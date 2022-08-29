Пакистан раскритиковал заявления министра обороны Афганистана
Пакистан раскритиковал заявления об использовании его территории для убийства аз-Завахири
© AP Photo / Anjum NaveedИсламабад, Пакистан
© AP Photo / Anjum Naveed
Исламабад, Пакистан. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 авг – РИА Новости. Пакистан раскритиковал заявления об использовании воздушного пространства страны для ликвидации главаря "Аль-Каиды"* Аймана аз-Завахири.
"Пакистан с глубокой обеспокоенностью принял к сведению заявление исполняющего обязанности министра обороны Афганистана об использовании воздушного пространства Пакистана в ходе контртеррористической операции беспилотников США в Афганистане. В отсутствие каких-либо доказательств, как признал сам афганский министр, такие предположительные утверждения вызывают глубокое сожаление и бросают вызов нормам ответственного дипломатического поведения", - говорится в заявлении МИД Пакистана.
Об успешной ликвидации аз-Завахири ранее объявило руководство США. Согласно этим данным, американские спецслужбы в минувшие выходные нанесли при помощи беспилотника удар по дому в Кабуле, где укрывался боевик. По мнению Вашингтона, правящее в Афганистане движение "Талибан"** знало о местонахождении главаря "Аль-Каиды"*. В Вашингтоне заявили, что не уведомляли талибов заблаговременно о планах провести спецоперацию.
МИД Пакистана отметил, что Исламабад подтверждает свою веру в суверенитет и территориальную целостность всех государств и осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях.
"Мы настоятельно призываем временные власти Афганистана обеспечить выполнение международных обязательств, взятых Афганистаном, не допускать использования своей территории в террористических целях против какой-либо страны", - отмечается в заявлении.
В начале августа 2021 года "Талибан"** активизировал наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа его боевики вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"** и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая организация.
** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.