https://ria.ru/20220829/obstrely-1812787508.html

ВСУ обстреляли Пантелеймоновку, Донецк и Горловку

ВСУ обстреляли Пантелеймоновку, Донецк и Горловку - РИА Новости, 29.08.2022

ВСУ обстреляли Пантелеймоновку, Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли населенные пункты Пантелеймоновку, Донецк, Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T06:55

2022-08-29T06:55

2022-08-29T06:55

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Пантелеймоновку, Донецк, Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно сообщениям в Telegram-канале представительства, Пантелеймоновка подверглась обстрелам в 02.00 и 06.10, выпущено в общей сложности 10 снарядов калибром 122 миллиметра.В 05.55 пять снарядов калибром 155 миллиметров выпущено в направлении Петровского района Донецка, сообщили в представительстве. В 06.05 и 06.10 зафиксированы обстрелы в направлении Горловки (выпущено в общей сложности 10 снарядов калибром 152 миллиметра), говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220828/pogibshaya-1812756848.html

горловка

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, горловка, донецк (днр), украина, донецкая народная республика