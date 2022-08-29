https://ria.ru/20220829/oxxxymiron-1813036081.html
Прокурор попросил суд признать материалы Oxxxymiron экстремистскими
Прокурор попросил суд признать материалы Oxxxymiron экстремистскими - РИА Новости, 30.08.2022
Прокурор попросил суд признать материалы Oxxxymiron экстремистскими
В Замоскворецком суде Москвы зарегистрирован административный иск прокурора о признании экстремистскими материалов, распространяемых в интернете рэпером... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-29T23:39
2022-08-29T23:39
2022-08-30T09:05
происшествия
oxxxymiron (мирон федоров)
москва
россия
шоубиз
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В Замоскворецком суде Москвы зарегистрирован административный иск прокурора о признании экстремистскими материалов, распространяемых в интернете рэпером Oxxxymiron, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Зарегистрирован иск и.о. прокурора Москвы (Сергея) Савенкова в интересах РФ к Мирону Федорову о признании информационных материалов, распространяемых посредством сети "Интернет", экстремистскими", - сказала собеседница агентства.Она не смогла уточнить, о каких именно материалах идет речь.Российский рэпер Мирон Федоров выступает под псевдонимом Oxxxymiron.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, oxxxymiron (мирон федоров), москва, россия
Происшествия, Oxxxymiron (Мирон Федоров), Москва, Россия, Шоубиз
23:39 29.08.2022 (обновлено: 09:05 30.08.2022)
Прокурор попросил суд признать материалы Oxxxymiron экстремистскими
Прокурор попросил суд признать "в интересах России" экстремистскими материалы Oxxxymiron