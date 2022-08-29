Темрезов: В КЧР открылся пансионат для людей старшего поколения
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРВ Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
В Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
ЧЕРКЕССК, 29 авг – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат на 122 места для людей старшего поколения, сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов.
Глава республики отметил, что вокруг соцучреждения благоустроенная территория, на которой "по просьбе постояльцев высажены плодовые деревья, для активного долголетия установлена уличная спортплощадка".
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРВ Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
1 из 7
В Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРВ Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
2 из 7
В Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРВ Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
3 из 7
В Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРВ Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
4 из 7
В Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРВ Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
5 из 7
В Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРВ Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
6 из 7
В Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРВ Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
7 из 7
В Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
1 из 7
В Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
2 из 7
В Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
3 из 7
В Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
4 из 7
В Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
5 из 7
В Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
6 из 7
В Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
7 из 7
В Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Комнаты для постояльцев оснащены всем необходимым, для комфорта маломобильных граждан здание оборудовано поручнями, лифтом и подъемником. Полным уходом обеспечены немобильные граждане.
"В пансионате предусмотрена услуга "семейный помощник". Она предусматривает временное пребывание в пансионате граждан пожилого возраста и тех, кто нуждается в постоянном уходе. Действует и отделение дневного пребывания для физиопроцедур, ингаляций, массажа. Здесь открыт первый в республике пункт проката технических средств реабилитации", - написал Темрезов.
В пансионате уже поселились 54 человека, на днях ожидается, что в пансионат переедут 17 постояльцев из интерната в станице Кардоникской КЧР.