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Детский сад на 325 мест ввели в эксплуатацию в Ленинском округе Подмосковья - РИА Новости, 29.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220829/podmoskove-1812817336.html
Детский сад на 325 мест ввели в эксплуатацию в Ленинском округе Подмосковья
Детский сад на 325 мест ввели в эксплуатацию в Ленинском округе Подмосковья - РИА Новости, 29.08.2022
Детский сад на 325 мест ввели в эксплуатацию в Ленинском округе Подмосковья
Детский сад на 325 мест ввели в эксплуатацию в Ленинском городском округе Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T10:57
2022-08-29T10:57
новости подмосковья
инна федотова
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Детский сад на 325 мест ввели в эксплуатацию в Ленинском городском округе Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.Объект был возведен на территории ЖК "Бутово парк 2". В новом дошкольном учреждении помимо групповых построены просторные игровые, спортивный и музыкальный залы, кружковая комната, методический кабинет, а также кабинеты психолога и логопеда."По проекту это третье дошкольное учреждение, два других на 225 и 340 мест уже открыты. Также в жилом комплексе построены и уже работают школа на 825 учеников и поликлиника на 450 посещений в смену. Кроме того, застройщик собирается возвести здесь еще один детский сад на 190 мест и одну школу на 1100 мест", - приводятся слова главы ведомства Инны Федотовой.Она добавила, что ввод объекта в эксплуатацию позволил создать 76 рабочих мест. Детский сад откроется в сентябре.
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инна федотова, московская область (подмосковье), общество
Новости Подмосковья, Инна Федотова, Московская область (Подмосковье), Общество
10:57 29.08.2022
 

Детский сад на 325 мест ввели в эксплуатацию в Ленинском округе Подмосковья

© Фото : Министерство жилищной политики Московской областиДетский сад на 325 мест ввели в эксплуатацию в Ленинском округе Подмосковья
Детский сад на 325 мест ввели в эксплуатацию в Ленинском округе Подмосковья - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Фото : Министерство жилищной политики Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Детский сад на 325 мест ввели в эксплуатацию в Ленинском городском округе Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.
Объект был возведен на территории ЖК "Бутово парк 2". В новом дошкольном учреждении помимо групповых построены просторные игровые, спортивный и музыкальный залы, кружковая комната, методический кабинет, а также кабинеты психолога и логопеда.
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"По проекту это третье дошкольное учреждение, два других на 225 и 340 мест уже открыты. Также в жилом комплексе построены и уже работают школа на 825 учеников и поликлиника на 450 посещений в смену. Кроме того, застройщик собирается возвести здесь еще один детский сад на 190 мест и одну школу на 1100 мест", - приводятся слова главы ведомства Инны Федотовой.
Она добавила, что ввод объекта в эксплуатацию позволил создать 76 рабочих мест. Детский сад откроется в сентябре.
 
Новости ПодмосковьяИнна ФедотоваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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