19:46 29.08.2022 (обновлено: 20:53 29.08.2022)
Лавров и глава МИД Ирана обсудят в Москве ситуацию вокруг СВПД
Лавров и глава МИД Ирана Абдоллахиан обсудят в Москве ситуацию вокруг СВПД
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан обсудят на переговорах в Москве, намеченных на 31 августа, ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а также совместные проекты РФ и Ирана в области энергетики и транспорта, сообщили в понедельник в МИД РФ.
"31 августа министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейн Амир Абдоллахиан будет находиться в Москве с рабочим визитом, в ходе которого состоятся его переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым", - говорится в сообщении МИД РФ, размещенном на сайте ведомства.
В МИД сообщили, что на переговорах в Москве "предполагается продолжить заинтересованный обмен мнениями по ряду актуальных международных вопросов, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, положение дел на Украине, в Сирии, Афганистане, Закавказье и вокруг Каспийского моря".
"Намечено обсуждение двусторонней повестки дня, в первую очередь, ее торгово-экономической составляющей в контексте реализации ключевых совместных проектов в области энергетики и транспорта, а также перспектив наращивания научно-технических и культурно-гуманитарных связей", - сказано в сообщении МИД РФ.