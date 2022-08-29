https://ria.ru/20220829/obstrel-1812910702.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 29.08.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска в 13.54 мск выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T14:56
2022-08-29T14:56
2022-08-29T14:56
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786913361_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ac2ef6df886ecef03a145a9649f96bad.jpg
ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска в 13.54 мск выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.54 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, обстрелу со стороны украинских войск подверглась Еленовка, по населенному пункту выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник уже фиксировало обстрел Ясиноватой со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра. В результате обстрела пострадал подросток.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220829/obstrel-1812867178.html
https://ria.ru/20220829/donbass-1812897832.html
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786913361_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_533f7d98c7978ffe5448bb1cd50bab14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Ясиноватой шесть ракет из "Града"