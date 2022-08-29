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Лавров и глава МИД Ирана обсудят в Москве ситуацию вокруг СВПД - РИА Новости, 29.08.2022
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Лавров и глава МИД Ирана обсудят в Москве ситуацию вокруг СВПД
Лавров и глава МИД Ирана обсудят в Москве ситуацию вокруг СВПД - РИА Новости, 29.08.2022
Лавров и глава МИД Ирана обсудят в Москве ситуацию вокруг СВПД
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан обсудят на переговорах в Москве, намеченных на 31 августа, ситуацию... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T19:46
2022-08-29T20:53
иран
москва
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
россия
сергей лавров
хосейн амир абдоллахиан
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан обсудят на переговорах в Москве, намеченных на 31 августа, ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а также совместные проекты РФ и Ирана в области энергетики и транспорта, сообщили в понедельник в МИД РФ.В МИД сообщили, что на переговорах в Москве "предполагается продолжить заинтересованный обмен мнениями по ряду актуальных международных вопросов, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, положение дел на Украине, в Сирии, Афганистане, Закавказье и вокруг Каспийского моря"."Намечено обсуждение двусторонней повестки дня, в первую очередь, ее торгово-экономической составляющей в контексте реализации ключевых совместных проектов в области энергетики и транспорта, а также перспектив наращивания научно-технических и культурно-гуманитарных связей", - сказано в сообщении МИД РФ.
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иран, москва, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия, сергей лавров, хосейн амир абдоллахиан
Иран, Москва, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), Россия, Сергей Лавров, Хосейн Амир Абдоллахиан
19:46 29.08.2022 (обновлено: 20:53 29.08.2022)
 
Лавров и глава МИД Ирана обсудят в Москве ситуацию вокруг СВПД

Лавров и глава МИД Ирана Абдоллахиан обсудят в Москве ситуацию вокруг СВПД

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан обсудят на переговорах в Москве, намеченных на 31 августа, ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а также совместные проекты РФ и Ирана в области энергетики и транспорта, сообщили в понедельник в МИД РФ.

"31 августа министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейн Амир Абдоллахиан будет находиться в Москве с рабочим визитом, в ходе которого состоятся его переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым", - говорится в сообщении МИД РФ, размещенном на сайте ведомства.

В МИД сообщили, что на переговорах в Москве "предполагается продолжить заинтересованный обмен мнениями по ряду актуальных международных вопросов, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, положение дел на Украине, в Сирии, Афганистане, Закавказье и вокруг Каспийского моря".
"Намечено обсуждение двусторонней повестки дня, в первую очередь, ее торгово-экономической составляющей в контексте реализации ключевых совместных проектов в области энергетики и транспорта, а также перспектив наращивания научно-технических и культурно-гуманитарных связей", - сказано в сообщении МИД РФ.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 20:52
ООН надеется, что стороны СВПД достигнут договоренности по ядерной сделке
 
ИранМоскваСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)РоссияСергей ЛавровХосейн Амир Абдоллахиан
 
 
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