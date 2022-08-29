https://ria.ru/20220829/podmoskove-1812817336.html

Детский сад на 325 мест ввели в эксплуатацию в Ленинском округе Подмосковья

Детский сад на 325 мест ввели в эксплуатацию в Ленинском округе Подмосковья - РИА Новости, 29.08.2022

Детский сад на 325 мест ввели в эксплуатацию в Ленинском округе Подмосковья

Детский сад на 325 мест ввели в эксплуатацию в Ленинском городском округе Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T10:57

2022-08-29T10:57

2022-08-29T10:57

новости подмосковья

инна федотова

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Детский сад на 325 мест ввели в эксплуатацию в Ленинском городском округе Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.Объект был возведен на территории ЖК "Бутово парк 2". В новом дошкольном учреждении помимо групповых построены просторные игровые, спортивный и музыкальный залы, кружковая комната, методический кабинет, а также кабинеты психолога и логопеда."По проекту это третье дошкольное учреждение, два других на 225 и 340 мест уже открыты. Также в жилом комплексе построены и уже работают школа на 825 учеников и поликлиника на 450 посещений в смену. Кроме того, застройщик собирается возвести здесь еще один детский сад на 190 мест и одну школу на 1100 мест", - приводятся слова главы ведомства Инны Федотовой.Она добавила, что ввод объекта в эксплуатацию позволил создать 76 рабочих мест. Детский сад откроется в сентябре.

https://ria.ru/20220829/podmoskove-1812815473.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

инна федотова, московская область (подмосковье), общество