https://ria.ru/20220829/pensiya-1812777347.html

ЛДПР предложила перерасчет пенсий работающим пенсионерам

ЛДПР предложила перерасчет пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости, 29.08.2022

ЛДПР предложила перерасчет пенсий работающим пенсионерам

ЛДПР разработала законопроект, которым предлагается ввести перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам, исходя из максимального значения... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T00:43

2022-08-29T00:43

2022-08-29T05:13

общество

россия

экономика

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. ЛДПР разработала законопроект, которым предлагается ввести перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента, текст законопроекта размещен в Telegram-канале замруководителя фракции ЛДПР Ярослава Нилова.Кроме того, в ЛДПР предлагают пересмотреть размер страховой пенсии, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии работающим пенсионерам."Одновременно с этим законопроектом предлагается осуществить с 1 января 2023 года пересмотр размера страховой пенсии, размера фиксированной выплаты к страховой пенсии работающим пенсионерам с учетом стоимости одного пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных по состоянию на 1 января 2023 года", — уточняется в пояснительной записке.

https://ria.ru/20220816/pensii-1809881816.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия, экономика