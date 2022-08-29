https://ria.ru/20220829/pansionat-1812938043.html

Темрезов: В КЧР открылся пансионат для людей старшего поколения

Темрезов: В КЧР открылся пансионат для людей старшего поколения - РИА Новости, 29.08.2022

Темрезов: В КЧР открылся пансионат для людей старшего поколения

В Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат на 122 места для людей старшего поколения, сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T16:08

2022-08-29T16:08

2022-08-29T16:08

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 29 авг – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии открыли социальный пансионат на 122 места для людей старшего поколения, сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов.Глава республики отметил, что вокруг соцучреждения благоустроенная территория, на которой "по просьбе постояльцев высажены плодовые деревья, для активного долголетия установлена уличная спортплощадка".Комнаты для постояльцев оснащены всем необходимым, для комфорта маломобильных граждан здание оборудовано поручнями, лифтом и подъемником. Полным уходом обеспечены немобильные граждане."В пансионате предусмотрена услуга "семейный помощник". Она предусматривает временное пребывание в пансионате граждан пожилого возраста и тех, кто нуждается в постоянном уходе. Действует и отделение дневного пребывания для физиопроцедур, ингаляций, массажа. Здесь открыт первый в республике пункт проката технических средств реабилитации", - написал Темрезов.В пансионате уже поселились 54 человека, на днях ожидается, что в пансионат переедут 17 постояльцев из интерната в станице Кардоникской КЧР.

https://ria.ru/20220824/statsionar-1811803484.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рашид темрезов