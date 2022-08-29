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Около 6,5 тысяч обращений поступило в ЕДС Московской области за неделю

Около 6,5 тысяч обращений поступило в ЕДС Московской области за неделю - РИА Новости, 29.08.2022

Около 6,5 тысяч обращений поступило в ЕДС Московской области за неделю

Около 6,5 тысяч обращений поступило в Единую диспетчерскую службу Московской области за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T10:32

2022-08-29T10:32

2022-08-29T10:32

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Около 6,5 тысяч обращений поступило в Единую диспетчерскую службу Московской области за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области."Более 4,4 тысячи заявок за это время перешли в категорию закрытых. По сравнению с позапрошлой неделей количество обращений стало меньше в трети городских округов", - приводятся слова главы ведомства Ольги Фединой.На первом месте в тематическом топе жилищных проблем остается уборка подъездов – 752 заявки. Их количество в целом по Подмосковью снизилось на 7%. На втором месте категория "Устранить неисправности лифтового оборудования – 457 заявок, со снижением показателя на 2%. Замыкает тройку запрос на восстановление освещение подъезда – 366 заявок с ростом 15%.В тройку городских округов с наивысшими темпами снижения заявок попали городские округа Серебряные Пруды, Истра и Лотошино.

https://ria.ru/20220826/svetofor-1812288467.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), истра, жкх, общество