https://ria.ru/20220829/obstrel-1812903721.html

ВСУ нанесли по Новой Каховке более десяти ракетных ударов

ВСУ нанесли по Новой Каховке более десяти ракетных ударов - РИА Новости, 29.08.2022

ВСУ нанесли по Новой Каховке более десяти ракетных ударов

По Новой Каховке за сутки украинские войска нанесли более десяти ракетных ударов, в том числе HIMARS, пострадали жилые дома и школа, заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T14:36

2022-08-29T14:36

2022-08-29T15:55

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

в мире

новая каховка

владимир леонтьев (новая каховка)

рсзо himars

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НОВАЯ КАХОВКА, 29 авг - РИА Новости. По Новой Каховке за сутки украинские войска нанесли более десяти ракетных ударов, в том числе HIMARS, пострадали жилые дома и школа, заявил РИА Новости Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев."За сутки было более чем 10 ракетных ударов – не по одной ракете, 6, 8 и более ракет одновременно. В результате пострадало значительное количество мирных объектов", - сказал Леонтьев РИА Новости.Он добавил, что разрушен Новокаховский городской рынок - значительное количество зданий и сооружений."Это ракеты, которые попали на территорию жилого сектора. Одна из ракет HIMARS не разорвалась. Её деактивировали саперы военные. Вчера ракета попала на территорию автошколы, рядом школа четвертая – базовая – которая будет открыта через несколько дней. Таким образом, за последние дни количество ракетных ударов увеличилось значительно. Цель, наверное, посеять ужас и панику", - добавил он.

https://ria.ru/20220829/kakhovka-1812902645.html

украина

новая каховка

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"За сутки больше 10 ракетных ударов" – глава Каховского района об обстрелах ВСУ Глава Каховского района на фоне воющей уже практически сутки сирены воздушной тревоги рассказывает РИА Новости о продолжающихся обстрелах и эвакуации с рабочих мест. 2022-08-29T14:36 true PT1M32S

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Наталья Макарова

украина, вооруженные силы украины, в мире, новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), рсзо himars