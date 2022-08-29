https://ria.ru/20220829/otkhody-1813027178.html

В США беспокоятся о судьбе ядерных отходов на Украине

В США беспокоятся о судьбе ядерных отходов на Украине - РИА Новости, 29.08.2022

В США беспокоятся о судьбе ядерных отходов на Украине

Гендиректор американской энергетической компании Holtec International Крис Сингх заявил, что компания глубоко вовлечена в ядерную программу Украины и... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T21:54

2022-08-29T21:54

2022-08-29T21:54

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

энергоатом

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Гендиректор американской энергетической компании Holtec International Крис Сингх заявил, что компания глубоко вовлечена в ядерную программу Украины и по-прежнему оказывает критическую поддержку компании украинскому "Энергоатому" в хранении ядерных отходов.Украинские госпредприятие "Энергоатом" - оператор четырех действующих атомных электростанций. В структуру входят Запорожская, Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая АЭС. Базирующая в США Holtec International специализируется на оборудовании для энергетической промышленности, в том числе занимается производством оборудования для отработанного ядерного топлива."Наша компания глубоко вовлечена в ядерную программу в Украине… Сейчас мы продолжаем поддерживать "Энергоатом", чтобы страна могла обеспечить продолжение эксплуатации своих атомных электростанций и хранение отработанного топлива на своих АЭС, поскольку централизованное хранилище отработанного ядерного топлива, которое "Энергоатом" построил с нашей помощью, находится слишком близко к границе с Белоруссией", - приводит слова Сингха издание "Укринформ".По его словам, сейчас в Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС необходимо иметь альтернативу для хранения части отработанного топлива до прекращения военных действий.Сингх отметил, что на Украине компания Holtec работает с 2003 года, главным заказчиком которой был и остается НАЭК "Энергоатом". Начиная с 24 февраля, как он отметил, Holtec продолжает оказывать критическую поддержку украинской компании."Энергоатому" было доставлено оборудование на миллион долларов не по Черному морю, а через Турцию и "длительное путешествие" Польшей, при этом Holtec обеспечило перевозку и страхование", - добавил он, не уточнив детали такой доставки.

https://ria.ru/20220829/zaes-1813012987.html

https://ria.ru/20220816/zaes-1810109833.html

украина

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, энергоатом, хмельницкая аэс