https://ria.ru/20220829/plyazh-1812783285.html

В игорной зоне "Приморье" завершили первый этап благоустройства пляжа

В игорной зоне "Приморье" завершили первый этап благоустройства пляжа - РИА Новости, 29.08.2022

В игорной зоне "Приморье" завершили первый этап благоустройства пляжа

Российская группа компаний "Мантера" завершила первый этап благоустройства пляжа бухты Муравьиная на территории интегрированного развлекательного курорта... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T03:46

2022-08-29T03:46

2022-08-29T03:47

экономика

приморский край

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 29 авг - РИА Новости. Российская группа компаний "Мантера" завершила первый этап благоустройства пляжа бухты Муравьиная на территории интегрированного развлекательного курорта "Приморье" под Владивостоком, сообщает правительство Приморского края.Сун-жаю рассказала, что в перспективе пляж в бухте Муравьиная, известной также как Амбабоза, будет соответствовать уровню туристического курорта международного уровня. По ее словам, за месяц инвестор очистил территорию, убрал мусор и морскую капусту, провел электричество и обеспечил водоснабжение, выполнил работы по ландшафтной планировке.По информации компании "Мантера", план благоустройства зоны отдыха "Амба" рассчитана на два этапа: первый уже завершен, второй планируется на 2023 год.В рамках первого этапа также ограничено движение автомобилей по береговой полосе и организована автопарковка на 200 машиномест. Инвестор установил аэрарий, под ним - 50 шезлонгов. Также оборудованы барбекю-зоны, установлены беседки вместимостью до 20 человек и бани вместимостью до шести человек. Сейчас компания ведет переговоры с ассоциацией предпринимателей Артема для размещения на пляже точек общественного питания."Мантера Групп" заключила соглашение о реализации инвеспроектов с Корпорацией развития Приморского края в рамках шестого Восточного экономического форума в 2021 году. В статусе резидента игорной зоны "Приморье" компания планирует построить отель с казино, вложив в проект 14,5 миллиарда рублей.Также планируется создание гольф-курорта с общей суммой инвестиций 8,5 миллиарда рублей. Кроме того, "Мантера Групп" планирует строительство на острове Русский парка развлечений "Парк Русский" на сумму 15 миллиардов рублей. ООО "Мантера Восток" является официальной дочерней компанией, созданной для работы в Приморском крае.Развлекательная курортная зона "Приморье" разместилась в бухте Муравьиная под Владивостоком. Осенью 2015 года здесь состоялся запуск самого крупного казино в России Tigre de Cristal. Второй комплекс с казино построил резидент "Азов-Сити" - ЗАО "Шамбала", его открыли в середине октября 2020 года.В регионе действует государственная программа "Развитие туризма в Приморском крае" на 2020-2027 годы. Ее целью является создание условий для эффективного развития сферы туризма Приморского края, обеспечивающего увеличение вклада отрасли в валовой региональный продукт до 5%.

https://realty.ria.ru/20220520/shambala-1789651228.html

приморский край

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, приморский край, владивосток