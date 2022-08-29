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ВСУ обстреляли зернохранилища в поселке Андреевка Бердянского района - РИА Новости, 29.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/obstrel-1813023203.html
ВСУ обстреляли зернохранилища в поселке Андреевка Бердянского района
ВСУ обстреляли зернохранилища в поселке Андреевка Бердянского района - РИА Новости, 29.08.2022
ВСУ обстреляли зернохранилища в поселке Андреевка Бердянского района
Украинские войска в понедельник нанесли удар по постройкам в поселке Андреевка Бердянского района, где хранились зерновые, информация о жертвах уточняется,... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T21:21
2022-08-29T21:23
специальная военная операция на украине
в мире
бердянск
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска в понедельник нанесли удар по постройкам в поселке Андреевка Бердянского района, где хранились зерновые, информация о жертвах уточняется, сообщается в Telegram-канале мэрии Бердянска.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220809/pole-1808355645.html
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в мире, бердянск, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Бердянск, Украина, Вооруженные силы Украины
21:21 29.08.2022 (обновлено: 21:23 29.08.2022)
 
ВСУ обстреляли зернохранилища в поселке Андреевка Бердянского района

Мэрия Бердянска: ВСУ обстреляли сельхозпостройки с зерном в поселке Андреевка

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗерна озимой пшеницы
Зерна озимой пшеницы - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Зерна озимой пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска в понедельник нанесли удар по постройкам в поселке Андреевка Бердянского района, где хранились зерновые, информация о жертвах уточняется, сообщается в Telegram-канале мэрии Бердянска.
"Сегодня около 19.30 украинские оккупанты ударили по сельскохозяйственным постройкам в поселке Андреевка, в которых хранились собранные зерновые. Таким образом Украина пытается создать предпосылки для гуманитарной катастрофы и лишить людей питания", - говорится в сообщении. Отмечается, что информация о жертвах и разрушениях уточняется.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Пшеница - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 16:18Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области после обстрелов ВСУ загорелось пшеничное поле
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБердянскУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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