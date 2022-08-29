https://ria.ru/20220829/obstrel-1813023203.html
ВСУ обстреляли зернохранилища в поселке Андреевка Бердянского района
ВСУ обстреляли зернохранилища в поселке Андреевка Бердянского района - РИА Новости, 29.08.2022
ВСУ обстреляли зернохранилища в поселке Андреевка Бердянского района
Украинские войска в понедельник нанесли удар по постройкам в поселке Андреевка Бердянского района, где хранились зерновые, информация о жертвах уточняется,... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T21:21
2022-08-29T21:21
2022-08-29T21:23
специальная военная операция на украине
в мире
бердянск
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799686289_0:84:3071:1811_1920x0_80_0_0_8f4b4aace3cb64312267c5037cc5c3ad.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска в понедельник нанесли удар по постройкам в поселке Андреевка Бердянского района, где хранились зерновые, информация о жертвах уточняется, сообщается в Telegram-канале мэрии Бердянска.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220809/pole-1808355645.html
бердянск
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799686289_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_266f939cce0827c2079d0c3588127db2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бердянск, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Бердянск, Украина, Вооруженные силы Украины
21:21 29.08.2022 (обновлено: 21:23 29.08.2022)
ВСУ обстреляли зернохранилища в поселке Андреевка Бердянского района
Мэрия Бердянска: ВСУ обстреляли сельхозпостройки с зерном в поселке Андреевка