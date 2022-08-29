https://ria.ru/20220829/obstrel-1812903721.html
ВСУ нанесли по Новой Каховке более десяти ракетных ударов
ВСУ нанесли по Новой Каховке более десяти ракетных ударов - РИА Новости, 29.08.2022
ВСУ нанесли по Новой Каховке более десяти ракетных ударов
По Новой Каховке за сутки украинские войска нанесли более десяти ракетных ударов, в том числе HIMARS, пострадали жилые дома и школа, заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T14:36
2022-08-29T14:36
2022-08-29T15:55
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
в мире
новая каховка
владимир леонтьев (новая каховка)
рсзо himars
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НОВАЯ КАХОВКА, 29 авг - РИА Новости. По Новой Каховке за сутки украинские войска нанесли более десяти ракетных ударов, в том числе HIMARS, пострадали жилые дома и школа, заявил РИА Новости Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев."За сутки было более чем 10 ракетных ударов – не по одной ракете, 6, 8 и более ракет одновременно. В результате пострадало значительное количество мирных объектов", - сказал Леонтьев РИА Новости.Он добавил, что разрушен Новокаховский городской рынок - значительное количество зданий и сооружений."Это ракеты, которые попали на территорию жилого сектора. Одна из ракет HIMARS не разорвалась. Её деактивировали саперы военные. Вчера ракета попала на территорию автошколы, рядом школа четвертая – базовая – которая будет открыта через несколько дней. Таким образом, за последние дни количество ракетных ударов увеличилось значительно. Цель, наверное, посеять ужас и панику", - добавил он.
https://ria.ru/20220829/kakhovka-1812902645.html
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"За сутки больше 10 ракетных ударов" – глава Каховского района об обстрелах ВСУ
Глава Каховского района на фоне воющей уже практически сутки сирены воздушной тревоги рассказывает РИА Новости о продолжающихся обстрелах и эвакуации с рабочих мест.
2022-08-29T14:36
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РИА Новости
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украина, вооруженные силы украины, в мире, новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Новая Каховка, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), РСЗО HIMARS
14:36 29.08.2022 (обновлено: 15:55 29.08.2022)
ВСУ нанесли по Новой Каховке более десяти ракетных ударов
ВСУ нанесли по Новой Каховке более десяти ракетных ударов, пострадали дома и школы