https://ria.ru/20220829/oruzhie-1812978938.html

Моравецкий попросил Макрона ускорить поставки оружия Украине

Моравецкий попросил Макрона ускорить поставки оружия Украине - РИА Новости, 29.08.2022

Моравецкий попросил Макрона ускорить поставки оружия Украине

Польша просит Францию ускорить поставки оружия Украине, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Париже после встречи с президентом Франции РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T18:21

2022-08-29T18:21

2022-08-29T18:21

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ПАРИЖ, 29 авг – РИА Новости. Польша просит Францию ускорить поставки оружия Украине, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Париже после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном."Я просил, обращался к господину президенту о как можно скорейших поставках оружия, об усилении финансовой поддержки для Украины", - сказал Моравецкий."Мы знаем, что государство, которое находится в состоянии войны, должно надеяться на своих союзников", - добавил он.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220829/ukraina-1812977283.html

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сергей лавров, в мире, украина, россия, нато