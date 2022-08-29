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ВСУ обстреляли Пантелеймоновку, Донецк и Горловку - РИА Новости, 29.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВСУ обстреляли Пантелеймоновку, Донецк и Горловку
ВСУ обстреляли Пантелеймоновку, Донецк и Горловку - РИА Новости, 29.08.2022
ВСУ обстреляли Пантелеймоновку, Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли населенные пункты Пантелеймоновку, Донецк, Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T06:55
2022-08-29T06:55
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
украина
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Пантелеймоновку, Донецк, Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно сообщениям в Telegram-канале представительства, Пантелеймоновка подверглась обстрелам в 02.00 и 06.10, выпущено в общей сложности 10 снарядов калибром 122 миллиметра.В 05.55 пять снарядов калибром 155 миллиметров выпущено в направлении Петровского района Донецка, сообщили в представительстве. В 06.05 и 06.10 зафиксированы обстрелы в направлении Горловки (выпущено в общей сложности 10 снарядов калибром 152 миллиметра), говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220828/pogibshaya-1812756848.html
горловка
донецк (днр)
украина
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в мире, горловка, донецк (днр), украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк (ДНР), Украина, Донецкая Народная Республика
06:55 29.08.2022
 
ВСУ обстреляли Пантелеймоновку, Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку, Донецк и Горловку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно дома
Разбитое окно дома - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Пантелеймоновку, Донецк, Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Согласно сообщениям в Telegram-канале представительства, Пантелеймоновка подверглась обстрелам в 02.00 и 06.10, выпущено в общей сложности 10 снарядов калибром 122 миллиметра.
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В 05.55 пять снарядов калибром 155 миллиметров выпущено в направлении Петровского района Донецка, сообщили в представительстве. В 06.05 и 06.10 зафиксированы обстрелы в направлении Горловки (выпущено в общей сложности 10 снарядов калибром 152 миллиметра), говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецк (ДНР)УкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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