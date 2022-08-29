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Глава ФАДН рассказал о попытках Запада дискредитировать нацполитику России - РИА Новости, 29.08.2022
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Глава ФАДН рассказал о попытках Запада дискредитировать нацполитику России
Глава ФАДН рассказал о попытках Запада дискредитировать нацполитику России - РИА Новости, 29.08.2022
Глава ФАДН рассказал о попытках Запада дискредитировать нацполитику России
Руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов сообщил президенту РФ Владимиру Путину во время встречи, что Запад... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T14:56
2022-08-29T14:56
россия
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
владимир путин
игорь баринов
политика
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов сообщил президенту РФ Владимиру Путину во время встречи, что Запад сменил акценты и терминологию в попытках дискредитировать государственную национальную политику России."Они изменили акценты, терминологию поменяли и сейчас говорят уже не об "экспорте демократии", а о "деколонизации" России. Уже посчитали, на сколько частей нас поделить, какое предельное количество граждан должно на этих частях проживать, но только, видимо, они плохо знают историю Российской Федерации: мы никогда не были колониальной державой и формировались на совершенно других принципах и по другим принципам жили", - заявил Баринов.По его словам, в российском обществе мало людей, которые подвергаются влиянию Запада. "Идут обратные процессы – консолидации. Видимо, это такая особенность нашего народа: когда страна сталкивается с серьёзными вызовами, мы забываем о каких-то проблемах, личных обидах, негативных стереотипах и становимся единым целым, консолидируемся", - отметил глава ФАДН России.
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россия, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), владимир путин, игорь баринов, политика
Россия, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России), Владимир Путин, Игорь Баринов, Политика
14:56 29.08.2022
 
Глава ФАДН рассказал о попытках Запада дискредитировать нацполитику России

Глава ФАДН Баринов: Запад сменил акценты в попытках дискредитировать нацполитику России

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРуководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным
Руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов сообщил президенту РФ Владимиру Путину во время встречи, что Запад сменил акценты и терминологию в попытках дискредитировать государственную национальную политику России.
"Они изменили акценты, терминологию поменяли и сейчас говорят уже не об "экспорте демократии", а о "деколонизации" России. Уже посчитали, на сколько частей нас поделить, какое предельное количество граждан должно на этих частях проживать, но только, видимо, они плохо знают историю Российской Федерации: мы никогда не были колониальной державой и формировались на совершенно других принципах и по другим принципам жили", - заявил Баринов.
По его словам, в российском обществе мало людей, которые подвергаются влиянию Запада. "Идут обратные процессы – консолидации. Видимо, это такая особенность нашего народа: когда страна сталкивается с серьёзными вызовами, мы забываем о каких-то проблемах, личных обидах, негативных стереотипах и становимся единым целым, консолидируемся", - отметил глава ФАДН России.
Центр тестирования трудовых мигрантов в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 14:20
Путин поддержал идею о создании адаптационных центров для мигрантов
 
РоссияФедеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)Владимир ПутинИгорь БариновПолитика
 
 
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