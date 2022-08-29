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В ООН призвали прекратить разрушение советских памятников в Латвии - РИА Новости, 29.08.2022
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В ООН призвали прекратить разрушение советских памятников в Латвии
В ООН призвали прекратить разрушение советских памятников в Латвии - РИА Новости, 29.08.2022
В ООН призвали прекратить разрушение советских памятников в Латвии
Комитет ООН по правам человека 26 августа призвал правительство Латвии прекратить разрушение советских памятников в стране и обеспечить сохранность частей... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T20:02
2022-08-29T21:26
в мире
латвия
рига
россия
рижская дума
оон
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ЖЕНЕВА, 29 авг — РИА Новости. Комитет ООН по правам человека 26 августа призвал правительство Латвии прекратить разрушение советских памятников в стране и обеспечить сохранность частей разрушенных памятников, заявил в понедельник РИА Новости представитель УВКПЧ Вивиан Квок."Мы подтверждаем, что Комитет по правам человека в прошлую пятницу зарегистрировал сообщение и принял временные меры в отношении советских памятников в Латвии. Пожалуйста, обратите внимание, что регистрация не предопределяет приемлемость или существо дела", — сказала она.Квок объяснила, что Комитет рассмотрит это дело на одной из своих будущих сессий и опубликует решение в надлежащее время.Ранее СМИ писали, что Комитет ООН по правам человека обратился к Латвии с просьбой остановить снос памятника освободителям Риги, когда монумент уже был снесен.Мэр латвийской столицы Мартиньш Стакис тогда заявил, что памятник освободителям Риги после сноса будет уничтожен, потому что Музей оккупации не признал ни одну из его частей художественной ценностью. В свою очередь, директор музея Солвита Виба заявила, что учреждение не оценивало памятник освободителям Риги с точки зрения художественной ценности потому, что не имеет таких полномочий, а высказывание мэра Риги породило недоразумение.Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволило демонтировать памятник освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента.Латвия, наряду с соседними Литвой и Эстонией, стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20220829/odessa-1812955159.html
https://ria.ru/20220825/snos-1812137224.html
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в мире, латвия, рига, россия, рижская дума, оон
В мире, Латвия, Рига, Россия, Рижская дума, ООН
20:02 29.08.2022 (обновлено: 21:26 29.08.2022)
 
В ООН призвали прекратить разрушение советских памятников в Латвии

Комитет ООН по правам человека призвал прекратить разрушение советских памятников в Латвии

© AP Photo / F64/Kaspars KraftsСнос центрального элемента памятника воинам Советской армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков
Снос центрального элемента памятника воинам Советской армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© AP Photo / F64/Kaspars Krafts
Снос центрального элемента памятника воинам Советской армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 29 авг — РИА Новости. Комитет ООН по правам человека 26 августа призвал правительство Латвии прекратить разрушение советских памятников в стране и обеспечить сохранность частей разрушенных памятников, заявил в понедельник РИА Новости представитель УВКПЧ Вивиан Квок.
"Мы подтверждаем, что Комитет по правам человека в прошлую пятницу зарегистрировал сообщение и принял временные меры в отношении советских памятников в Латвии. Пожалуйста, обратите внимание, что регистрация не предопределяет приемлемость или существо дела", — сказала она.
Памятник российской императрице Екатерине II – центральная фигура скульптурной композиции, изображающей основателей Одессы - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 16:59
Мэр Одессы выступил против сноса памятников
Квок объяснила, что Комитет рассмотрит это дело на одной из своих будущих сессий и опубликует решение в надлежащее время.
Ранее СМИ писали, что Комитет ООН по правам человека обратился к Латвии с просьбой остановить снос памятника освободителям Риги, когда монумент уже был снесен.
Мэр латвийской столицы Мартиньш Стакис тогда заявил, что памятник освободителям Риги после сноса будет уничтожен, потому что Музей оккупации не признал ни одну из его частей художественной ценностью. В свою очередь, директор музея Солвита Виба заявила, что учреждение не оценивало памятник освободителям Риги с точки зрения художественной ценности потому, что не имеет таких полномочий, а высказывание мэра Риги породило недоразумение.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 16:48
СК возбудит дело из-за сноса памятника воинам-освободителям в Польше
Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволило демонтировать памятник освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента.
Латвия, наряду с соседними Литвой и Эстонией, стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.
Памятник советским воинам в городе Титувенай, Литва - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 14:39
СК расследует обстоятельства осквернения памятника советским воинам в Литве
 
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