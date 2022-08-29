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Защита обжалует приговор охраннику "Ельцин Центра" - РИА Новости, 29.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220829/okhrannik-1812821157.html
Защита обжалует приговор охраннику "Ельцин Центра"
Защита обжалует приговор охраннику "Ельцин Центра" - РИА Новости, 29.08.2022
Защита обжалует приговор охраннику "Ельцин Центра"
Защита обжалует назначение судом охраннику "Ельцин Центра" 180 часов обязательных работ за порчу картины ученицы Малевича, сообщил РИА Новости адвокат... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T11:52
2022-08-29T11:52
культура
новости культуры
происшествия
екатеринбург
"ельцин-центр"
россия
казимир малевич
искусство
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг – РИА Новости. Защита обжалует назначение судом охраннику "Ельцин Центра" 180 часов обязательных работ за порчу картины ученицы Малевича, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Алексей Бушмаков."Обязательно будем обжаловать", – сказал собеседник агентства.Как сообщил журналистам гособвинитель, по результатам изучения приговора также будет принято решение о его законности и наличии оснований для его обжалования.В понедельник Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил мужчине 180 часов обязательных работ и принудительное амбулаторное лечение.По данным следствия, вечером 7 декабря злоумышленник нарисовал шариковой ручкой глаза лицам, изображенным на картине Анны Лепорской "Три фигуры" из коллекции Государственной Третьяковской галереи на выставке в "Ельцин-центре". Дирекция центра заявила о происшествии в полицию 20 декабря.Позже выяснилось, что вандалом оказался недавно работавший в учреждении 63-летний охранник Александр Васильев, в отношении него было возбуждено дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм, порча имущества в общественном месте).
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новости культуры, происшествия, екатеринбург, "ельцин-центр", россия, казимир малевич, искусство, выставки
Культура, Новости культуры, Происшествия, Екатеринбург, "Ельцин-центр", Россия, Казимир Малевич, Искусство, Выставки
11:52 29.08.2022
 
Защита обжалует приговор охраннику "Ельцин Центра"

Защита обжалует приговор охраннику "Ельцин Центра" за порчу картины Лепорской

Картина Анны Лепорской "Три фигуры"
Картина Анны Лепорской Три фигуры
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг – РИА Новости. Защита обжалует назначение судом охраннику "Ельцин Центра" 180 часов обязательных работ за порчу картины ученицы Малевича, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Алексей Бушмаков.
"Обязательно будем обжаловать", – сказал собеседник агентства.
Как сообщил журналистам гособвинитель, по результатам изучения приговора также будет принято решение о его законности и наличии оснований для его обжалования.
В понедельник Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил мужчине 180 часов обязательных работ и принудительное амбулаторное лечение.
По данным следствия, вечером 7 декабря злоумышленник нарисовал шариковой ручкой глаза лицам, изображенным на картине Анны Лепорской "Три фигуры" из коллекции Государственной Третьяковской галереи на выставке в "Ельцин-центре". Дирекция центра заявила о происшествии в полицию 20 декабря.
Позже выяснилось, что вандалом оказался недавно работавший в учреждении 63-летний охранник Александр Васильев, в отношении него было возбуждено дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм, порча имущества в общественном месте).
Картина Анны Лепорской Три фигуры в Ельцин Центре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 09:15Культура
Охраннику, испортившему картину ученицы Малевича, назначили лечение
 
КультураНовости культурыПроисшествияЕкатеринбург"Ельцин-центр"РоссияКазимир МалевичИскусствоВыставки
 
 
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