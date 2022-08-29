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Образовательные учреждения в Москве подготовили к отопительному сезону - РИА Новости, 29.08.2022
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Образовательные учреждения в Москве подготовили к отопительному сезону
Образовательные учреждения в Москве подготовили к отопительному сезону - РИА Новости, 29.08.2022
Образовательные учреждения в Москве подготовили к отопительному сезону
Городские службы завершили работы по подготовке к отопительному сезону всех учреждений образования Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T09:47
2022-08-29T09:47
общество
жкх
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Городские службы завершили работы по подготовке к отопительному сезону всех учреждений образования Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по подготовке оборудования и сетей, обеспечивающих теплоснабжение системы образования. В настоящее время к отопительному периоду подготовлено оборудование, подающее тепло и горячую воду в более чем 4,5 тысячи зданий школ, детсадов и других учреждений образования", - заявил Бирюков.Он подчеркнул, что все мероприятия по подготовке городской системы теплоснабжения будут завершены к 1 сентября."В общей сложности подготовим более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, 8,9 тысяч объектов социальной сферы и 30,5 тысячи административных и нежилых зданий", - сообщил заммэра.Бирюков отметил, что благодаря своевременной и качественной подготовке уже более 10 лет подряд отопительные сезоны в столице проходят без серьезных аварий и отключений.
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общество, жкх, москва, петр бирюков
Общество, ЖКХ, Москва, Петр Бирюков
09:47 29.08.2022
 
Образовательные учреждения в Москве подготовили к отопительному сезону

Заммэра Москвы Бирюков: образовательные учреждения подготовили к отопительному сезону

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкРабочий поворачивает вентиль на трубах в котельной
Рабочий поворачивает вентиль на трубах в котельной - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Рабочий поворачивает вентиль на трубах в котельной. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Городские службы завершили работы по подготовке к отопительному сезону всех учреждений образования Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по подготовке оборудования и сетей, обеспечивающих теплоснабжение системы образования. В настоящее время к отопительному периоду подготовлено оборудование, подающее тепло и горячую воду в более чем 4,5 тысячи зданий школ, детсадов и других учреждений образования", - заявил Бирюков.
Он подчеркнул, что все мероприятия по подготовке городской системы теплоснабжения будут завершены к 1 сентября.
"В общей сложности подготовим более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, 8,9 тысяч объектов социальной сферы и 30,5 тысячи административных и нежилых зданий", - сообщил заммэра.
Бирюков отметил, что благодаря своевременной и качественной подготовке уже более 10 лет подряд отопительные сезоны в столице проходят без серьезных аварий и отключений.
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