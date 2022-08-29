https://ria.ru/20220829/natspolitika-1812910587.html

Глава ФАДН рассказал о попытках Запада дискредитировать нацполитику России

Глава ФАДН рассказал о попытках Запада дискредитировать нацполитику России - РИА Новости, 29.08.2022

Глава ФАДН рассказал о попытках Запада дискредитировать нацполитику России

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов сообщил президенту РФ Владимиру Путину во время встречи, что Запад... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T14:56

2022-08-29T14:56

2022-08-29T14:56

россия

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

владимир путин

игорь баринов

политика

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов сообщил президенту РФ Владимиру Путину во время встречи, что Запад сменил акценты и терминологию в попытках дискредитировать государственную национальную политику России."Они изменили акценты, терминологию поменяли и сейчас говорят уже не об "экспорте демократии", а о "деколонизации" России. Уже посчитали, на сколько частей нас поделить, какое предельное количество граждан должно на этих частях проживать, но только, видимо, они плохо знают историю Российской Федерации: мы никогда не были колониальной державой и формировались на совершенно других принципах и по другим принципам жили", - заявил Баринов.По его словам, в российском обществе мало людей, которые подвергаются влиянию Запада. "Идут обратные процессы – консолидации. Видимо, это такая особенность нашего народа: когда страна сталкивается с серьёзными вызовами, мы забываем о каких-то проблемах, личных обидах, негативных стереотипах и становимся единым целым, консолидируемся", - отметил глава ФАДН России.

https://ria.ru/20220829/migranty-1812896255.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), владимир путин, игорь баринов, политика