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Украинские военные обстреляли общежитие в Донецке

Украинские военные обстреляли общежитие в Донецке - РИА Новости, 29.08.2022

Украинские военные обстреляли общежитие в Донецке

Здание общежития повреждено в результате обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T19:00

2022-08-29T19:00

2022-08-29T19:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Здание общежития повреждено в результате обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин."Поступила дополнительная информация о повреждениях, которые нанесли украинские каратели в результате обстрела Киевского района (Донецка). Так, в результате попадания на придомовую территорию повреждения получило здание общежития - выбиты стекла, посечен фасад здания и административное здание - осколками посечена кровля, фасад здания, остекление окон", - написал мэр в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

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в мире, донецк (днр)