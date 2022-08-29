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Родственницу президента Перу приговорили к предварительному заключению - РИА Новости, 29.08.2022
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Родственницу президента Перу приговорили к предварительному заключению
Родственницу президента Перу приговорили к предварительному заключению - РИА Новости, 29.08.2022
Родственницу президента Перу приговорили к предварительному заключению
Суд Перу принял решение о предварительном заключении на 30 месяцев в отношении Йенифер Паредес - сестры первой леди страны, которую, как и главу государства,... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T05:28
2022-08-29T05:28
в мире
перу
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 авг - РИА Новости. Суд Перу принял решение о предварительном заключении на 30 месяцев в отношении Йенифер Паредес - сестры первой леди страны, которую, как и главу государства, подозревают в коррупции, сообщила прокуратура.Ранее генпрокуратура запросила 36 месяцев предварительного заключения для Паредес.Родственников главы государства Педро Кастильо, как и его самого, подозревают в участии в преступной организации, занимавшейся мошенничеством при проведении аукционов на инфраструктурные работы.Кастильо не раз опровергал обвинения в преступлениях, предъявляемые ему и его родным. Против президента уже открыто шесть дел, его подозревают в коррупции, торговле влиянием, продвижении по службе близких ему людей и плагиате при написании университетской работы.
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в мире, перу
В мире, Перу
05:28 29.08.2022
 
Родственницу президента Перу приговорили к предварительному заключению

Родственницу президента Перу приговорили к предварительному заключению на 30 месяцев

© AP Photo / Martin MejiaПрезидент Перу Педро Кастильо
Президент Перу Педро Кастильо - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© AP Photo / Martin Mejia
Президент Перу Педро Кастильо. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 авг - РИА Новости. Суд Перу принял решение о предварительном заключении на 30 месяцев в отношении Йенифер Паредес - сестры первой леди страны, которую, как и главу государства, подозревают в коррупции, сообщила прокуратура.
"Суд признал обоснованной просьбу о предварительном заключении на 30 месяцев для Йенифер Паредес, в отношении которой ведется расследование о предполагаемой преступной организации", - говорится в сообщении.
Ранее генпрокуратура запросила 36 месяцев предварительного заключения для Паредес.
Родственников главы государства Педро Кастильо, как и его самого, подозревают в участии в преступной организации, занимавшейся мошенничеством при проведении аукционов на инфраструктурные работы.
Кастильо не раз опровергал обвинения в преступлениях, предъявляемые ему и его родным. Против президента уже открыто шесть дел, его подозревают в коррупции, торговле влиянием, продвижении по службе близких ему людей и плагиате при написании университетской работы.
Лима - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 11:04
Прокуратура Перу провела обыск в резиденции президента
 
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