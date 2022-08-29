https://ria.ru/20220829/podmoskove-1812815473.html
Почти 140 человек переселили из аварийных домов за неделю в Подмосковье
Почти 140 человек переселили из аварийных домов за неделю в Подмосковье - РИА Новости, 29.08.2022
Почти 140 человек переселили из аварийных домов за неделю в Подмосковье
Почти 140 человек переселили из аварийных домов Московской области за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительства... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T10:37
2022-08-29T10:37
2022-08-29T10:37
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Почти 140 человек переселили из аварийных домов Московской области за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительства Подмосковья."В рамках госпрограммы за неделю было расселено 61 аварийное помещение общей площадью около 2,1 тысяч квадратных метров. Жители переехали в благоустроенные квартиры в новостройках, некоторым выплачена выкупная стоимость за аварийное помещение", - приводятся слова главы ведомства Владимира Локтева.В новые квартиры переселены жители Сергиево-Посадского, Дмитровского, Пушкинского, Одинцовского городских округов, а также Солнечногорска.
https://ria.ru/20220829/obrascheniya-1812814997.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
солнечногорск, жилье, общество
Новости Подмосковья, Солнечногорск, Жилье, Общество