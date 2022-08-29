https://ria.ru/20220829/podmoskove-1812814196.html
Компенсационные автобусы запустят на Савеловском направлении Подмосковья
Компенсационные автобусы запустят на Савеловском направлении Подмосковья - РИА Новости, 29.08.2022
Компенсационные автобусы запустят на Савеловском направлении Подмосковья
Компенсационные автобусы запустят в Московской области на Савеловском направлении в связи с проведением работ по модернизации инфраструктуры, говорится в... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T10:30
2022-08-29T10:30
2022-08-29T10:30
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Компенсационные автобусы запустят в Московской области на Савеловском направлении в связи с проведением работ по модернизации инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.Так, в сообщении указывается, что с 1 по 30 сентября по рабочим дням с 10 часов 30 минут до 14 чаов 25 минут не будет движения на участке "Каналстрой" - "Вербилки". У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия. Несколько электропоездов дальнего пригорода проследуют по укороченным маршрутам от/до станции Дмитров."Для пассажиров в эти дни будут назначены компенсационные автобусы. В зависимости от пассажиропотока на рейсе могут работать один или два автобуса. Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте", - говорится в сообщении.Актуальное расписание движения пригородных поездов размещено на официальном сайте компании, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".
https://ria.ru/20220826/podmoskove-1812297989.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье)
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