https://ria.ru/20220829/podmoskove-1812817336.html
Детский сад на 325 мест ввели в эксплуатацию в Ленинском округе Подмосковья
Детский сад на 325 мест ввели в эксплуатацию в Ленинском округе Подмосковья - РИА Новости, 29.08.2022
Детский сад на 325 мест ввели в эксплуатацию в Ленинском округе Подмосковья
Детский сад на 325 мест ввели в эксплуатацию в Ленинском городском округе Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T10:57
2022-08-29T10:57
2022-08-29T10:57
новости подмосковья
инна федотова
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Детский сад на 325 мест ввели в эксплуатацию в Ленинском городском округе Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.Объект был возведен на территории ЖК "Бутово парк 2". В новом дошкольном учреждении помимо групповых построены просторные игровые, спортивный и музыкальный залы, кружковая комната, методический кабинет, а также кабинеты психолога и логопеда."По проекту это третье дошкольное учреждение, два других на 225 и 340 мест уже открыты. Также в жилом комплексе построены и уже работают школа на 825 учеников и поликлиника на 450 посещений в смену. Кроме того, застройщик собирается возвести здесь еще один детский сад на 190 мест и одну школу на 1100 мест", - приводятся слова главы ведомства Инны Федотовой.Она добавила, что ввод объекта в эксплуатацию позволил создать 76 рабочих мест. Детский сад откроется в сентябре.
https://ria.ru/20220829/podmoskove-1812815473.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инна федотова, московская область (подмосковье), общество
Новости Подмосковья, Инна Федотова, Московская область (Подмосковье), Общество