https://ria.ru/20220829/osuzhdennye-1812847168.html

В Пермском крае из колонии-поселения сбежали двое осужденных

В Пермском крае из колонии-поселения сбежали двое осужденных - РИА Новости, 29.08.2022

В Пермском крае из колонии-поселения сбежали двое осужденных

Двое осужденных сбежали из колонии-поселения в Пермском крае, ведутся их поиски, сообщили РИА Новости в ГУФСИН по региону. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T12:18

2022-08-29T12:18

2022-08-29T12:18

происшествия

березники

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УФА, 29 авг – РИА Новости. Двое осужденных сбежали из колонии-поселения в Пермском крае, ведутся их поиски, сообщили РИА Новости в ГУФСИН по региону."Утром 27 августа на участке колонии-поселения при ИК-38 в городе Березники выявлено отсутствие двух осужденных. Ранее один из них отбывал наказание в колонии строгого режима, но в соответствии с решением суда 6 октября 2021 года переведен на участок колонии-поселения. Также другой осужденный ранее отбывал наказание в колонии общего режима, но в соответствии с решением суда 2 февраля 2022 года переведен на тот же участок колонии-поселения", - пояснили в ведомстве.Собеседник отметил, что в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения осужденных.Telegram-каналы пишут, что один сбежавший был осужден за грабежи, а другой – за убийство.

https://ria.ru/20220826/zaderzhanie-1812366373.html

березники

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происшествия, березники