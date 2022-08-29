Рейтинг@Mail.ru
СК в Новосибирске проверит информацию о ребенке, запертом в холодильнике - РИА Новости, 29.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220829/novosibirsk-1812905188.html
СК в Новосибирске проверит информацию о ребенке, запертом в холодильнике
СК в Новосибирске проверит информацию о ребенке, запертом в холодильнике - РИА Новости, 29.08.2022
СК в Новосибирске проверит информацию о ребенке, запертом в холодильнике
Следственный комитет в Новосибирске начал проверку данных о том, что девятилетнего мальчика в супермаркете заперли в холодильнике из-за его претензий к... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T14:41
2022-08-29T14:41
происшествия
новосибирск
новосибирская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg
НОВОСИБИРСК, 29 авг – РИА Новости. Следственный комитет в Новосибирске начал проверку данных о том, что девятилетнего мальчика в супермаркете заперли в холодильнике из-за его претензий к просроченным товарам, сообщает в понедельник СУСК по Новосибирской области."В ходе мониторинга СМИ выявлена информация о том, что сотрудник магазина по улице Селезнева города Новосибирска закрыл в холодильном складском помещении девятилетнего мальчика по причине того, что последний попросил убрать просроченные продукты с прилавков магазина… Организована уголовно-процессуальная проверка", - говорится в релизе.Свою проверку по этой информации также организовала прокуратура Новосибирской области. Судя по сообщениям в интернете, на которое ссылается ведомство, 23 августа мальчика "ограничили в свободе" сотрудники магазина "Мария-Ра"."Прокуратурой запрошены и в настоящее время изучаются материалы, поступившие по данному поводу в правоохранительные органы, на предмет полноты принятых ими мер и законности процессуальных решений. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20220809/spasenie-1808305209.html
новосибирск
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирск, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Следственный комитет России (СК РФ)
14:41 29.08.2022
 
СК в Новосибирске проверит информацию о ребенке, запертом в холодильнике

СК в Новосибирске проверит супермаркет, в холодильнике которого якобы заперли ребенка

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 29 авг – РИА Новости. Следственный комитет в Новосибирске начал проверку данных о том, что девятилетнего мальчика в супермаркете заперли в холодильнике из-за его претензий к просроченным товарам, сообщает в понедельник СУСК по Новосибирской области.
"В ходе мониторинга СМИ выявлена информация о том, что сотрудник магазина по улице Селезнева города Новосибирска закрыл в холодильном складском помещении девятилетнего мальчика по причине того, что последний попросил убрать просроченные продукты с прилавков магазина… Организована уголовно-процессуальная проверка", - говорится в релизе.
Свою проверку по этой информации также организовала прокуратура Новосибирской области. Судя по сообщениям в интернете, на которое ссылается ведомство, 23 августа мальчика "ограничили в свободе" сотрудники магазина "Мария-Ра".
"Прокуратурой запрошены и в настоящее время изучаются материалы, поступившие по данному поводу в правоохранительные органы, на предмет полноты принятых ими мер и законности процессуальных решений. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в релизе.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 13:54
В Иркутске спасли пятилетнюю девочку, сутки просидевшую в квартире без еды
 
ПроисшествияНовосибирскНовосибирская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала