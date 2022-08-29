Украинские войска обстреляли жилой район в Горловке
Мэр Горловки Приходько: ВСУ обстреляли жилой район в городе, поврежден дворец культуры
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВ доме, пострадавшем во время ракетно-минометного обстрела Горловки в Донецкой области.
В доме, пострадавшем во время ракетно-минометного обстрела Горловки в Донецкой области.. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в понедельник жилой массив в Горловке, поврежден и обесточен дворец культуры "Комсомолец", сообщил мэр города Иван Приходько.
"Украинские вооружённые бандформирования произвели обстрел жилого массива "Комсомолец" (Никитовский район Горловки). Вследствие разрывов украинских снарядов в сквере поврежден дворец культуры "Комсомолец", здание обесточено", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Ранее в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало о восьми обстрелах Горловки, украинские войска выпустили девять снарядов калибром 122 миллиметра, 23 снаряда калибром 152 миллиметра и три ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган", оснащенные запрещенными противопехотными минами "Лепесток".
Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".