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Компенсационные автобусы запустят на Савеловском направлении Подмосковья - РИА Новости, 29.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220829/podmoskove-1812814196.html
Компенсационные автобусы запустят на Савеловском направлении Подмосковья
Компенсационные автобусы запустят на Савеловском направлении Подмосковья - РИА Новости, 29.08.2022
Компенсационные автобусы запустят на Савеловском направлении Подмосковья
Компенсационные автобусы запустят в Московской области на Савеловском направлении в связи с проведением работ по модернизации инфраструктуры, говорится в... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T10:30
2022-08-29T10:30
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Компенсационные автобусы запустят в Московской области на Савеловском направлении в связи с проведением работ по модернизации инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.Так, в сообщении указывается, что с 1 по 30 сентября по рабочим дням с 10 часов 30 минут до 14 чаов 25 минут не будет движения на участке "Каналстрой" - "Вербилки". У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия. Несколько электропоездов дальнего пригорода проследуют по укороченным маршрутам от/до станции Дмитров."Для пассажиров в эти дни будут назначены компенсационные автобусы. В зависимости от пассажиропотока на рейсе могут работать один или два автобуса. Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте", - говорится в сообщении.Актуальное расписание движения пригородных поездов размещено на официальном сайте компании, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".
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общество, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье)
10:30 29.08.2022
 

Компенсационные автобусы запустят на Савеловском направлении Подмосковья

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПассажиры садятся в автобус
Пассажиры садятся в автобус - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пассажиры садятся в автобус
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Компенсационные автобусы запустят в Московской области на Савеловском направлении в связи с проведением работ по модернизации инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Так, в сообщении указывается, что с 1 по 30 сентября по рабочим дням с 10 часов 30 минут до 14 чаов 25 минут не будет движения на участке "Каналстрой" - "Вербилки". У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия. Несколько электропоездов дальнего пригорода проследуют по укороченным маршрутам от/до станции Дмитров.
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"Для пассажиров в эти дни будут назначены компенсационные автобусы. В зависимости от пассажиропотока на рейсе могут работать один или два автобуса. Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте", - говорится в сообщении.
Актуальное расписание движения пригородных поездов размещено на официальном сайте компании, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".
 
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