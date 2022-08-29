https://ria.ru/20220829/novosibirsk-1812905188.html

СК в Новосибирске проверит информацию о ребенке, запертом в холодильнике

СК в Новосибирске проверит информацию о ребенке, запертом в холодильнике - РИА Новости, 29.08.2022

СК в Новосибирске проверит информацию о ребенке, запертом в холодильнике

Следственный комитет в Новосибирске начал проверку данных о том, что девятилетнего мальчика в супермаркете заперли в холодильнике из-за его претензий к... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T14:41

2022-08-29T14:41

2022-08-29T14:41

происшествия

новосибирск

новосибирская область

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 29 авг – РИА Новости. Следственный комитет в Новосибирске начал проверку данных о том, что девятилетнего мальчика в супермаркете заперли в холодильнике из-за его претензий к просроченным товарам, сообщает в понедельник СУСК по Новосибирской области."В ходе мониторинга СМИ выявлена информация о том, что сотрудник магазина по улице Селезнева города Новосибирска закрыл в холодильном складском помещении девятилетнего мальчика по причине того, что последний попросил убрать просроченные продукты с прилавков магазина… Организована уголовно-процессуальная проверка", - говорится в релизе.Свою проверку по этой информации также организовала прокуратура Новосибирской области. Судя по сообщениям в интернете, на которое ссылается ведомство, 23 августа мальчика "ограничили в свободе" сотрудники магазина "Мария-Ра"."Прокуратурой запрошены и в настоящее время изучаются материалы, поступившие по данному поводу в правоохранительные органы, на предмет полноты принятых ими мер и законности процессуальных решений. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20220809/spasenie-1808305209.html

новосибирск

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, новосибирск, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)