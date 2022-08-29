В США беспокоятся о судьбе ядерных отходов на Украине
Американская Holtec International беспокоится о судьбе ядерных отходов на Украине
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Гендиректор американской энергетической компании Holtec International Крис Сингх заявил, что компания глубоко вовлечена в ядерную программу Украины и по-прежнему оказывает критическую поддержку компании украинскому "Энергоатому" в хранении ядерных отходов.
Украинские госпредприятие "Энергоатом" - оператор четырех действующих атомных электростанций. В структуру входят Запорожская, Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая АЭС. Базирующая в США Holtec International специализируется на оборудовании для энергетической промышленности, в том числе занимается производством оборудования для отработанного ядерного топлива.
"Наша компания глубоко вовлечена в ядерную программу в Украине… Сейчас мы продолжаем поддерживать "Энергоатом", чтобы страна могла обеспечить продолжение эксплуатации своих атомных электростанций и хранение отработанного топлива на своих АЭС, поскольку централизованное хранилище отработанного ядерного топлива, которое "Энергоатом" построил с нашей помощью, находится слишком близко к границе с Белоруссией", - приводит слова Сингха издание "Укринформ".
По его словам, сейчас в Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС необходимо иметь альтернативу для хранения части отработанного топлива до прекращения военных действий.
Сингх отметил, что на Украине компания Holtec работает с 2003 года, главным заказчиком которой был и остается НАЭК "Энергоатом". Начиная с 24 февраля, как он отметил, Holtec продолжает оказывать критическую поддержку украинской компании.
"Энергоатому" было доставлено оборудование на миллион долларов не по Черному морю, а через Турцию и "длительное путешествие" Польшей, при этом Holtec обеспечило перевозку и страхование", - добавил он, не уточнив детали такой доставки.