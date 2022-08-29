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Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 29.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/obstrel-1812910702.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 29.08.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска в 13.54 мск выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T14:56
2022-08-29T14:56
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска в 13.54 мск выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.54 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, обстрелу со стороны украинских войск подверглась Еленовка, по населенному пункту выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник уже фиксировало обстрел Ясиноватой со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра. В результате обстрела пострадал подросток.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220829/obstrel-1812867178.html
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ясиноватая
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
14:56 29.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Ясиноватой шесть ракет из "Града"

© Фото : ДНР ОнлайнДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Фото : ДНР Онлайн
Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска в 13.54 мск выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.54 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Кроме того, обстрелу со стороны украинских войск подверглась Еленовка, по населенному пункту выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник уже фиксировало обстрел Ясиноватой со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра. В результате обстрела пострадал подросток.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
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