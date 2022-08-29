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Украинские войска обстреляли жилой район в Горловке - РИА Новости, 29.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/obstrel-1813008625.html
Украинские войска обстреляли жилой район в Горловке
Украинские войска обстреляли жилой район в Горловке - РИА Новости, 29.08.2022
Украинские войска обстреляли жилой район в Горловке
Украинские войска обстреляли в понедельник жилой массив в Горловке, поврежден и обесточен дворец культуры "Комсомолец", сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T20:00
2022-08-29T20:00
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в понедельник жилой массив в Горловке, поврежден и обесточен дворец культуры "Комсомолец", сообщил мэр города Иван Приходько."Украинские вооружённые бандформирования произвели обстрел жилого массива "Комсомолец" (Никитовский район Горловки). Вследствие разрывов украинских снарядов в сквере поврежден дворец культуры "Комсомолец", здание обесточено", - написал мэр в своем Telegram-канале.Ранее в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало о восьми обстрелах Горловки, украинские войска выпустили девять снарядов калибром 122 миллиметра, 23 снаряда калибром 152 миллиметра и три ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган", оснащенные запрещенными противопехотными минами "Лепесток".Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220829/dnr-1813006839.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
20:00 29.08.2022
 
Украинские войска обстреляли жилой район в Горловке

Мэр Горловки Приходько: ВСУ обстреляли жилой район в городе, поврежден дворец культуры

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВ доме, пострадавшем во время ракетно-минометного обстрела Горловки в Донецкой области.
В доме, пострадавшем во время ракетно-минометного обстрела Горловки в Донецкой области. - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
В доме, пострадавшем во время ракетно-минометного обстрела Горловки в Донецкой области.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в понедельник жилой массив в Горловке, поврежден и обесточен дворец культуры "Комсомолец", сообщил мэр города Иван Приходько.
"Украинские вооружённые бандформирования произвели обстрел жилого массива "Комсомолец" (Никитовский район Горловки). Вследствие разрывов украинских снарядов в сквере поврежден дворец культуры "Комсомолец", здание обесточено", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Украинские военнослужащие ведут огонь из зенитной установки - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 19:51Специальная военная операция на Украине
Украинские военные за сутки выпустили более 320 боеприпасов по ДНР
Ранее в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало о восьми обстрелах Горловки, украинские войска выпустили девять снарядов калибром 122 миллиметра, 23 снаряда калибром 152 миллиметра и три ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган", оснащенные запрещенными противопехотными минами "Лепесток".
Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
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