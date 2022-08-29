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Почти 140 человек переселили из аварийных домов за неделю в Подмосковье - РИА Новости, 29.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220829/podmoskove-1812815473.html
Почти 140 человек переселили из аварийных домов за неделю в Подмосковье
Почти 140 человек переселили из аварийных домов за неделю в Подмосковье - РИА Новости, 29.08.2022
Почти 140 человек переселили из аварийных домов за неделю в Подмосковье
Почти 140 человек переселили из аварийных домов Московской области за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительства... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T10:37
2022-08-29T10:37
новости подмосковья
солнечногорск
жилье
общество
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Почти 140 человек переселили из аварийных домов Московской области за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительства Подмосковья."В рамках госпрограммы за неделю было расселено 61 аварийное помещение общей площадью около 2,1 тысяч квадратных метров. Жители переехали в благоустроенные квартиры в новостройках, некоторым выплачена выкупная стоимость за аварийное помещение", - приводятся слова главы ведомства Владимира Локтева.В новые квартиры переселены жители Сергиево-Посадского, Дмитровского, Пушкинского, Одинцовского городских округов, а также Солнечногорска.
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солнечногорск, жилье, общество
Новости Подмосковья, Солнечногорск, Жилье, Общество
10:37 29.08.2022
 

Почти 140 человек переселили из аварийных домов за неделю в Подмосковье

© РИА Новости / Антон ДенисовОсмотр квартиры в новостройке
Осмотр квартиры в новостройке - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Осмотр квартиры в новостройке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Почти 140 человек переселили из аварийных домов Московской области за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительства Подмосковья.
"В рамках госпрограммы за неделю было расселено 61 аварийное помещение общей площадью около 2,1 тысяч квадратных метров. Жители переехали в благоустроенные квартиры в новостройках, некоторым выплачена выкупная стоимость за аварийное помещение", - приводятся слова главы ведомства Владимира Локтева.
Мужчина идет по одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 10:32Новости Подмосковья
Около 6,5 тысяч обращений поступило в ЕДС Московской области за неделю
В новые квартиры переселены жители Сергиево-Посадского, Дмитровского, Пушкинского, Одинцовского городских округов, а также Солнечногорска.
 
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