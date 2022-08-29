https://ria.ru/20220829/podmoskove-1812815473.html

Почти 140 человек переселили из аварийных домов за неделю в Подмосковье

Почти 140 человек переселили из аварийных домов за неделю в Подмосковье - РИА Новости, 29.08.2022

Почти 140 человек переселили из аварийных домов за неделю в Подмосковье

Почти 140 человек переселили из аварийных домов Московской области за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительства... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T10:37

2022-08-29T10:37

2022-08-29T10:37

новости подмосковья

солнечногорск

жилье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586679160_0:138:3072:1866_1920x0_80_0_0_8c1e26e5fa6df6a2013c9a70f1ad8535.jpg

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Почти 140 человек переселили из аварийных домов Московской области за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительства Подмосковья."В рамках госпрограммы за неделю было расселено 61 аварийное помещение общей площадью около 2,1 тысяч квадратных метров. Жители переехали в благоустроенные квартиры в новостройках, некоторым выплачена выкупная стоимость за аварийное помещение", - приводятся слова главы ведомства Владимира Локтева.В новые квартиры переселены жители Сергиево-Посадского, Дмитровского, Пушкинского, Одинцовского городских округов, а также Солнечногорска.

https://ria.ru/20220829/obrascheniya-1812814997.html

солнечногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

солнечногорск, жилье, общество