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Моравецкий попросил Макрона ускорить поставки оружия Украине - РИА Новости, 29.08.2022
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Моравецкий попросил Макрона ускорить поставки оружия Украине
Моравецкий попросил Макрона ускорить поставки оружия Украине - РИА Новости, 29.08.2022
Моравецкий попросил Макрона ускорить поставки оружия Украине
Польша просит Францию ускорить поставки оружия Украине, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Париже после встречи с президентом Франции РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T18:21
2022-08-29T18:21
сергей лавров
в мире
украина
россия
нато
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ПАРИЖ, 29 авг – РИА Новости. Польша просит Францию ускорить поставки оружия Украине, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Париже после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном."Я просил, обращался к господину президенту о как можно скорейших поставках оружия, об усилении финансовой поддержки для Украины", - сказал Моравецкий."Мы знаем, что государство, которое находится в состоянии войны, должно надеяться на своих союзников", - добавил он.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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сергей лавров, в мире, украина, россия, нато
Сергей Лавров, В мире, Украина, Россия, НАТО
18:21 29.08.2022
 
Моравецкий попросил Макрона ускорить поставки оружия Украине

Премьер Польши Моравецкий попросил президента Макрона ускорить поставки вооружения Украине

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие ведут огонь из зенитной установки
Украинские военнослужащие ведут огонь из зенитной установки - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие ведут огонь из зенитной установки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 29 авг – РИА Новости. Польша просит Францию ускорить поставки оружия Украине, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Париже после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Я просил, обращался к господину президенту о как можно скорейших поставках оружия, об усилении финансовой поддержки для Украины", - сказал Моравецкий.
"Мы знаем, что государство, которое находится в состоянии войны, должно надеяться на своих союзников", - добавил он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 18:15
ЕС планирует готовить снайперов и саперов для украинской армии, пишут СМИ
 
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