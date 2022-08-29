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ЛДПР предложила перерасчет пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости, 29.08.2022
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ЛДПР предложила перерасчет пенсий работающим пенсионерам
ЛДПР предложила перерасчет пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости, 29.08.2022
ЛДПР предложила перерасчет пенсий работающим пенсионерам
ЛДПР разработала законопроект, которым предлагается ввести перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам, исходя из максимального значения... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T00:43
2022-08-29T05:13
общество
россия
экономика
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. ЛДПР разработала законопроект, которым предлагается ввести перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента, текст законопроекта размещен в Telegram-канале замруководителя фракции ЛДПР Ярослава Нилова.Кроме того, в ЛДПР предлагают пересмотреть размер страховой пенсии, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии работающим пенсионерам."Одновременно с этим законопроектом предлагается осуществить с 1 января 2023 года пересмотр размера страховой пенсии, размера фиксированной выплаты к страховой пенсии работающим пенсионерам с учетом стоимости одного пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных по состоянию на 1 января 2023 года", — уточняется в пояснительной записке.
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общество, россия, экономика
Общество, Россия, Экономика
00:43 29.08.2022 (обновлено: 05:13 29.08.2022)
 
ЛДПР предложила перерасчет пенсий работающим пенсионерам

ЛДПР разработала проект о перерасчете страховой пенсии по старости работающим пенсионерам

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. ЛДПР разработала законопроект, которым предлагается ввести перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента, текст законопроекта размещен в Telegram-канале замруководителя фракции ЛДПР Ярослава Нилова.
"Законопроектом предлагается внести в Федеральный закон "О страховых пенсиях" изменения, предусматривающие перерасчет с 1 января 2023 года страховой пенсии по старости работающим пенсионерам, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента (10 вместо 3), применяемого при назначении страховой пенсии, а также возобновление с 1 января 2023 года индексации их страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии", — сообщается в тексте пояснительной записки к проекту.
Кроме того, в ЛДПР предлагают пересмотреть размер страховой пенсии, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии работающим пенсионерам.
"Одновременно с этим законопроектом предлагается осуществить с 1 января 2023 года пересмотр размера страховой пенсии, размера фиксированной выплаты к страховой пенсии работающим пенсионерам с учетом стоимости одного пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных по состоянию на 1 января 2023 года", — уточняется в пояснительной записке.
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