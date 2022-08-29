https://ria.ru/20220829/otoplenie-1812804519.html

Образовательные учреждения в Москве подготовили к отопительному сезону

Образовательные учреждения в Москве подготовили к отопительному сезону - РИА Новости, 29.08.2022

Образовательные учреждения в Москве подготовили к отопительному сезону

Городские службы завершили работы по подготовке к отопительному сезону всех учреждений образования Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T09:47

2022-08-29T09:47

2022-08-29T09:47

общество

жкх

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Городские службы завершили работы по подготовке к отопительному сезону всех учреждений образования Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по подготовке оборудования и сетей, обеспечивающих теплоснабжение системы образования. В настоящее время к отопительному периоду подготовлено оборудование, подающее тепло и горячую воду в более чем 4,5 тысячи зданий школ, детсадов и других учреждений образования", - заявил Бирюков.Он подчеркнул, что все мероприятия по подготовке городской системы теплоснабжения будут завершены к 1 сентября."В общей сложности подготовим более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, 8,9 тысяч объектов социальной сферы и 30,5 тысячи административных и нежилых зданий", - сообщил заммэра.Бирюков отметил, что благодаря своевременной и качественной подготовке уже более 10 лет подряд отопительные сезоны в столице проходят без серьезных аварий и отключений.

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москва

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Варвара Скокшина

общество, жкх, москва, петр бирюков