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Украинские военные обстреляли общежитие в Донецке
Украинские военные обстреляли общежитие в Донецке - РИА Новости, 29.08.2022
Украинские военные обстреляли общежитие в Донецке
Здание общежития повреждено в результате обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T19:00
2022-08-29T19:00
2022-08-29T19:00
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в мире
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Здание общежития повреждено в результате обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин."Поступила дополнительная информация о повреждениях, которые нанесли украинские каратели в результате обстрела Киевского района (Донецка). Так, в результате попадания на придомовую территорию повреждения получило здание общежития - выбиты стекла, посечен фасад здания и административное здание - осколками посечена кровля, фасад здания, остекление окон", - написал мэр в Telegram-канале.
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в мире, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР)
Украинские военные обстреляли общежитие в Донецке
Мэр Кулемзин: при обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ повреждено общежитие