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Темрезов: В КЧР открылся пансионат для людей старшего поколения - РИА Новости, 29.08.2022
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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20220829/pansionat-1812938043.html
Темрезов: В КЧР открылся пансионат для людей старшего поколения
Темрезов: В КЧР открылся пансионат для людей старшего поколения - РИА Новости, 29.08.2022
Темрезов: В КЧР открылся пансионат для людей старшего поколения
В Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат на 122 места для людей старшего поколения, сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T16:08
2022-08-29T16:08
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 29 авг – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат на 122 места для людей старшего поколения, сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов.Глава республики отметил, что вокруг соцучреждения благоустроенная территория, на которой "по просьбе постояльцев высажены плодовые деревья, для активного долголетия установлена уличная спортплощадка".Комнаты для постояльцев оснащены всем необходимым, для комфорта маломобильных граждан здание оборудовано поручнями, лифтом и подъемником. Полным уходом обеспечены немобильные граждане."В пансионате предусмотрена услуга "семейный помощник". Она предусматривает временное пребывание в пансионате граждан пожилого возраста и тех, кто нуждается в постоянном уходе. Действует и отделение дневного пребывания для физиопроцедур, ингаляций, массажа. Здесь открыт первый в республике пункт проката технических средств реабилитации", - написал Темрезов.В пансионате уже поселились 54 человека, на днях ожидается, что в пансионат переедут 17 постояльцев из интерната в станице Кардоникской КЧР.
https://ria.ru/20220824/statsionar-1811803484.html
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рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов
16:08 29.08.2022
 

Темрезов: В КЧР открылся пансионат для людей старшего поколения

© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРВ Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
В Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
В Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 29 авг – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат на 122 места для людей старшего поколения, сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов.
Глава республики отметил, что вокруг соцучреждения благоустроенная территория, на которой "по просьбе постояльцев высажены плодовые деревья, для активного долголетия установлена уличная спортплощадка".
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРВ Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
В Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
1 из 7
В Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРВ Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
В Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
2 из 7
В Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРВ Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
В Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
3 из 7
В Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРВ Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
В Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
4 из 7
В Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРВ Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
В Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
5 из 7
В Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРВ Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
В Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
6 из 7
В Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРВ Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
В Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
7 из 7
В Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
1 из 7
В Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
2 из 7
В Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
3 из 7
В Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
4 из 7
В Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
5 из 7
В Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
6 из 7
В Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
7 из 7
В Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат для людей старшего поколения
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Комнаты для постояльцев оснащены всем необходимым, для комфорта маломобильных граждан здание оборудовано поручнями, лифтом и подъемником. Полным уходом обеспечены немобильные граждане.
"В пансионате предусмотрена услуга "семейный помощник". Она предусматривает временное пребывание в пансионате граждан пожилого возраста и тех, кто нуждается в постоянном уходе. Действует и отделение дневного пребывания для физиопроцедур, ингаляций, массажа. Здесь открыт первый в республике пункт проката технических средств реабилитации", - написал Темрезов.
Глава КЧР Рашид Темрезов
24 августа, 13:03Карачаево-Черкесская Республика
Темрезов: в КЧР отроется круглосуточный стационар для детей с инвалидностью
В пансионате уже поселились 54 человека, на днях ожидается, что в пансионат переедут 17 постояльцев из интерната в станице Кардоникской КЧР.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид Темрезов
 
 
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