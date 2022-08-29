https://ria.ru/20220829/pamyatnik-1812994425.html

Просьба ООН остановить снос памятника в Риге поступила уже после демонтажа

Просьба ООН остановить снос памятника в Риге поступила уже после демонтажа - РИА Новости, 29.08.2022

Просьба ООН остановить снос памятника в Риге поступила уже после демонтажа

Комитет ООН по правам человека обратился к Латвии с просьбой остановить снос памятника Освободителям Риги, когда монумент уже был снесен, сообщило агентство... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T18:56

2022-08-29T18:56

2022-08-29T21:26

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Комитет ООН по правам человека обратился к Латвии с просьбой остановить снос памятника Освободителям Риги, когда монумент уже был снесен, сообщило агентство LETA со ссылкой на пресс-секретаря МИД республики Диану Эглите.Так, демонтаж монумента завершился 25 августа.По словам Эглите, "вечером 26 августа в МИД поступили от Комитета ООН по правам человека жалобы, поданные 24 августа пятью лицами относительно возможных нарушений Международного пакта ООН о гражданских и политических правах в Латвии", на основании которых снос памятника просили остановить. Заявители просили комитет установить временные защитные меры — приостановить снос памятника и сохранить детали четырех уже снесенных частей.Эглите отметила, что комитет также попросил правительство Латвии до 26 февраля дать заключение о характере и приемлемости жалоб заявителей, что будет сделано в обычном порядке."Пресс-секретарь МИД подчеркнула, что комитет не является судом и его заключения не являются юридически обязательными для страны, однако Латвия как государство — участник пакта должна учитывать эти мнения и по доброй воле устранять указанные недостатки", — говорится в сообщении агентства.Работы по демонтажу памятника Освободителям Риги начались 23 августа. Во время подготовительных работ полиция задержала не менее шести человек из полусотни протестующих. К вечеру были снесены три скульптуры советских солдат. В СМИ появилась информация, что после 21:00 мск сотни человек собрались в парке Победы, часть из них протестовала против сноса. Полиция сообщила о задержании 14 человек.Скульптуру "Мать-Родина" снесли 24 августа, а последний элемент — 79-метровый обелиск — 25 августа.Как заявлял мэр латвийской столицы Мартиньш Стакис, памятник Освободителям Риги после сноса уничтожат, так как Музей оккупации не признал ни одну из его частей художественной ценностью. В свою очередь, директор музея Солвита Виба заявила, что учреждение не оценивало монумент с этой точки зрения, потому что не имеет таких полномочий, а высказывание мэра Риги породило недоразумение.Демонтаж стал возможен после того, как парламент Латвии в мае остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам. Полиция закрыла доступ к монументу, муниципальные службы трактором сгребли возложенные к 9 Мая цветы, но жители города вновь начали их приносить.Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220826/pamyatnik-1812371344.html

https://ria.ru/20220825/litva-1812020227.html

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в мире, оон, латвия, рига, россия, рижская дума