https://ria.ru/20220829/obstrel-1813008625.html

Украинские войска обстреляли жилой район в Горловке

Украинские войска обстреляли жилой район в Горловке - РИА Новости, 29.08.2022

Украинские войска обстреляли жилой район в Горловке

Украинские войска обстреляли в понедельник жилой массив в Горловке, поврежден и обесточен дворец культуры "Комсомолец", сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T20:00

2022-08-29T20:00

2022-08-29T20:00

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в понедельник жилой массив в Горловке, поврежден и обесточен дворец культуры "Комсомолец", сообщил мэр города Иван Приходько."Украинские вооружённые бандформирования произвели обстрел жилого массива "Комсомолец" (Никитовский район Горловки). Вследствие разрывов украинских снарядов в сквере поврежден дворец культуры "Комсомолец", здание обесточено", - написал мэр в своем Telegram-канале.Ранее в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало о восьми обстрелах Горловки, украинские войска выпустили девять снарядов калибром 122 миллиметра, 23 снаряда калибром 152 миллиметра и три ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган", оснащенные запрещенными противопехотными минами "Лепесток".Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220829/dnr-1813006839.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины