https://ria.ru/20220829/peregovory-1813006265.html

Лавров и глава МИД Ирана обсудят в Москве ситуацию вокруг СВПД

Лавров и глава МИД Ирана обсудят в Москве ситуацию вокруг СВПД - РИА Новости, 29.08.2022

Лавров и глава МИД Ирана обсудят в Москве ситуацию вокруг СВПД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан обсудят на переговорах в Москве, намеченных на 31 августа, ситуацию... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T19:46

2022-08-29T19:46

2022-08-29T20:53

иран

москва

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

россия

сергей лавров

хосейн амир абдоллахиан

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан обсудят на переговорах в Москве, намеченных на 31 августа, ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а также совместные проекты РФ и Ирана в области энергетики и транспорта, сообщили в понедельник в МИД РФ.В МИД сообщили, что на переговорах в Москве "предполагается продолжить заинтересованный обмен мнениями по ряду актуальных международных вопросов, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, положение дел на Украине, в Сирии, Афганистане, Закавказье и вокруг Каспийского моря"."Намечено обсуждение двусторонней повестки дня, в первую очередь, ее торгово-экономической составляющей в контексте реализации ключевых совместных проектов в области энергетики и транспорта, а также перспектив наращивания научно-технических и культурно-гуманитарных связей", - сказано в сообщении МИД РФ.

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иран, москва, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия, сергей лавров, хосейн амир абдоллахиан