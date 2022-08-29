Глава ФАДН рассказал о попытках Запада дискредитировать нацполитику России
Глава ФАДН Баринов: Запад сменил акценты в попытках дискредитировать нацполитику России
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРуководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным
Руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов сообщил президенту РФ Владимиру Путину во время встречи, что Запад сменил акценты и терминологию в попытках дискредитировать государственную национальную политику России.
"Они изменили акценты, терминологию поменяли и сейчас говорят уже не об "экспорте демократии", а о "деколонизации" России. Уже посчитали, на сколько частей нас поделить, какое предельное количество граждан должно на этих частях проживать, но только, видимо, они плохо знают историю Российской Федерации: мы никогда не были колониальной державой и формировались на совершенно других принципах и по другим принципам жили", - заявил Баринов.
По его словам, в российском обществе мало людей, которые подвергаются влиянию Запада. "Идут обратные процессы – консолидации. Видимо, это такая особенность нашего народа: когда страна сталкивается с серьёзными вызовами, мы забываем о каких-то проблемах, личных обидах, негативных стереотипах и становимся единым целым, консолидируемся", - отметил глава ФАДН России.