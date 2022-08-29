https://ria.ru/20220829/pakistan-1812792399.html

Пакистан раскритиковал заявления министра обороны Афганистана

Пакистан раскритиковал заявления министра обороны Афганистана - РИА Новости, 29.08.2022

Пакистан раскритиковал заявления министра обороны Афганистана

Пакистан раскритиковал заявления об использовании воздушного пространства страны для ликвидации главаря "Аль-Каиды"* Аймана аз-Завахири. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T08:12

2022-08-29T08:12

2022-08-29T08:12

в мире

мохаммад хасан ахунд

афганистан

пакистан

кабул (город)

оон

аль-каида

талибан

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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 авг – РИА Новости. Пакистан раскритиковал заявления об использовании воздушного пространства страны для ликвидации главаря "Аль-Каиды"* Аймана аз-Завахири."Пакистан с глубокой обеспокоенностью принял к сведению заявление исполняющего обязанности министра обороны Афганистана об использовании воздушного пространства Пакистана в ходе контртеррористической операции беспилотников США в Афганистане. В отсутствие каких-либо доказательств, как признал сам афганский министр, такие предположительные утверждения вызывают глубокое сожаление и бросают вызов нормам ответственного дипломатического поведения", - говорится в заявлении МИД Пакистана.Об успешной ликвидации аз-Завахири ранее объявило руководство США. Согласно этим данным, американские спецслужбы в минувшие выходные нанесли при помощи беспилотника удар по дому в Кабуле, где укрывался боевик. По мнению Вашингтона, правящее в Афганистане движение "Талибан"** знало о местонахождении главаря "Аль-Каиды"*. В Вашингтоне заявили, что не уведомляли талибов заблаговременно о планах провести спецоперацию.МИД Пакистана отметил, что Исламабад подтверждает свою веру в суверенитет и территориальную целостность всех государств и осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях."Мы настоятельно призываем временные власти Афганистана обеспечить выполнение международных обязательств, взятых Афганистаном, не допускать использования своей территории в террористических целях против какой-либо страны", - отмечается в заявлении.В начале августа 2021 года "Талибан"** активизировал наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа его боевики вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"** и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20220828/afganistan-1812704089.html

https://ria.ru/20220806/afganistan-1807708668.html

афганистан

пакистан

кабул (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мохаммад хасан ахунд, афганистан, пакистан, кабул (город), оон, аль-каида, талибан