https://ria.ru/20220829/peru-1812785612.html
Родственницу президента Перу приговорили к предварительному заключению
Родственницу президента Перу приговорили к предварительному заключению - РИА Новости, 29.08.2022
Родственницу президента Перу приговорили к предварительному заключению
Суд Перу принял решение о предварительном заключении на 30 месяцев в отношении Йенифер Паредес - сестры первой леди страны, которую, как и главу государства,... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T05:28
2022-08-29T05:28
2022-08-29T05:28
в мире
перу
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 авг - РИА Новости. Суд Перу принял решение о предварительном заключении на 30 месяцев в отношении Йенифер Паредес - сестры первой леди страны, которую, как и главу государства, подозревают в коррупции, сообщила прокуратура.Ранее генпрокуратура запросила 36 месяцев предварительного заключения для Паредес.Родственников главы государства Педро Кастильо, как и его самого, подозревают в участии в преступной организации, занимавшейся мошенничеством при проведении аукционов на инфраструктурные работы.Кастильо не раз опровергал обвинения в преступлениях, предъявляемые ему и его родным. Против президента уже открыто шесть дел, его подозревают в коррупции, торговле влиянием, продвижении по службе близких ему людей и плагиате при написании университетской работы.
https://ria.ru/20220810/peru-1808509446.html
перу
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, перу
Родственницу президента Перу приговорили к предварительному заключению
Родственницу президента Перу приговорили к предварительному заключению на 30 месяцев
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 авг - РИА Новости. Суд Перу принял решение о предварительном заключении на 30 месяцев в отношении Йенифер Паредес - сестры первой леди страны, которую, как и главу государства, подозревают в коррупции, сообщила прокуратура.
"Суд признал обоснованной просьбу о предварительном заключении на 30 месяцев для Йенифер Паредес, в отношении которой ведется расследование о предполагаемой преступной организации", - говорится в сообщении.
Ранее генпрокуратура запросила 36 месяцев предварительного заключения для Паредес.
Родственников главы государства Педро Кастильо
, как и его самого, подозревают в участии в преступной организации, занимавшейся мошенничеством при проведении аукционов на инфраструктурные работы.
Кастильо не раз опровергал обвинения в преступлениях, предъявляемые ему и его родным. Против президента уже открыто шесть дел, его подозревают в коррупции, торговле влиянием, продвижении по службе близких ему людей и плагиате при написании университетской работы.