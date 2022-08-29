https://ria.ru/20220829/obrascheniya-1812814997.html
Около 6,5 тысяч обращений поступило в ЕДС Московской области за неделю
Около 6,5 тысяч обращений поступило в ЕДС Московской области за неделю - РИА Новости, 29.08.2022
Около 6,5 тысяч обращений поступило в ЕДС Московской области за неделю
Около 6,5 тысяч обращений поступило в Единую диспетчерскую службу Московской области за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T10:32
2022-08-29T10:32
2022-08-29T10:32
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
истра
жкх
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592533480_306:416:2921:1887_1920x0_80_0_0_cec5f1102b860c6ba2f63f3b6b2aca95.jpg
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Около 6,5 тысяч обращений поступило в Единую диспетчерскую службу Московской области за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области."Более 4,4 тысячи заявок за это время перешли в категорию закрытых. По сравнению с позапрошлой неделей количество обращений стало меньше в трети городских округов", - приводятся слова главы ведомства Ольги Фединой.На первом месте в тематическом топе жилищных проблем остается уборка подъездов – 752 заявки. Их количество в целом по Подмосковью снизилось на 7%. На втором месте категория "Устранить неисправности лифтового оборудования – 457 заявок, со снижением показателя на 2%. Замыкает тройку запрос на восстановление освещение подъезда – 366 заявок с ростом 15%.В тройку городских округов с наивысшими темпами снижения заявок попали городские округа Серебряные Пруды, Истра и Лотошино.
https://ria.ru/20220826/svetofor-1812288467.html
московская область (подмосковье)
истра
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592533480_722:426:2669:1887_1920x0_80_0_0_429c17e9b7f540b920a7e8b597a539d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), истра, жкх, общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Истра, ЖКХ, Общество