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Пакистан раскритиковал заявления министра обороны Афганистана - РИА Новости, 29.08.2022
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Пакистан раскритиковал заявления министра обороны Афганистана
Пакистан раскритиковал заявления министра обороны Афганистана - РИА Новости, 29.08.2022
Пакистан раскритиковал заявления министра обороны Афганистана
Пакистан раскритиковал заявления об использовании воздушного пространства страны для ликвидации главаря "Аль-Каиды"* Аймана аз-Завахири. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T08:12
2022-08-29T08:12
в мире
мохаммад хасан ахунд
афганистан
пакистан
кабул (город)
оон
аль-каида
талибан
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 авг – РИА Новости. Пакистан раскритиковал заявления об использовании воздушного пространства страны для ликвидации главаря "Аль-Каиды"* Аймана аз-Завахири."Пакистан с глубокой обеспокоенностью принял к сведению заявление исполняющего обязанности министра обороны Афганистана об использовании воздушного пространства Пакистана в ходе контртеррористической операции беспилотников США в Афганистане. В отсутствие каких-либо доказательств, как признал сам афганский министр, такие предположительные утверждения вызывают глубокое сожаление и бросают вызов нормам ответственного дипломатического поведения", - говорится в заявлении МИД Пакистана.Об успешной ликвидации аз-Завахири ранее объявило руководство США. Согласно этим данным, американские спецслужбы в минувшие выходные нанесли при помощи беспилотника удар по дому в Кабуле, где укрывался боевик. По мнению Вашингтона, правящее в Афганистане движение "Талибан"** знало о местонахождении главаря "Аль-Каиды"*. В Вашингтоне заявили, что не уведомляли талибов заблаговременно о планах провести спецоперацию.МИД Пакистана отметил, что Исламабад подтверждает свою веру в суверенитет и территориальную целостность всех государств и осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях."Мы настоятельно призываем временные власти Афганистана обеспечить выполнение международных обязательств, взятых Афганистаном, не допускать использования своей территории в террористических целях против какой-либо страны", - отмечается в заявлении.В начале августа 2021 года "Талибан"** активизировал наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа его боевики вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"** и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20220828/afganistan-1812704089.html
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афганистан
пакистан
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в мире, мохаммад хасан ахунд, афганистан, пакистан, кабул (город), оон, аль-каида, талибан
В мире, Мохаммад Хасан Ахунд, Афганистан, Пакистан, Кабул (город), ООН, Аль-Каида, Талибан
08:12 29.08.2022
 
Пакистан раскритиковал заявления министра обороны Афганистана

Пакистан раскритиковал заявления об использовании его территории для убийства аз-Завахири

© AP Photo / Anjum NaveedИсламабад, Пакистан
Исламабад, Пакистан - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© AP Photo / Anjum Naveed
Исламабад, Пакистан. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 авг – РИА Новости. Пакистан раскритиковал заявления об использовании воздушного пространства страны для ликвидации главаря "Аль-Каиды"* Аймана аз-Завахири.
"Пакистан с глубокой обеспокоенностью принял к сведению заявление исполняющего обязанности министра обороны Афганистана об использовании воздушного пространства Пакистана в ходе контртеррористической операции беспилотников США в Афганистане. В отсутствие каких-либо доказательств, как признал сам афганский министр, такие предположительные утверждения вызывают глубокое сожаление и бросают вызов нормам ответственного дипломатического поведения", - говорится в заявлении МИД Пакистана.
Талибы* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
Вчера, 14:36
Талибы обвинили Пакистан в пособничестве нарушению воздушного пространства
Об успешной ликвидации аз-Завахири ранее объявило руководство США. Согласно этим данным, американские спецслужбы в минувшие выходные нанесли при помощи беспилотника удар по дому в Кабуле, где укрывался боевик. По мнению Вашингтона, правящее в Афганистане движение "Талибан"** знало о местонахождении главаря "Аль-Каиды"*. В Вашингтоне заявили, что не уведомляли талибов заблаговременно о планах провести спецоперацию.
МИД Пакистана отметил, что Исламабад подтверждает свою веру в суверенитет и территориальную целостность всех государств и осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях.
"Мы настоятельно призываем временные власти Афганистана обеспечить выполнение международных обязательств, взятых Афганистаном, не допускать использования своей территории в террористических целях против какой-либо страны", - отмечается в заявлении.
В начале августа 2021 года "Талибан"** активизировал наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа его боевики вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"** и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая организация.
** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 11:51
Власти Афганистана не нашли тело на месте удара США по главарю "Аль-Каиды"*
 
В миреМохаммад Хасан АхундАфганистанПакистанКабул (город)ООНАль-КаидаТалибан
 
 
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