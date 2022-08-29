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ВСУ обстреляли зернохранилища в поселке Андреевка Бердянского района

ВСУ обстреляли зернохранилища в поселке Андреевка Бердянского района - РИА Новости, 29.08.2022

ВСУ обстреляли зернохранилища в поселке Андреевка Бердянского района

Украинские войска в понедельник нанесли удар по постройкам в поселке Андреевка Бердянского района, где хранились зерновые, информация о жертвах уточняется,... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T21:21

2022-08-29T21:21

2022-08-29T21:23

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска в понедельник нанесли удар по постройкам в поселке Андреевка Бердянского района, где хранились зерновые, информация о жертвах уточняется, сообщается в Telegram-канале мэрии Бердянска.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

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бердянск

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в мире, бердянск, украина, вооруженные силы украины