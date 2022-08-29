https://ria.ru/20220829/oruzhie-1812978938.html
Моравецкий попросил Макрона ускорить поставки оружия Украине
Моравецкий попросил Макрона ускорить поставки оружия Украине - РИА Новости, 29.08.2022
Моравецкий попросил Макрона ускорить поставки оружия Украине
Польша просит Францию ускорить поставки оружия Украине, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Париже после встречи с президентом Франции РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T18:21
2022-08-29T18:21
2022-08-29T18:21
сергей лавров
в мире
украина
россия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812075406_0:244:3072:1972_1920x0_80_0_0_23687a4548e3a41268b5fcf72272e2f4.jpg
ПАРИЖ, 29 авг – РИА Новости. Польша просит Францию ускорить поставки оружия Украине, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Париже после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном."Я просил, обращался к господину президенту о как можно скорейших поставках оружия, об усилении финансовой поддержки для Украины", - сказал Моравецкий."Мы знаем, что государство, которое находится в состоянии войны, должно надеяться на своих союзников", - добавил он.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220829/ukraina-1812977283.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812075406_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5e5c2eda299effa4c7edc875521f84ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, в мире, украина, россия, нато
Сергей Лавров, В мире, Украина, Россия, НАТО
Моравецкий попросил Макрона ускорить поставки оружия Украине
Премьер Польши Моравецкий попросил президента Макрона ускорить поставки вооружения Украине