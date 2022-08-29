https://ria.ru/20220829/peru-1812785612.html

Родственницу президента Перу приговорили к предварительному заключению

Родственницу президента Перу приговорили к предварительному заключению - РИА Новости, 29.08.2022

Родственницу президента Перу приговорили к предварительному заключению

Суд Перу принял решение о предварительном заключении на 30 месяцев в отношении Йенифер Паредес - сестры первой леди страны, которую, как и главу государства,... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T05:28

2022-08-29T05:28

2022-08-29T05:28

в мире

перу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737150310_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_c9d5351d861b37b42be6f5fc92721f6a.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 авг - РИА Новости. Суд Перу принял решение о предварительном заключении на 30 месяцев в отношении Йенифер Паредес - сестры первой леди страны, которую, как и главу государства, подозревают в коррупции, сообщила прокуратура.Ранее генпрокуратура запросила 36 месяцев предварительного заключения для Паредес.Родственников главы государства Педро Кастильо, как и его самого, подозревают в участии в преступной организации, занимавшейся мошенничеством при проведении аукционов на инфраструктурные работы.Кастильо не раз опровергал обвинения в преступлениях, предъявляемые ему и его родным. Против президента уже открыто шесть дел, его подозревают в коррупции, торговле влиянием, продвижении по службе близких ему людей и плагиате при написании университетской работы.

https://ria.ru/20220810/peru-1808509446.html

перу

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, перу