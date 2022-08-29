https://ria.ru/20220829/obstrel-1812991094.html

Украинские военные обстреляли школу в Горловке

Украинские военные обстреляли школу в Горловке - РИА Новости, 29.08.2022

Украинские военные обстреляли школу в Горловке

Здание школы получило повреждение в Никитовском районе Горловки в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T18:47

2022-08-29T18:47

2022-08-29T18:47

специальная военная операция на украине

в мире

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стирол

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Здание школы получило повреждение в Никитовском районе Горловки в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько."В результате украинской вооруженной агрессии в Никитовском районе Горловки повреждена школа №84 по улице Фадеева, 51", - говорится в сообщении мэра в его Telegram-канале.Приходько добавляет, что поселок станции Никитовка частично обесточен из-за обстрелов со стороны украинских войск.Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало о восьми обстрелах Горловки, украинские войска выпустили девять снарядов калибром 122 миллиметра, 23 снаряда калибром 152 миллиметра и три ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган", оснащенные запрещенными противопехотными минами "Лепесток".Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220808/zhertvy-1807882356.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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в мире, жкх, горловка, украина, стирол, донецкая народная республика