https://ria.ru/20220829/oxxxymiron-1813036081.html

Прокурор попросил суд признать материалы Oxxxymiron экстремистскими

Прокурор попросил суд признать материалы Oxxxymiron экстремистскими - РИА Новости, 30.08.2022

Прокурор попросил суд признать материалы Oxxxymiron экстремистскими

В Замоскворецком суде Москвы зарегистрирован административный иск прокурора о признании экстремистскими материалов, распространяемых в интернете рэпером... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-29T23:39

2022-08-29T23:39

2022-08-30T09:05

происшествия

oxxxymiron (мирон федоров)

москва

россия

шоубиз

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В Замоскворецком суде Москвы зарегистрирован административный иск прокурора о признании экстремистскими материалов, распространяемых в интернете рэпером Oxxxymiron, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Зарегистрирован иск и.о. прокурора Москвы (Сергея) Савенкова в интересах РФ к Мирону Федорову о признании информационных материалов, распространяемых посредством сети "Интернет", экстремистскими", - сказала собеседница агентства.Она не смогла уточнить, о каких именно материалах идет речь.Российский рэпер Мирон Федоров выступает под псевдонимом Oxxxymiron.

https://ria.ru/20211205/sk-1762274946.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, oxxxymiron (мирон федоров), москва, россия