https://ria.ru/20220829/obstrel-1812963628.html

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 29.08.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Макеевку и два района Донецка, выпустив в общей сложности 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T17:33

2022-08-29T17:33

2022-08-29T17:33

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку и два района Донецка, выпустив в общей сложности 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 16.24 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.25 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.40 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.41 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о 26 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. По Макеевке украинские войска шесть раз открыли огонь, применив "натовские" снаряды калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220829/kherson-1812875997.html

https://ria.ru/20220829/spetsoperatsiya-1812843078.html

донецк (днр)

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в мире, донецк (днр), украина, макеевка, нато, донецкая народная республика, вооруженные силы украины