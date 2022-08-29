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СК в Новосибирске проверит информацию о ребенке, запертом в холодильнике
СК в Новосибирске проверит информацию о ребенке, запертом в холодильнике - РИА Новости, 29.08.2022
СК в Новосибирске проверит информацию о ребенке, запертом в холодильнике
Следственный комитет в Новосибирске начал проверку данных о том, что девятилетнего мальчика в супермаркете заперли в холодильнике из-за его претензий к... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T14:41
2022-08-29T14:41
2022-08-29T14:41
происшествия
новосибирск
новосибирская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 29 авг – РИА Новости. Следственный комитет в Новосибирске начал проверку данных о том, что девятилетнего мальчика в супермаркете заперли в холодильнике из-за его претензий к просроченным товарам, сообщает в понедельник СУСК по Новосибирской области."В ходе мониторинга СМИ выявлена информация о том, что сотрудник магазина по улице Селезнева города Новосибирска закрыл в холодильном складском помещении девятилетнего мальчика по причине того, что последний попросил убрать просроченные продукты с прилавков магазина… Организована уголовно-процессуальная проверка", - говорится в релизе.Свою проверку по этой информации также организовала прокуратура Новосибирской области. Судя по сообщениям в интернете, на которое ссылается ведомство, 23 августа мальчика "ограничили в свободе" сотрудники магазина "Мария-Ра"."Прокуратурой запрошены и в настоящее время изучаются материалы, поступившие по данному поводу в правоохранительные органы, на предмет полноты принятых ими мер и законности процессуальных решений. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20220809/spasenie-1808305209.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК в Новосибирске проверит информацию о ребенке, запертом в холодильнике
СК в Новосибирске проверит супермаркет, в холодильнике которого якобы заперли ребенка