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В США беспокоятся о судьбе ядерных отходов на Украине - РИА Новости, 29.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/otkhody-1813027178.html
В США беспокоятся о судьбе ядерных отходов на Украине
В США беспокоятся о судьбе ядерных отходов на Украине - РИА Новости, 29.08.2022
В США беспокоятся о судьбе ядерных отходов на Украине
Гендиректор американской энергетической компании Holtec International Крис Сингх заявил, что компания глубоко вовлечена в ядерную программу Украины и... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T21:54
2022-08-29T21:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
энергоатом
хмельницкая аэс
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Гендиректор американской энергетической компании Holtec International Крис Сингх заявил, что компания глубоко вовлечена в ядерную программу Украины и по-прежнему оказывает критическую поддержку компании украинскому "Энергоатому" в хранении ядерных отходов.Украинские госпредприятие "Энергоатом" - оператор четырех действующих атомных электростанций. В структуру входят Запорожская, Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая АЭС. Базирующая в США Holtec International специализируется на оборудовании для энергетической промышленности, в том числе занимается производством оборудования для отработанного ядерного топлива."Наша компания глубоко вовлечена в ядерную программу в Украине… Сейчас мы продолжаем поддерживать "Энергоатом", чтобы страна могла обеспечить продолжение эксплуатации своих атомных электростанций и хранение отработанного топлива на своих АЭС, поскольку централизованное хранилище отработанного ядерного топлива, которое "Энергоатом" построил с нашей помощью, находится слишком близко к границе с Белоруссией", - приводит слова Сингха издание "Укринформ".По его словам, сейчас в Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС необходимо иметь альтернативу для хранения части отработанного топлива до прекращения военных действий.Сингх отметил, что на Украине компания Holtec работает с 2003 года, главным заказчиком которой был и остается НАЭК "Энергоатом". Начиная с 24 февраля, как он отметил, Holtec продолжает оказывать критическую поддержку украинской компании."Энергоатому" было доставлено оборудование на миллион долларов не по Черному морю, а через Турцию и "длительное путешествие" Польшей, при этом Holtec обеспечило перевозку и страхование", - добавил он, не уточнив детали такой доставки.
https://ria.ru/20220829/zaes-1813012987.html
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в мире, украина, сша, энергоатом, хмельницкая аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Энергоатом, Хмельницкая АЭС
21:54 29.08.2022
 
В США беспокоятся о судьбе ядерных отходов на Украине

Американская Holtec International беспокоится о судьбе ядерных отходов на Украине

© РИА НовостиЯдерные отходы
Ядерные отходы - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Гендиректор американской энергетической компании Holtec International Крис Сингх заявил, что компания глубоко вовлечена в ядерную программу Украины и по-прежнему оказывает критическую поддержку компании украинскому "Энергоатому" в хранении ядерных отходов.
Украинские госпредприятие "Энергоатом" - оператор четырех действующих атомных электростанций. В структуру входят Запорожская, Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая АЭС. Базирующая в США Holtec International специализируется на оборудовании для энергетической промышленности, в том числе занимается производством оборудования для отработанного ядерного топлива.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 20:27Специальная военная операция на Украине
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"Наша компания глубоко вовлечена в ядерную программу в Украине… Сейчас мы продолжаем поддерживать "Энергоатом", чтобы страна могла обеспечить продолжение эксплуатации своих атомных электростанций и хранение отработанного топлива на своих АЭС, поскольку централизованное хранилище отработанного ядерного топлива, которое "Энергоатом" построил с нашей помощью, находится слишком близко к границе с Белоруссией", - приводит слова Сингха издание "Укринформ".
По его словам, сейчас в Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС необходимо иметь альтернативу для хранения части отработанного топлива до прекращения военных действий.
Сингх отметил, что на Украине компания Holtec работает с 2003 года, главным заказчиком которой был и остается НАЭК "Энергоатом". Начиная с 24 февраля, как он отметил, Holtec продолжает оказывать критическую поддержку украинской компании.
"Энергоатому" было доставлено оборудование на миллион долларов не по Черному морю, а через Турцию и "длительное путешествие" Польшей, при этом Holtec обеспечило перевозку и страхование", - добавил он, не уточнив детали такой доставки.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 22:29Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАЭнергоатомХмельницкая АЭС
 
 
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