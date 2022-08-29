20:02 29.08.2022 (обновлено: 21:26 29.08.2022)
В ООН призвали прекратить разрушение советских памятников в Латвии
Комитет ООН по правам человека призвал прекратить разрушение советских памятников в Латвии
© AP Photo / F64/Kaspars KraftsСнос центрального элемента памятника воинам Советской армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков
© AP Photo / F64/Kaspars Krafts
Снос центрального элемента памятника воинам Советской армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков
ЖЕНЕВА, 29 авг — РИА Новости. Комитет ООН по правам человека 26 августа призвал правительство Латвии прекратить разрушение советских памятников в стране и обеспечить сохранность частей разрушенных памятников, заявил в понедельник РИА Новости представитель УВКПЧ Вивиан Квок.
"Мы подтверждаем, что Комитет по правам человека в прошлую пятницу зарегистрировал сообщение и принял временные меры в отношении советских памятников в Латвии. Пожалуйста, обратите внимание, что регистрация не предопределяет приемлемость или существо дела", — сказала она.
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Квок объяснила, что Комитет рассмотрит это дело на одной из своих будущих сессий и опубликует решение в надлежащее время.
Мэр латвийской столицы Мартиньш Стакис тогда заявил, что памятник освободителям Риги после сноса будет уничтожен, потому что Музей оккупации не признал ни одну из его частей художественной ценностью. В свою очередь, директор музея Солвита Виба заявила, что учреждение не оценивало памятник освободителям Риги с точки зрения художественной ценности потому, что не имеет таких полномочий, а высказывание мэра Риги породило недоразумение.
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Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволило демонтировать памятник освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента.