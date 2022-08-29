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В горах Адыгеи проложили оптоволокно для трансляции фестиваля сыра - РИА Новости, 29.08.2022
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https://ria.ru/20220829/optovolokno-1813013442.html
В горах Адыгеи проложили оптоволокно для трансляции фестиваля сыра
В горах Адыгеи проложили оптоволокно для трансляции фестиваля сыра - РИА Новости, 29.08.2022
В горах Адыгеи проложили оптоволокно для трансляции фестиваля сыра
Связисты Ростелекома проложили оптоволоконную линию в горах Адыгеи, чтобы обеспечить интернет-трансляцию фиксации рекорда при изготовлении самого крупного в... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T20:29
2022-08-29T20:29
республика адыгея
республика адыгея
технологии
ростелеком
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МАЙКОП, 29 авг — РИА Новости. Связисты Ростелекома проложили оптоволоконную линию в горах Адыгеи, чтобы обеспечить интернет-трансляцию фиксации рекорда при изготовлении самого крупного в мире круга адыгейского сыра, сообщает пресс-служба республиканского правительства.XI фестиваль адыгейского сыра прошел в горной части Адыгеи, на Даховской поляне у подножия хребта Уна-Коз. Местные производители изготовили самый большой круг адыгейского сыра массой 142 килограмма.Свидетелями фиксации рекорда стали журналисты федеральных и региональных СМИ, которым в этот раз была предоставлена возможность передать сообщения об этом из горной местности в режиме реального времени. Связисты вели видео-трансляцию фестиваля в интернете.Ростелеком совместно с оператором спутниковой связи РТКОММ обеспечили возможность интернет-трансляции фестиваля. "Специалисты проложили оптический кабель пропускной способностью 1 Гбит/с к площадке фестиваля неподалеку от станицы Даховской, где проходили главные события мероприятия", - говорится в сообщении.Параллельно специалисты РТКОММ в качестве резервного организовали спутниковый канал связи."Место проведения мероприятия не самое простое с точки зрения прокладки волоконно-оптических линий связи. Площадка фестиваля находится в горах, где сложный пересеченный рельеф. Но, благодаря тому, что ранее Ростелеком реализовал в Адыгее программу по устранению цифрового неравенства и обеспечил доступом в интернет малые населенные пункты, мы смогли за короткое время проложить оптический кабель от точки доступа в станице Даховской к площадке фестиваля и обеспечили возможность трансляции в интернете для всех желающих", - цитирует пресс-служба директора Краснодарского филиала ПАО "Ростелеком" Сергея Полякова.
https://ria.ru/20220829/syr-1812988875.html
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республика адыгея, технологии, ростелеком
Республика Адыгея, Республика Адыгея, Технологии, Ростелеком
20:29 29.08.2022
 

В горах Адыгеи проложили оптоволокно для трансляции фестиваля сыра

© Fotolia / Klaus The.Оптоволоконный кабель
Оптоволоконный кабель - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Fotolia / Klaus The.
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МАЙКОП, 29 авг — РИА Новости. Связисты Ростелекома проложили оптоволоконную линию в горах Адыгеи, чтобы обеспечить интернет-трансляцию фиксации рекорда при изготовлении самого крупного в мире круга адыгейского сыра, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
XI фестиваль адыгейского сыра прошел в горной части Адыгеи, на Даховской поляне у подножия хребта Уна-Коз. Местные производители изготовили самый большой круг адыгейского сыра массой 142 килограмма.
Рекордный 142-килограммовый круг адыгейского сыра на ХI региональном фестивале - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 18:43Республика Адыгея
Круг адыгейского сыра массой 142 килограмма изготовлен в республике
Свидетелями фиксации рекорда стали журналисты федеральных и региональных СМИ, которым в этот раз была предоставлена возможность передать сообщения об этом из горной местности в режиме реального времени. Связисты вели видео-трансляцию фестиваля в интернете.
Ростелеком совместно с оператором спутниковой связи РТКОММ обеспечили возможность интернет-трансляции фестиваля. "Специалисты проложили оптический кабель пропускной способностью 1 Гбит/с к площадке фестиваля неподалеку от станицы Даховской, где проходили главные события мероприятия", - говорится в сообщении.
Параллельно специалисты РТКОММ в качестве резервного организовали спутниковый канал связи.
"Место проведения мероприятия не самое простое с точки зрения прокладки волоконно-оптических линий связи. Площадка фестиваля находится в горах, где сложный пересеченный рельеф. Но, благодаря тому, что ранее Ростелеком реализовал в Адыгее программу по устранению цифрового неравенства и обеспечил доступом в интернет малые населенные пункты, мы смогли за короткое время проложить оптический кабель от точки доступа в станице Даховской к площадке фестиваля и обеспечили возможность трансляции в интернете для всех желающих", - цитирует пресс-служба директора Краснодарского филиала ПАО "Ростелеком" Сергея Полякова.
 
Республика АдыгеяРеспублика АдыгеяТехнологииРостелеком
 
 
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