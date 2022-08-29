https://ria.ru/20220829/obstrely-1812787508.html
ВСУ обстреляли Пантелеймоновку, Донецк и Горловку
ВСУ обстреляли Пантелеймоновку, Донецк и Горловку - РИА Новости, 29.08.2022
ВСУ обстреляли Пантелеймоновку, Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли населенные пункты Пантелеймоновку, Донецк, Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T06:55
2022-08-29T06:55
2022-08-29T06:55
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0f/1732448159_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_e326a0943013912b074f0436db8e0e05.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Пантелеймоновку, Донецк, Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно сообщениям в Telegram-канале представительства, Пантелеймоновка подверглась обстрелам в 02.00 и 06.10, выпущено в общей сложности 10 снарядов калибром 122 миллиметра.В 05.55 пять снарядов калибром 155 миллиметров выпущено в направлении Петровского района Донецка, сообщили в представительстве. В 06.05 и 06.10 зафиксированы обстрелы в направлении Горловки (выпущено в общей сложности 10 снарядов калибром 152 миллиметра), говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220828/pogibshaya-1812756848.html
горловка
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0f/1732448159_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8ecf51fb6cdc4bb50cd4ac5233f440d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецк (днр), украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк (ДНР), Украина, Донецкая Народная Республика
ВСУ обстреляли Пантелеймоновку, Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку, Донецк и Горловку