сообщил на заседании правительства региона в понедельник губернатор... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T12:28
2022-08-29T12:28
2022-08-29T12:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
природные пожары в россии
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КРАСНОГОРСК, 29 авг – РИА Новости. Локализация лесных пожаров на территории Московской области происходит своевременно, сообщил на заседании правительства региона в понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Московская область – большая территория и на юге и юго-Востоке пожарные работают и работают сегодня. Локализация слава богу происходит своевременно", - сказал Воробьев.Он добавил, что главы муниципалитетов должны сохранять максимальную бдительность и оказывать помощь максимально-доступными средствами.
https://ria.ru/20220826/podmoskove-1812297989.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, природные пожары в россии
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Природные пожары в России